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В Петербурге на остановке женщина ударила инвалида кулаком по голове
В Петербурге на остановке женщина ударила инвалида кулаком по голове - РИА Новости, 30.01.2023
В Петербурге на остановке женщина ударила инвалида кулаком по голове
Прокурора проверяет обстоятельства инцидента между незрячей директором Северо-Западного центра по подготовке специальных собак "Симаргл" Викторией Зыряновой и... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:19
2023-01-30T10:19
2023-01-30T10:19
происшествия
санкт-петербург
калининский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Прокурора проверяет обстоятельства инцидента между незрячей директором Северо-Западного центра по подготовке специальных собак "Симаргл" Викторией Зыряновой и прохожей на остановке общественного транспорта, сообщили в пресс-службе прокуроры Петербурга. По предварительным данным, конфликт 27 января на троллейбусной остановке у парка "Сосновка" произошел из-за того, что незрячая женщина задела ребенка прохожей тактильной тростью. "Прокуратура Калининского района устанавливает обстоятельства инцидента между матерью несовершеннолетней и местной жительницей, являющейся инвалидом по зрению", - говорится в сообщении прокуратуры. Как сообщают в центре по подготовки собак, Зырянова возвращалась с мероприятия в сопровождении помощницы и собаки-поводыря. Внезапно на нее напала прохожая, которая сначала заявила, что ее дочь задели тростью, а затем ударила женщину кулаками по голове якобы со словами: "Слепые должны сидеть дома". По информации центра "Симаргл", Зыряновой после обследования в больнице был поставлен диагноз "закрытая черепно-мозговая травма", а в полиции составлен протокол о правонарушении, "свидетелем которого было много людей". В прокуратуре добавили, что поставили на контроль процессуальную проверку, которую организовали правоохранительные органы по данному факту.
https://ria.ru/20230130/pensiya-1848306038.html
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происшествия, санкт-петербург, калининский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининский район, Россия
В Петербурге на остановке женщина ударила инвалида кулаком по голове
Прокуратура Петербурга проверяет инцидент с нападением на незрячую женщину на остановке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости.
Прокурора проверяет обстоятельства инцидента между незрячей директором Северо-Западного центра по подготовке специальных собак "Симаргл" Викторией Зыряновой и прохожей на остановке общественного транспорта, сообщили
в пресс-службе прокуроры Петербурга.
По предварительным данным, конфликт 27 января на троллейбусной остановке у парка "Сосновка" произошел из-за того, что незрячая женщина задела ребенка прохожей тактильной тростью.
"Прокуратура Калининского района
устанавливает обстоятельства инцидента между матерью несовершеннолетней и местной жительницей, являющейся инвалидом по зрению", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как сообщают в центре по подготовки собак, Зырянова возвращалась с мероприятия в сопровождении помощницы и собаки-поводыря. Внезапно на нее напала прохожая, которая сначала заявила, что ее дочь задели тростью, а затем ударила женщину кулаками по голове якобы со словами: "Слепые должны сидеть дома".
По информации центра "Симаргл", Зыряновой после обследования в больнице был поставлен диагноз "закрытая черепно-мозговая травма", а в полиции составлен протокол о правонарушении, "свидетелем которого было много людей".
В прокуратуре добавили, что поставили на контроль процессуальную проверку, которую организовали правоохранительные органы по данному факту.