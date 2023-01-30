https://ria.ru/20230130/ukraina-1848376096.html

МИД Ирана вызвал украинского временного поверенного из-за слов Подоляка

МИД Ирана вызвал украинского временного поверенного из-за слов Подоляка - РИА Новости, 30.01.2023

МИД Ирана вызвал украинского временного поверенного из-за слов Подоляка

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины Евгения Кравченко после заявления советника главы офиса президента республики... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:52

2023-01-30T12:52

2023-01-30T18:54

в мире

иран

украина

тегеран (город)

хосейн амир абдоллахиан

дмитрий песков

михаил подоляк

исфахан

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины Евгения Кравченко после заявления советника главы офиса президента республики Михаила Подоляка об атаке дронов в Исфахане, сообщило агентство Tasnim.Накануне Подоляк написал в Twitter, что нападение на объект Минобороны Ирана может иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощи России со стороны Тегерана. Он сопроводил пост словами "Украина вас предупредила".В ночь на воскресенье в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже Минобороны республики сообщило о неудачной атаке квадрокоптеров со взрывчаткой на военный объект. Один из беспилотников сбили средства ПВО, два других перехватили и взорвали военные.В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщила, что за атакой беспилотников на военные объекты в Иране стоял Израиль. Агентство IRNA писало, что Израиль на фоне происшествий в Иране — землетрясения, взрыва на заводе моторных масел, а также атаки дронов на завод Минобороны в Исфахане — "сформировал медиаатаку" и попытался связать эти события для дестабилизации ситуации в стране. Телеканал Al-Arabiya передавал, что в атаке беспилотников на иранский объект могла участвовать авиация США.Страны Запада неоднократно обвиняли Иран в поставке беспилотников России. Москва и Тегеран не раз отвергали подобные обвинения. Как отметил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, страна поставляла беспилотники за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. Также он назвал ложной информацию о передаче российской стороне ракет.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что вооруженные силы используют во время боевых действий только российскую технику.

https://ria.ru/20230130/otvet-1848287206.html

https://ria.ru/20230121/drony-1846450431.html

иран

украина

тегеран (город)

исфахан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, украина, тегеран (город), хосейн амир абдоллахиан, дмитрий песков, михаил подоляк, исфахан