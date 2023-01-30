https://ria.ru/20230130/ukraina-1848403901.html

СМИ: Запад решился на новый безрассудный шаг в попытке победить Путина

СМИ: Запад решился на новый безрассудный шаг в попытке победить Путина - РИА Новости, 30.01.2023

СМИ: Запад решился на новый безрассудный шаг в попытке победить Путина

Западные страны дошли до безрассудства в своем стремлении победить президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:02

2023-01-30T14:02

2023-01-30T16:22

россия

украина

азия

владимир путин

нато

политика

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Западные страны дошли до безрассудства в своем стремлении победить президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg.По мнению автора статьи Панкаджа Мишры, об этом говорят новые обязательства, которые взяли на себя США и их союзники по НАТО, отправляя танки на Украину.Издание призвало пересмотреть свою политику в отношении украинского кризиса и признать угрозу возможной эскалации в случае втягивания сил альянса в конфликт."Один простой исторический урок, которым пренебрегают практически все государства, состоит в том, что власти становятся все более безрассудными, когда военная эскалация начинает казаться единственной дорогой к миру", — резюмировал автор публикации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848314549.html

https://ria.ru/20230130/italiya-1848325065.html

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украина

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, украина, азия, владимир путин, нато, политика