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США хотят получить доступ к украинскому титану, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023
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США хотят получить доступ к украинскому титану, пишут СМИ
США хотят получить доступ к украинскому титану, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023
США хотят получить доступ к украинскому титану, пишут СМИ
США рассчитывают получить от Украины титан, необходимый им в своей военной промышленности, сообщил журнал Newsweek. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T01:00
2023-01-30T03:22
россия
украина
сша
технологии
владимир путин
сергей лавров
сергей шойгу
всмпо-ависма
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. США рассчитывают получить от Украины титан, необходимый им в своей военной промышленности, сообщил журнал Newsweek. Отмечается, что Штаты и их союзники предпринимают "усилия по выявлению, разработке и использованию огромных запасов" титана на Украине. Автор добавил, что в случае, "если Украина победит", США и их союзники смогут создать "новый канал добычи титана". Неназванный источник журнала сообщил, что для оборонной промышленности в Америке титан представляет "ключевую уязвимость".Журнал напомнил, что прошлогодний законопроект о расходах на оборону предписывал Госдепу изучить "возможность использования источников титана из Украины в качестве потенциальной альтернативы китайским и российским источникам". Неназванный сотрудник конгресса в беседе с изданием отметил, что значительные запасы редкоземельных минералов на Украине могут стать "действительно привлекательной" заменой. Отмечается также, что титан необходим США для создания оружия, которое поможет сдерживать Пекин.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Министр обороны Сергей Шойгу в своем новогоднем поздравлении заявил, что победа Вооруженных сил России неотвратима. Санкционное давлениеПосле начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Позицию крупнейшего в мире производителя титана занимает российская корпорация "ВСМПО-Ависма", в числе ее партнеров — Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce, Safran Aircraft Engines. Согласно февральским оценкам ФГ "Финам" для РИА Новости, "ВСМПО-Ависма" обеспечивает до 30 процентов поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе до 40 процентов потребностей в титане Boeing и до 60 процентов — Airbus. Глава Airbus Гийом Фори в августе отмечал в статье в Wall Street Journal, что если "ВСМПО-Ависма" перестанет поставлять металл для мировой авиакосмической отрасли, "это будет конец истории". В июле прошлого года газета WSJ сообщала, что ЕС заблокировал предложение ввести санкции против российского ПАО "ВСМПО-Ависма" из-за возражений Франции и некоторых других стран. Они опасаются, что Россия прекратит экспорт титана в Евросоюз. Отмечается, что компания должна была попасть в седьмой пакет санкций против Москвы.Ранее Wall Street Journal также написала, что в Штатах боятся доминирования Китая и России на рынке титана и хотят заместить их поставки металлом из Украины. А еще в июле в базе данных о лоббистской деятельности американского сената появилась информация, что украинская компания "Велта", занимающаяся разработкой месторождений титанового сырья, обратилась в консалтинговую Yorktown Solutions, чтобы продвинуть идею снижения зависимости Штатов от поставок титана из России. На долю "Велты" приходятся два процента мирового рынка титана.
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россия, украина, сша, технологии, владимир путин, сергей лавров, сергей шойгу, всмпо-ависма, airbus, нато, в мире
Россия, Украина, США, Технологии, Владимир Путин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, ВСМПО-Ависма, Airbus, НАТО, В мире
01:00 30.01.2023 (обновлено: 03:22 30.01.2023)
 
США хотят получить доступ к украинскому титану, пишут СМИ

Newsweek: США рассчитывают получить от Украины титан для своей военной промышленности

© Фото : Tech. Sgt. Erik GudmundsonАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : Tech. Sgt. Erik Gudmundson
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. США рассчитывают получить от Украины титан, необходимый им в своей военной промышленности, сообщил журнал Newsweek.

"Мы говорим о нашей возможности производить большее количество самолетов, говорим о нашей возможности производить боеприпасы. Все это зависит от титана, и мы позволили себе стать зависимыми в этих вопросах от иностранных поставщиков. Одним из основных поставщиков ранее была Россия", — сказал собеседник издания.

Отмечается, что Штаты и их союзники предпринимают "усилия по выявлению, разработке и использованию огромных запасов" титана на Украине. Автор добавил, что в случае, "если Украина победит", США и их союзники смогут создать "новый канал добычи титана". Неназванный источник журнала сообщил, что для оборонной промышленности в Америке титан представляет "ключевую уязвимость".
Журнал напомнил, что прошлогодний законопроект о расходах на оборону предписывал Госдепу изучить "возможность использования источников титана из Украины в качестве потенциальной альтернативы китайским и российским источникам".
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Неназванный сотрудник конгресса в беседе с изданием отметил, что значительные запасы редкоземельных минералов на Украине могут стать "действительно привлекательной" заменой.
Отмечается также, что титан необходим США для создания оружия, которое поможет сдерживать Пекин.
"Я думаю, что китайцы, к сожалению, очень хорошо понимают оборонно-промышленную базу США и ее уязвимые места", — пояснил источник журнала.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Министр обороны Сергей Шойгу в своем новогоднем поздравлении заявил, что победа Вооруженных сил России неотвратима.
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Санкционное давление

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Позицию крупнейшего в мире производителя титана занимает российская корпорация "ВСМПО-Ависма", в числе ее партнеров — Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce, Safran Aircraft Engines. Согласно февральским оценкам ФГ "Финам" для РИА Новости, "ВСМПО-Ависма" обеспечивает до 30 процентов поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе до 40 процентов потребностей в титане Boeing и до 60 процентов — Airbus. Глава Airbus Гийом Фори в августе отмечал в статье в Wall Street Journal, что если "ВСМПО-Ависма" перестанет поставлять металл для мировой авиакосмической отрасли, "это будет конец истории".
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В июле прошлого года газета WSJ сообщала, что ЕС заблокировал предложение ввести санкции против российского ПАО "ВСМПО-Ависма" из-за возражений Франции и некоторых других стран. Они опасаются, что Россия прекратит экспорт титана в Евросоюз. Отмечается, что компания должна была попасть в седьмой пакет санкций против Москвы.
Ранее Wall Street Journal также написала, что в Штатах боятся доминирования Китая и России на рынке титана и хотят заместить их поставки металлом из Украины. А еще в июле в базе данных о лоббистской деятельности американского сената появилась информация, что украинская компания "Велта", занимающаяся разработкой месторождений титанового сырья, обратилась в консалтинговую Yorktown Solutions, чтобы продвинуть идею снижения зависимости Штатов от поставок титана из России. На долю "Велты" приходятся два процента мирового рынка титана.
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