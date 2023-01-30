12:52 30.01.2023 (обновлено: 18:54 30.01.2023)
МИД Ирана вызвал украинского временного поверенного из-за слов Подоляка
МИД Ирана вызвал представителя Украины Кравченко из-за слов Подоляка об атаке дронов
Вид на Тегеран. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины Евгения Кравченко после заявления советника главы офиса президента республики Михаила Подоляка об атаке дронов в Исфахане, сообщило агентство Tasnim.
"В продолжение заявления главы офиса президента Украины Михаила Подоляка и признания предполагаемого участия этой страны в атаке на объект Министерства обороны Ирана в Исфахане временный поверенный в делах Украины в Иране вызван в МИД для предоставления объяснений в связи с заявлением советника президента Украины", — говорится в публикации.
В ночь на воскресенье в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже Минобороны республики сообщило о неудачной атаке квадрокоптеров со взрывчаткой на военный объект. Один из беспилотников сбили средства ПВО, два других перехватили и взорвали военные.
В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщила, что за атакой беспилотников на военные объекты в Иране стоял Израиль. Агентство IRNA писало, что Израиль на фоне происшествий в Иране — землетрясения, взрыва на заводе моторных масел, а также атаки дронов на завод Минобороны в Исфахане — "сформировал медиаатаку" и попытался связать эти события для дестабилизации ситуации в стране. Телеканал Al-Arabiya передавал, что в атаке беспилотников на иранский объект могла участвовать авиация США.
Страны Запада неоднократно обвиняли Иран в поставке беспилотников России. Москва и Тегеран не раз отвергали подобные обвинения. Как отметил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, страна поставляла беспилотники за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. Также он назвал ложной информацию о передаче российской стороне ракет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что вооруженные силы используют во время боевых действий только российскую технику.