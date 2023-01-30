https://ria.ru/20230130/ukraina-1848403901.html
СМИ: Запад решился на новый безрассудный шаг в попытке победить Путина
СМИ: Запад решился на новый безрассудный шаг в попытке победить Путина - РИА Новости, 30.01.2023
СМИ: Запад решился на новый безрассудный шаг в попытке победить Путина
Западные страны дошли до безрассудства в своем стремлении победить президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:02
2023-01-30T14:02
2023-01-30T16:22
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азия
владимир путин
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Западные страны дошли до безрассудства в своем стремлении победить президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg.По мнению автора статьи Панкаджа Мишры, об этом говорят новые обязательства, которые взяли на себя США и их союзники по НАТО, отправляя танки на Украину.Издание призвало пересмотреть свою политику в отношении украинского кризиса и признать угрозу возможной эскалации в случае втягивания сил альянса в конфликт."Один простой исторический урок, которым пренебрегают практически все государства, состоит в том, что власти становятся все более безрассудными, когда военная эскалация начинает казаться единственной дорогой к миру", — резюмировал автор публикации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848314549.html
https://ria.ru/20230130/italiya-1848325065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, азия, владимир путин, нато, политика
Россия, Украина, Азия, Владимир Путин, НАТО, Политика
14:02 30.01.2023 (обновлено: 16:22 30.01.2023)
СМИ: Запад решился на новый безрассудный шаг в попытке победить Путина
Журналист Bloomberg Мишра обвинил Запад в безрассудстве из-за намерения победить Путина
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Западные страны дошли до безрассудства в своем стремлении победить президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg
.
По мнению автора статьи Панкаджа Мишры, об этом говорят новые обязательства, которые взяли на себя США и их союзники по НАТО, отправляя танки на Украину.
"Такая жажда победить Россию приобретает опасный и безрассудный поворот. Особенно если вспомнить оглушительное фиаско, которыми заканчивались геополитические игры Запада в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке", — предупредил обозреватель.
Издание призвало пересмотреть свою политику в отношении украинского кризиса и признать угрозу возможной эскалации в случае втягивания сил альянса в конфликт.
"Один простой исторический урок, которым пренебрегают практически все государства, состоит в том, что власти становятся все более безрассудными, когда военная эскалация начинает казаться единственной дорогой к миру", — резюмировал автор публикации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.