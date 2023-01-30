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МИД Ирана вызвал украинского временного поверенного из-за слов Подоляка - РИА Новости, 30.01.2023
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МИД Ирана вызвал украинского временного поверенного из-за слов Подоляка
МИД Ирана вызвал украинского временного поверенного из-за слов Подоляка - РИА Новости, 30.01.2023
МИД Ирана вызвал украинского временного поверенного из-за слов Подоляка
Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины Евгения Кравченко после заявления советника главы офиса президента республики... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:52
2023-01-30T18:54
в мире
иран
украина
тегеран (город)
хосейн амир абдоллахиан
дмитрий песков
михаил подоляк
исфахан
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины Евгения Кравченко после заявления советника главы офиса президента республики Михаила Подоляка об атаке дронов в Исфахане, сообщило агентство Tasnim.Накануне Подоляк написал в Twitter, что нападение на объект Минобороны Ирана может иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощи России со стороны Тегерана. Он сопроводил пост словами "Украина вас предупредила".В ночь на воскресенье в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже Минобороны республики сообщило о неудачной атаке квадрокоптеров со взрывчаткой на военный объект. Один из беспилотников сбили средства ПВО, два других перехватили и взорвали военные.В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщила, что за атакой беспилотников на военные объекты в Иране стоял Израиль. Агентство IRNA писало, что Израиль на фоне происшествий в Иране — землетрясения, взрыва на заводе моторных масел, а также атаки дронов на завод Минобороны в Исфахане — "сформировал медиаатаку" и попытался связать эти события для дестабилизации ситуации в стране. Телеканал Al-Arabiya передавал, что в атаке беспилотников на иранский объект могла участвовать авиация США.Страны Запада неоднократно обвиняли Иран в поставке беспилотников России. Москва и Тегеран не раз отвергали подобные обвинения. Как отметил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, страна поставляла беспилотники за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. Также он назвал ложной информацию о передаче российской стороне ракет.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что вооруженные силы используют во время боевых действий только российскую технику.
https://ria.ru/20230130/otvet-1848287206.html
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иран
украина
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в мире, иран, украина, тегеран (город), хосейн амир абдоллахиан, дмитрий песков, михаил подоляк, исфахан
В мире, Иран, Украина, Тегеран (город), Хосейн Амир Абдоллахиан, Дмитрий Песков, Михаил Подоляк, Исфахан
12:52 30.01.2023 (обновлено: 18:54 30.01.2023)
 
МИД Ирана вызвал украинского временного поверенного из-за слов Подоляка

МИД Ирана вызвал представителя Украины Кравченко из-за слов Подоляка об атаке дронов

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины Евгения Кравченко после заявления советника главы офиса президента республики Михаила Подоляка об атаке дронов в Исфахане, сообщило агентство Tasnim.
Накануне Подоляк написал в Twitter, что нападение на объект Минобороны Ирана может иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощи России со стороны Тегерана. Он сопроводил пост словами "Украина вас предупредила".

"В продолжение заявления главы офиса президента Украины Михаила Подоляка и признания предполагаемого участия этой страны в атаке на объект Министерства обороны Ирана в Исфахане временный поверенный в делах Украины в Иране вызван в МИД для предоставления объяснений в связи с заявлением советника президента Украины", — говорится в публикации.

В ночь на воскресенье в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже Минобороны республики сообщило о неудачной атаке квадрокоптеров со взрывчаткой на военный объект. Один из беспилотников сбили средства ПВО, два других перехватили и взорвали военные.
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В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщила, что за атакой беспилотников на военные объекты в Иране стоял Израиль. Агентство IRNA писало, что Израиль на фоне происшествий в Иране — землетрясения, взрыва на заводе моторных масел, а также атаки дронов на завод Минобороны в Исфахане — "сформировал медиаатаку" и попытался связать эти события для дестабилизации ситуации в стране. Телеканал Al-Arabiya передавал, что в атаке беспилотников на иранский объект могла участвовать авиация США.
Страны Запада неоднократно обвиняли Иран в поставке беспилотников России. Москва и Тегеран не раз отвергали подобные обвинения. Как отметил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, страна поставляла беспилотники за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. Также он назвал ложной информацию о передаче российской стороне ракет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что вооруженные силы используют во время боевых действий только российскую технику.
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В миреИранУкраинаТегеран (город)Хосейн Амир АбдоллахианДмитрий ПесковМихаил ПодолякИсфахан
 
 
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