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ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией, заявил Боррель - РИА Новости, 30.01.2023
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ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией, заявил Боррель
ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией, заявил Боррель - РИА Новости, 30.01.2023
ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что ЕС не может запретить африканским странам торговать с Россией. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:42
2023-01-30T12:43
в мире
россия
юар
ботсвана
сергей лавров
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что ЕС не может запретить африканским странам торговать с Россией. "Если они хотят торговать с Россией, что я могу сделать? Я не могу запретить им это делать", - заявил Боррель в интервью газете Financial Times. Издание оценило мнение главы европейской дипломатии по поводу возможностей ЕС в этом вопросе, как прагматичное. На прошлой неделе Боррель посетил ЮАР и Ботсвану. Его визитам предшествовало африканское турне главы МИД РФ Сергея Лаврова, который посетил ЮАР, Эсватини, Анголу. Финальной точкой турне Лаврова стала Эритрея. Ранее газета Financial Times написала, что теплый прием Лаврова во время его визита в страны Африки, в том числе в ЮАР, демонстрирует, что попытки Запада изолировать РФ на мировой арене не увенчались успехом. Газета отметила, что Южно-Африканская республика далеко не единственная страна, которая отказывается принимать позицию против России и следовать призывам Запада отправить оружие на Украину. Воздерживаются от принятия каких-либо сторон конфликта и некоторые страны Латинской Америки.
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в мире, россия, юар, ботсвана, сергей лавров, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Россия, ЮАР, Ботсвана, Сергей Лавров, Жозеп Боррель, Евросоюз
12:42 30.01.2023 (обновлено: 12:43 30.01.2023)
 
ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией, заявил Боррель

Боррель признал, что ЕС не может запретить африканским странам торговать с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что ЕС не может запретить африканским странам торговать с Россией.
"Если они хотят торговать с Россией, что я могу сделать? Я не могу запретить им это делать", - заявил Боррель в интервью газете Financial Times. Издание оценило мнение главы европейской дипломатии по поводу возможностей ЕС в этом вопросе, как прагматичное.
На прошлой неделе Боррель посетил ЮАР и Ботсвану. Его визитам предшествовало африканское турне главы МИД РФ Сергея Лаврова, который посетил ЮАР, Эсватини, Анголу. Финальной точкой турне Лаврова стала Эритрея.
Ранее газета Financial Times написала, что теплый прием Лаврова во время его визита в страны Африки, в том числе в ЮАР, демонстрирует, что попытки Запада изолировать РФ на мировой арене не увенчались успехом. Газета отметила, что Южно-Африканская республика далеко не единственная страна, которая отказывается принимать позицию против России и следовать призывам Запада отправить оружие на Украину. Воздерживаются от принятия каких-либо сторон конфликта и некоторые страны Латинской Америки.
Южно-Африканская Республика - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 19:01
России в Африке нужен проект исторического масштаба, считает эксперт
 
В миреРоссияЮАРБотсванаСергей ЛавровЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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