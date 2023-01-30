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Украинские суды начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848414315.html
Украинские суды начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации
Украинские суды начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации - РИА Новости, 30.01.2023
Украинские суды начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации
Суды на Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:36
2023-01-30T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр дубинский
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Суды на Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. "В Украине суды начали выносить решения по уклонению от мобилизации. В частности, Охтырский межрайонный суд Сумской области назначил наказание в виде трех лет тюрьмы гражданину, который не прибыл для отправки по месту несения службы", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. Украинские правоохранители регулярно сообщают о ликвидации каналов переправки уклонистов за границу и задержании мужчин, которые пытаются покинуть страну по поддельным документам или под видом инвалидов, волонтеров. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре было продлено до 19 февраля 2023 года.
https://ria.ru/20230128/zakarpate-1848043692.html
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в мире, украина, александр дубинский, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:36 30.01.2023
 
Украинские суды начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации

Депутат Рады Дубинский: суды начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Суды на Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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Венгерские СМИ: жителей Закарпатья забирают с чердаков для мобилизации
"В Украине суды начали выносить решения по уклонению от мобилизации. В частности, Охтырский межрайонный суд Сумской области назначил наказание в виде трех лет тюрьмы гражданину, который не прибыл для отправки по месту несения службы", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
Украинские правоохранители регулярно сообщают о ликвидации каналов переправки уклонистов за границу и задержании мужчин, которые пытаются покинуть страну по поддельным документам или под видом инвалидов, волонтеров.
Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре было продлено до 19 февраля 2023 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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