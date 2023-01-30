"Худший из вариантов". В Британии назвали радость Киева преждевременной

15:46 30.01.2023 (обновлено: 16:11 30.01.2023)
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The Spectator: запоздалая передача западных танков Киеву не поможет ВСУ победить Россию
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Несогласованная и запоздалая передача танков украинским войскам не поможет им удержать позиции в краткосрочной перспективе, пишет обозреватель журнала The Spectator Джек Уотлинг.
"Запад оказал Украине медвежью услугу. Вместо того, чтобы получить большое количество танков одного типа, им отправят три разных вида техники НАТО, все в ограниченном количестве и каждый с индивидуальными требованиями к обслуживанию", — говорится в материале.
По мнению автора статьи, такая стратегия Запада приведет к задержкам в доставке машин на передовую, что открывает простор для российской армии. Киевские власти уже вынуждены бросать резервы на оборону контролируемых территорий в Донбассе, а скоро ВСУ могут и вовсе лишиться лучших частей еще до прибытия западных танков, отметил Уотлинг.
На минувшей неделе немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона. На первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака также анонсировали передачу ВСУ 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели.
На фоне новостей из Европы президент США Джо Байден, со своей стороны, пообещал Украине три десятка Abrams. Позднее в Белом доме уточнили, что их поставка займет много месяцев — возможно, до конца года.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.