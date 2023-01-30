https://ria.ru/20230130/ukraina-1848314549.html

В США увидели признаки развязывания ядерной войны с Россией

В США увидели признаки развязывания ядерной войны с Россией - РИА Новости, 30.01.2023

В США увидели признаки развязывания ядерной войны с Россией

Администрация США вводит свой народ в заблуждение относительно ситуации на Украине и неуклонно ведет страну к третьей мировой войне, пишет The American... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T09:20

2023-01-30T09:20

2023-01-30T11:04

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Администрация США вводит свой народ в заблуждение относительно ситуации на Украине и неуклонно ведет страну к третьей мировой войне, пишет The American Conservative.По мнению автора статьи Рода Дреера, американцы даже не подозревают, в какой "водоворот" их втягивает руководство."Они невежественны, потому что западные СМИ освещают только одну позицию в конфликте. Что скажут американцы, когда однажды проснутся и увидят, что их армия пересекла границу с Украиной и сражается с российскими солдатами? Готов ли американский народ к обмену ядерными ударами с Россией ради расширения границ империи США до российских границ?" — задался вопросом обозреватель.По его словам, Североатлантический альянс, который поставляет на Украине все более современное оружие, уже частично участвует в войне с Россией."Это люди, которые пытаются убедить американский народ в том, что в их же интересах рискнуть ядерной войной с Россией из-за страны, находящейся за тысячи миль от США", — полагает автор.Он сравнил действия Соединенных Штатов на Украине с вторжением во Вьетнам, отметив, что в обоих случаях это было полным безрассудством."Украина — это второй Вьетнам, но на этот раз с риском прямого военного конфликта с ядерной сверхдержавой", — заключил обозреватель.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230130/konfrontatsiya-1848290959.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

украина, сша, россия, нато, политика