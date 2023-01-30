https://ria.ru/20230130/udar-1848325445.html

В Петербурге на остановке женщина ударила инвалида кулаком по голове

В Петербурге на остановке женщина ударила инвалида кулаком по голове - РИА Новости, 30.01.2023

В Петербурге на остановке женщина ударила инвалида кулаком по голове

Прокурора проверяет обстоятельства инцидента между незрячей директором Северо-Западного центра по подготовке специальных собак "Симаргл" Викторией Зыряновой и... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:19

2023-01-30T10:19

2023-01-30T10:19

происшествия

санкт-петербург

калининский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Прокурора проверяет обстоятельства инцидента между незрячей директором Северо-Западного центра по подготовке специальных собак "Симаргл" Викторией Зыряновой и прохожей на остановке общественного транспорта, сообщили в пресс-службе прокуроры Петербурга. По предварительным данным, конфликт 27 января на троллейбусной остановке у парка "Сосновка" произошел из-за того, что незрячая женщина задела ребенка прохожей тактильной тростью. "Прокуратура Калининского района устанавливает обстоятельства инцидента между матерью несовершеннолетней и местной жительницей, являющейся инвалидом по зрению", - говорится в сообщении прокуратуры. Как сообщают в центре по подготовки собак, Зырянова возвращалась с мероприятия в сопровождении помощницы и собаки-поводыря. Внезапно на нее напала прохожая, которая сначала заявила, что ее дочь задели тростью, а затем ударила женщину кулаками по голове якобы со словами: "Слепые должны сидеть дома". По информации центра "Симаргл", Зыряновой после обследования в больнице был поставлен диагноз "закрытая черепно-мозговая травма", а в полиции составлен протокол о правонарушении, "свидетелем которого было много людей". В прокуратуре добавили, что поставили на контроль процессуальную проверку, которую организовали правоохранительные органы по данному факту.

https://ria.ru/20230130/pensiya-1848306038.html

https://ria.ru/20230130/prokuratura-1848302863.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, калининский район, россия