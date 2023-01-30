https://ria.ru/20230130/torgovlya-1847304599.html

Готовятся к худшему: США и Европа не смогли договориться

Готовятся к худшему: США и Европа не смогли договориться - РИА Новости, 30.01.2023

Готовятся к худшему: США и Европа не смогли договориться

Планам по восстановлению экономики ЕС может помешать новая политика США. Энергетический кризис, нарушение цепочек поставок, снижение покупательской способности... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T08:00

2023-01-30T08:00

2023-01-30T08:04

экономика

урсула фон дер ляйен

сша

евросоюз

мвф

всемирный экономический форум в давосе

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Планам по восстановлению экономики ЕС может помешать новая политика США. Энергетический кризис, нарушение цепочек поставок, снижение покупательской способности вынуждают европейских производителей искать лучшие условия. Обещания Брюсселя помочь бизнесу не удерживают предприятия от бегства за океан. В то же время Вашингтон выделил 369 миллиардов субсидий для компаний, развивающих в стране чистую энергетику. Конфликт интересов грозит перерасти в торговую войну.К светлому будущемуГлавной темой Всемирного экономического форума в Давосе объявили восстановление сотрудничества в раздробленном мире. Западный истеблишмент признает, что конфликт на Украине вызвал продовольственные проблемы, рост стоимости жизни и угрожает совместным усилиям стран по поддержанию производства в Европе. Брюссель обещает предприятиям всевозможную помощь, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила о зеленой сделке — плане достижения углеродной нейтральности к 2050-му.На фоне энергетического кризиса и повального закрытия предприятий все это выглядит нереалистично. Экономист Леонид Хазанов считает крайне маловероятным переход Европы на зеленую энергетику даже в долгосрочной перспективе. "Ветровые электростанции не работают во время штиля, солнечные — в пасмурную погоду. В ЕС не хватает для их строительства свободной земли. К тому же сейчас они обходятся намного дороже, чем раньше", — отмечает он.Для европейского бизнеса американский рынок более привлекателен. Директор Германского промышленного союза Таня Геннер сообщила, что каждая четвертая компания задумалась о переносе производства. А недавно принятая программа зеленых субсидий в США этому поспособствует.Ничего личногоВ частности, в рамках закона о борьбе с инфляцией (IRA) выделяют 369 миллиардов долларов на поддержку предприятий, развивающих чистую энергетику. Американцы заинтересованы в восстановлении реального сектора экономики, пусть и за счет иностранных производств, указывают эксперты. Минфин США уже разъяснил компаниям из ЕС, как получить дотации, не меняя бизнес-модели.В Брюсселе растет недовольство политикой Вашингтона, звучат обвинения в нарушении правил и законов мировой торговли. Наиболее жесткую позицию заняли французы, выступающие за проведение тендеров на любые проекты только среди европейских компаний и угрожающие пожаловаться на IRA в суд ВТО. Однако ЕС нечего предложить взамен.Прошлогодняя волна банкротств, закрытие металлургических и химических заводов снизили потребление газа и его стоимость, но вместе с тем выросла безработица. В Давосе европейские чиновники говорили, что для создания новых рабочих мест придется в корне перестраивать производственные отрасли. Пока в Брюсселе не знают, откуда брать деньги на поддержку экономики. Обсуждают варианты от изменения законодательства до поиска средств на финансовых рынках.Эксперты полагают, что, несмотря на подорожавшую логистику, сохранению промышленности в странах Восточной Европы и Прибалтики может помочь разделение производства — так называемая фрагментация.МВФ считает чрезвычайно важным международное сотрудничество в экспорте удобрений, продовольствия и предметов первой необходимости. "Мы действительно хотим, чтобы страны действовали вместе", — подчеркнула первый заместитель управляющего директора фонда Гита Гопинат.Хрустальный домОднако директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева опасается, что фрагментация приведет к потере от 0,2 до семи процентов мирового ВВП. Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев отмечает: если не восстановить цепочки поставок, из ЕС могут выйти ключевые игроки — к примеру, Испания или Франция.Тогда повысится вероятность возвращения валют отдельных стран, что грозит дефолтом и банковским кризисом. "Европа сама похоронила глобализацию, — указывает эксперт. — Лучшим решением была бы взаимная с Россией отмена санкций, но для этого надо поставить интересы экономики выше политических амбиций".Тем не менее в Давосе твердили, что санкции эффективны. Бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф не сомневается в том, что Россия повторит путь Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы и Кубы. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал бороться со скрытыми силами, симпатизирующими Москве, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что российская экономика погрузится в рецессию на десятилетия.И все же, как пишет издание Politico, официальные лица и руководители бизнеса не знают, как долго деловое сообщество сможет игнорировать Москву и находить альтернативных поставщиков энергоносителей, металлов и продовольствия.

https://ria.ru/20221218/es-1839551278.html

https://ria.ru/20230112/gaz-1844229458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, урсула фон дер ляйен, сша, евросоюз, мвф, всемирный экономический форум в давосе