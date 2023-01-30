https://ria.ru/20230130/torgovlya-1848372327.html

ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией, заявил Боррель

ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией, заявил Боррель - РИА Новости, 30.01.2023

ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что ЕС не может запретить африканским странам торговать с Россией. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:42

2023-01-30T12:42

2023-01-30T12:43

в мире

россия

юар

ботсвана

сергей лавров

жозеп боррель

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что ЕС не может запретить африканским странам торговать с Россией. "Если они хотят торговать с Россией, что я могу сделать? Я не могу запретить им это делать", - заявил Боррель в интервью газете Financial Times. Издание оценило мнение главы европейской дипломатии по поводу возможностей ЕС в этом вопросе, как прагматичное. На прошлой неделе Боррель посетил ЮАР и Ботсвану. Его визитам предшествовало африканское турне главы МИД РФ Сергея Лаврова, который посетил ЮАР, Эсватини, Анголу. Финальной точкой турне Лаврова стала Эритрея. Ранее газета Financial Times написала, что теплый прием Лаврова во время его визита в страны Африки, в том числе в ЮАР, демонстрирует, что попытки Запада изолировать РФ на мировой арене не увенчались успехом. Газета отметила, что Южно-Африканская республика далеко не единственная страна, которая отказывается принимать позицию против России и следовать призывам Запада отправить оружие на Украину. Воздерживаются от принятия каких-либо сторон конфликта и некоторые страны Латинской Америки.

https://ria.ru/20230125/proekt-1847424274.html

россия

юар

ботсвана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, юар, ботсвана, сергей лавров, жозеп боррель, евросоюз