Украинские суды начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации
Депутат Рады Дубинский: суды начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Суды на Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
"В Украине суды начали выносить решения по уклонению от мобилизации. В частности, Охтырский межрайонный суд Сумской области назначил наказание в виде трех лет тюрьмы гражданину, который не прибыл для отправки по месту несения службы", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
Украинские правоохранители регулярно сообщают о ликвидации каналов переправки уклонистов за границу и задержании мужчин, которые пытаются покинуть страну по поддельным документам или под видом инвалидов, волонтеров.
Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре было продлено до 19 февраля 2023 года.