https://ria.ru/20230130/tankist-1848453720.html
Российский танкист рассказал о готовности к бою с немецкими Leopard 2
Российский танкист рассказал о готовности к бою с немецкими Leopard 2 - РИА Новости, 30.01.2023
Российский танкист рассказал о готовности к бою с немецкими Leopard 2
Перспектива первого в истории столкновения российских Т-80 с немецкими Leopard 2 не пугает российского танкиста, возможности иностранных боевых машин могут быть РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:00
2023-01-30T16:00
2023-01-30T16:00
специальная военная операция на украине
безопасность
германия
украина
россия
т-80
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 30 янв - РИА Новости. Перспектива первого в истории столкновения российских Т-80 с немецкими Leopard 2 не пугает российского танкиста, возможности иностранных боевых машин могут быть преувеличены, заявил РИА Новости командир танкового подразделения с позывным "Арцах", награжденный на днях Минобороны России медалью "За отвагу". Правительство ФРГ ранее заявило, что решило передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 танков из запасов бундесвера. Кроме того, представитель кабмина ФРГ сообщил журналистам, что Берлин предоставит разрешение на реэкспорт Украине немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов. "Вот сейчас новыми "Леопардами" запугивают… Но мы еще посмотрим, на что они способны, эти "Леопарды". Реальных боевых столкновений Т-80 с "Леопардом" в истории еще не было. Вот и узнаем… Не думаю, что они такие уж и сильные по сравнению с нашими танками", - сказал "Арцах".
https://ria.ru/20230130/tanki-1848415272.html
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безопасность, германия, украина, россия, т-80
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Германия, Украина, Россия, Т-80
Российский танкист рассказал о готовности к бою с немецкими Leopard 2
Командир танкового подразделения рассказал о готовности к бою с немецкими Leopard 2