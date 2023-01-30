https://ria.ru/20230130/sakhalin-1848293270.html

Компания экс-главы Минсельхоза России будет строить отель на Сахалине

Компания экс-главы Минсельхоза России будет строить отель на Сахалине - РИА Новости, 30.01.2023

Компания экс-главы Минсельхоза России будет строить отель на Сахалине

Группа компаний "Мантера", бенефициаром которой является экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, начнет строительство гостиницы на 1,7 тысячи... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T04:03

2023-01-30T04:03

2023-01-30T04:11

экономика

россия

сахалин

александр ткачев

джамбулат хатуов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Группа компаний "Мантера", бенефициаром которой является экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, начнет строительство гостиницы на 1,7 тысячи номеров и двухкилометровой подвесной канатной дороги на горнолыжном курорте "Горный воздух" в Сахалинской области уже этим летом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Соглашение о развитии горнолыжного курорта в Сахалинской области, в том числе создании объектов гостиничной и туристической инфраструктуры, между группой компаний "Мантера" и регионом было подписано в рамках Восточно-экономического форума (ВЭФ) в сентябре прошлого года. "В настоящий момент все проекты, заявленные в рамках последнего ВЭФ, ведутся по дорожной карте. Так, в рамках государственно-частного партнерства определен участок земли, проведен анализ курорта "Горный воздух", ведется разработка мастер-плана территории, полноценное начало реализации проекта и проведение инженерных изысканий запланированы на лето 2023 года", - указали в компании. Там уточнили, что речь идет о развитии туристического кластера у подножия горы Красная. "Запланировано создание гостиницы на 1,7 тысячи номеров, подвесной канатной дороги гондольного типа, протяженностью 2 километра", - уточнили в пресс-службе. Также в рамках ВЭФ гендиректор группы компаний Джамбулат Хатуов сообщал РИА Новости, что "Мантера" планирует построить на острове Русский тематический парк развлечений с курортно-гостиничным комплексом за 32 миллиарда рублей. Он уточнял, что на территории в около 100 гектаров будут построены тематический парк, аквапарк, семейно-развлекательный центр, агрофуд парк, гостиничный комплекс и парк различных активностей, комфортабельная парковка. "По данному проекту разработана предварительная концепция парка, бизнес-модель, проведен маркетинговый анализ. На сегодняшний день идет процедура передачи земельных участков", - рассказали в пресс-службе компании.

https://ria.ru/20230124/sakhalin-1846994072.html

https://ria.ru/20230124/sakhalin-2-1847192143.html

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экономика, россия, сахалин, александр ткачев, джамбулат хатуов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)