https://ria.ru/20230130/spetsoperatsiya-1848546660.html

Спецоперация, 30 января: Россия пресекла биологические программы на Украине

Спецоперация, 30 января: Россия пресекла биологические программы на Украине - РИА Новости, 30.01.2023

Спецоперация, 30 января: Россия пресекла биологические программы на Украине

Минобороны РФ удалось остановить американские военно-биологические программы на Украине, в результате Пентагон переносит незавершенные там исследования в... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T23:41

2023-01-30T23:41

2023-01-30T23:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Минобороны РФ удалось остановить американские военно-биологические программы на Украине, в результате Пентагон переносит незавершенные там исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Также он заявил, что представители украинской армии были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией, проводившихся на Украине с 2019 года. Российские вооруженные силы продолжают продвижение в Угледаре, закрепились в восточной части города, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Действия США с химоружием на УкраинеМасштабное захоронение остатков биоматериалов было обнаружено в начале 2023 года на территории Лисичанска, украинцы ликвидировали улики в крайней спешке, сообщил генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Во время брифинга он также заявил, что благодаря Минобороны РФ удалось остановить американские военно-биологические программы на Украине, в результате Пентагон переносит незавершенные там исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Также, по заявлению Кириллова, представители украинской армии были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией, проводившихся на Украине с 2019 года. Кроме того, он рассказал, что МО РФ получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона и амфетаминов. Всего ВС РФ получили за время спецоперации более 20 тысяч документов и материалов о военно-биологической программе США на Украине. Ход операцииПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, передало в российские следственные органы десятки сотен фактов военных преступлений украинских боевиков в Донбассе, сообщила РИА Новости заместитель руководителя представительства Наталья Шуткина. Российские вооруженные силы продолжают продвижение в Угледаре, закрепились в восточной части города, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он также заявил, что украинские войска, в свою очередь, закрепились в городе и не получали приказа отступать. Россия не отказывалась от диалога с Европой по теме безопасности, Москва не теряет надежды, что в Европе появятся политические силы, которые будут способны опираться на собственные национальные интересы, а не на стремление угодить кому-то "за океаном", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Минобороны России возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований вооружением, техникой, вещевым имуществом, продовольствием, а также оказание медицинской помощи, следует из опубликованного в понедельник на портале правовой информации проекта приказа министра обороны России. Отправка оружия КиевуВ условиях, когда США решили поставить Украине танки, разговаривать бессмысленно не только с Киевом, но и с его кукловодами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Поставки на Украину американских танков Abrams состоятся не ранее конца нынешнего года, но сами по себе сделали возможным более оперативную передачу немецких Leopard, пишет газета Washington Post. США - крупнейший инициатор украинского кризиса, если они действительно заботятся об украинском народе, им стоит прекратить поставки вооружения, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить от Запада истребители в ближайшее время, при этом украинским пилотам потребуется не меньше полугода, чтобы научиться их использовать. Германия не планирует поставлять истребители для Украины, позиция по этому вопросу неизменна, а все дебаты по этой теме - лишние, сообщила журналистам заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман со ссылкой на слова канцлера Олафа Шольца. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские танки Challenger 2 могут прибыть на передовую на Украину до лета, в мае или ближе к Пасхе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолётов Украине. Международная обстановкаСША рассчитывают получить от Украины титан, необходимый им в своей военной промышленности, сообщил журнал Newsweek. Отмечается, что США и их союзники в настоящее время предпринимают "усилия по выявлению, разработке и использованию огромных запасов" титана на Украине. России от Запада ничего не нужно, но НАТО зомбирует соседние страны русофобскими страшилками, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Россию провоцировали извне на вооруженный конфликт с 2014 года, такое поведение грозит применением Москвой ядерного оружия, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

https://ria.ru/20230130/nekhvatka-1848543329.html

https://ria.ru/20230130/koronavirus-1848449962.html

https://ria.ru/20230130/spetsoperatsiya-1848441613.html

https://ria.ru/20230130/ataki-1848464708.html

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