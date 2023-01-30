https://ria.ru/20230130/ukraina-1848409999.html

Президент Хорватии назвал позицию Запада по Украине аморальной

Президент Хорватии назвал позицию Запада по Украине аморальной - РИА Новости, 30.01.2023

Президент Хорватии назвал позицию Запада по Украине аморальной

Позиция коллективного Запада в конфликте на Украине аморальна, приводит слова президента Хорватии Зорана Милановича Хорватское радио и телевидение. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:22

2023-01-30T14:22

2023-01-30T17:59

специальная военная операция на украине

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БЕЛГРАД, 30 янв — РИА Новости. Позиция коллективного Запада в конфликте на Украине аморальна, приводит слова президента Хорватии Зорана Милановича Хорватское радио и телевидение.По его словам, вчерашние пацифисты и борцы за мир на Западе теперь хотят "напиться чужой крови", но без риска для себя лично."Это глубоко аморально, то, что мы делаем как коллективный Запад, который на самом деле не существует, потому что тут нет решения. Решение — это не смена власти в России. А немецкие танки в Харькове еще больше сплотят русских и сблизят с КНР, это уже происходит. Это политически неразумно и вредит Западу", — отметил Миланович.Президент Хорватии выразил мнение, что конфликту все более присуща тактика выжженной земли. Он выразил готовность оказывать гуманитарную помощь и осуждать боевые действия без какого-либо военного участия.Хорватский лидер добавил, что Москву провоцировали на вооруженный конфликт извне с 2014 года. По его словам, Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые западные страны планируют передать Украине.Миланович многократно высказывался против участия хорватских военных в событиях на Украине и выражал сомнение в эффективности санкций. Это не помешало правительству страны во главе с Андреем Пленковичем занять одну из самых жестких позиций по отношению к России на Западных Балканах, оказывать помощь Киеву и провести осенью в Загребе заседание "Крымской платформы" с участием конгрессмена Нэнси Пелоси.По данным хорватских властей, в прошлом году Загреб выделил 16,5 миллиона евро на оснащение четырех бригад ВСУ и передал к ним партии пулеметов, автоматов и боеприпасы.Правящей партии Хорватское демократическое содружество принадлежит большинство мест в парламенте и правительстве страны. Премьер Пленкович в январе посетовал, что депутаты не смогли утвердить участие Загреба в миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих EUMAM.

https://ria.ru/20230130/khorvatiya-1848444390.html

https://ria.ru/20230130/krym-1848427940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, хорватия, украина, зоран миланович, евросоюз, нато, россия, андрей пленкович, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, хорватское демократическое содружество, вооруженные силы украины