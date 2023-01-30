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Президент Хорватии назвал позицию Запада по Украине аморальной - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848409999.html
Президент Хорватии назвал позицию Запада по Украине аморальной
Президент Хорватии назвал позицию Запада по Украине аморальной - РИА Новости, 30.01.2023
Президент Хорватии назвал позицию Запада по Украине аморальной
Позиция коллективного Запада в конфликте на Украине аморальна, приводит слова президента Хорватии Зорана Милановича Хорватское радио и телевидение. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:22
2023-01-30T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
хорватия
украина
зоран миланович
евросоюз
нато
россия
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БЕЛГРАД, 30 янв — РИА Новости. Позиция коллективного Запада в конфликте на Украине аморальна, приводит слова президента Хорватии Зорана Милановича Хорватское радио и телевидение.По его словам, вчерашние пацифисты и борцы за мир на Западе теперь хотят "напиться чужой крови", но без риска для себя лично."Это глубоко аморально, то, что мы делаем как коллективный Запад, который на самом деле не существует, потому что тут нет решения. Решение — это не смена власти в России. А немецкие танки в Харькове еще больше сплотят русских и сблизят с КНР, это уже происходит. Это политически неразумно и вредит Западу", — отметил Миланович.Президент Хорватии выразил мнение, что конфликту все более присуща тактика выжженной земли. Он выразил готовность оказывать гуманитарную помощь и осуждать боевые действия без какого-либо военного участия.Хорватский лидер добавил, что Москву провоцировали на вооруженный конфликт извне с 2014 года. По его словам, Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые западные страны планируют передать Украине.Миланович многократно высказывался против участия хорватских военных в событиях на Украине и выражал сомнение в эффективности санкций. Это не помешало правительству страны во главе с Андреем Пленковичем занять одну из самых жестких позиций по отношению к России на Западных Балканах, оказывать помощь Киеву и провести осенью в Загребе заседание "Крымской платформы" с участием конгрессмена Нэнси Пелоси.По данным хорватских властей, в прошлом году Загреб выделил 16,5 миллиона евро на оснащение четырех бригад ВСУ и передал к ним партии пулеметов, автоматов и боеприпасы.Правящей партии Хорватское демократическое содружество принадлежит большинство мест в парламенте и правительстве страны. Премьер Пленкович в январе посетовал, что депутаты не смогли утвердить участие Загреба в миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих EUMAM.
https://ria.ru/20230130/khorvatiya-1848444390.html
https://ria.ru/20230130/krym-1848427940.html
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в мире, хорватия, украина, зоран миланович, евросоюз, нато, россия, андрей пленкович, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, хорватское демократическое содружество, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хорватия, Украина, Зоран Миланович, Евросоюз, НАТО, Россия, Андрей Пленкович, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Хорватское демократическое содружество, Вооруженные силы Украины
14:22 30.01.2023 (обновлено: 17:59 30.01.2023)
 
Президент Хорватии назвал позицию Запада по Украине аморальной

Президент Хорватии Миланович назвал действия Запада на Украине глубоко аморальными

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Хорватии Зоран Миланович
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Президент Хорватии Зоран Миланович. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 янв — РИА Новости. Позиция коллективного Запада в конфликте на Украине аморальна, приводит слова президента Хорватии Зорана Милановича Хорватское радио и телевидение.
"Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. — Прим. ред.) два месяца назад сказала, что погибло 100 тысяч украинских военных, это значит — еще 250 тысяч ранены. Если это так, то сейчас 150 тысяч мертвы. У русских преимущество в боеприпасах, артиллерии, неограниченное их количество и каково решение — чтобы Украина осталась совсем без мужчин? Я не президент Украины, но у меня к этой стране были симпатии", — заявил политик.
По его словам, вчерашние пацифисты и борцы за мир на Западе теперь хотят "напиться чужой крови", но без риска для себя лично.
"Это глубоко аморально, то, что мы делаем как коллективный Запад, который на самом деле не существует, потому что тут нет решения. Решение — это не смена власти в России. А немецкие танки в Харькове еще больше сплотят русских и сблизят с КНР, это уже происходит. Это политически неразумно и вредит Западу", — отметил Миланович.
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 15:30
Президент Хорватии сравнил свою страну с цирковым пуделем Евросоюза
Президент Хорватии выразил мнение, что конфликту все более присуща тактика выжженной земли. Он выразил готовность оказывать гуманитарную помощь и осуждать боевые действия без какого-либо военного участия.
Хорватский лидер добавил, что Москву провоцировали на вооруженный конфликт извне с 2014 года. По его словам, Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые западные страны планируют передать Украине.
Миланович многократно высказывался против участия хорватских военных в событиях на Украине и выражал сомнение в эффективности санкций. Это не помешало правительству страны во главе с Андреем Пленковичем занять одну из самых жестких позиций по отношению к России на Западных Балканах, оказывать помощь Киеву и провести осенью в Загребе заседание "Крымской платформы" с участием конгрессмена Нэнси Пелоси.
По данным хорватских властей, в прошлом году Загреб выделил 16,5 миллиона евро на оснащение четырех бригад ВСУ и передал к ним партии пулеметов, автоматов и боеприпасы.
Правящей партии Хорватское демократическое содружество принадлежит большинство мест в парламенте и правительстве страны. Премьер Пленкович в январе посетовал, что депутаты не смогли утвердить участие Загреба в миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих EUMAM.
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 14:59Специальная военная операция на Украине
Президент Хорватии заявил, что Крым никогда не вернется к Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХорватияУкраинаЗоран МилановичЕвросоюзНАТОРоссияАндрей ПленковичУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияХорватское демократическое содружествоВооруженные силы Украины
 
 
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