https://ria.ru/20230130/sheregesh-1848370357.html

"Шерегеш" зарегистрировал более миллиона посещений в горнолыжном сезоне

"Шерегеш" зарегистрировал более миллиона посещений в горнолыжном сезоне - РИА Новости, 30.01.2023

"Шерегеш" зарегистрировал более миллиона посещений в горнолыжном сезоне

Более миллиона посещений зарегистрировано в этом горнолыжном сезоне в спортивно-туристическом комплексе "Шерегеш", сообщает пресс-служба правительства региона... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:37

2023-01-30T12:37

2023-01-30T13:22

сергей цивилев

новости - туризм

кемеровская область

туризм

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КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Более миллиона посещений зарегистрировано в этом горнолыжном сезоне в спортивно-туристическом комплексе "Шерегеш", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Увеличение числа посещений — следствие регулярных улучшений условий отдыха, развития инфраструктуры нашего горнолыжного курорта. К каждому сезону мы открываем для гостей новые возможности. Так, в этом сезоне в секторе "Б" запустили первую трассу с вечерним освещением, благодаря чему кататься можно до 22 часов. В этом сезоне появился единый ски-пасс для всех туристов, а для кузбассовцев действует программа лояльности с кэшбеком. СТК "Шерегеш" признан лучшим горнолыжным курортом Сибири. В прошлом году в зимнем сезоне в "Шерегеше" было более 2 миллионов туристов, в этом году мы планируем превысить этот показатель", — цитирует пресс-служба Цивилева. Уточняется, что по подсчетам спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", количество посещений в горнолыжном сезоне 2022-2023 года на 39 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Программа возврата части потраченных на отдых средств для жителей Кузбасса заработала по поручению губернатора. Туристы оплачивают проживание, питание, оздоровительные процедуры, экскурсии и другие услуги, а после — получают от 10% кешбэка на карту. Сейчас среди партнеров программы уже 27 объектов. Это гостиницы, рестораны, подъемники. Программой уже воспользовались более 3 тысяч человек. В этом году в Шерегеше начала работать объездная дорога из поселка, которая существенно снизила время в пути до подъемников. Действует электропоезд "Шерегеш-экспресс", с начала зимнего сезона им воспользовались больше тысячи человек. На новогодних праздниках в "Шерегеше" отдохнули более 170 тысяч человек. Курорт посещают жители Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга, Симферополя, Сочи, Южно-Сахалинска, Красноярска, Абакана, а также туристы из Белоруссии и Казахстана. Гостям курорта доступны полеты на воздушном шаре, пешие и вертолетные экскурсии, работает хаски-парк, веревочный парк и многое другое. Туристов привлекают различные мероприятия и активности, которые регулярно проходят на курорте. Всего в сезоне 2022-2023 года на курорте работают 93 гостиницы, 18 подъемников, доступны 56 километров трасс. На выбор туристов — более 50 спа-центров и бань, более 70 ресторанов, кафе, баров. До 2030 года на развитие курорта "Шерегеш" будет инвестировано более 150 миллиардов рублей. Инвесторы уже зашли на площадки строительства новых гостиниц, апартаментов и жилых комплексов.

https://ria.ru/20230127/kuzbass-1847754062.html

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сергей цивилев, новости - туризм, кемеровская область