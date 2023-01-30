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Компания экс-главы Минсельхоза России будет строить отель на Сахалине - РИА Новости, 30.01.2023
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Компания экс-главы Минсельхоза России будет строить отель на Сахалине
Компания экс-главы Минсельхоза России будет строить отель на Сахалине - РИА Новости, 30.01.2023
Компания экс-главы Минсельхоза России будет строить отель на Сахалине
Группа компаний "Мантера", бенефициаром которой является экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, начнет строительство гостиницы на 1,7 тысячи... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T04:03
2023-01-30T04:11
экономика
россия
сахалин
александр ткачев
джамбулат хатуов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Группа компаний "Мантера", бенефициаром которой является экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, начнет строительство гостиницы на 1,7 тысячи номеров и двухкилометровой подвесной канатной дороги на горнолыжном курорте "Горный воздух" в Сахалинской области уже этим летом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Соглашение о развитии горнолыжного курорта в Сахалинской области, в том числе создании объектов гостиничной и туристической инфраструктуры, между группой компаний "Мантера" и регионом было подписано в рамках Восточно-экономического форума (ВЭФ) в сентябре прошлого года. "В настоящий момент все проекты, заявленные в рамках последнего ВЭФ, ведутся по дорожной карте. Так, в рамках государственно-частного партнерства определен участок земли, проведен анализ курорта "Горный воздух", ведется разработка мастер-плана территории, полноценное начало реализации проекта и проведение инженерных изысканий запланированы на лето 2023 года", - указали в компании. Там уточнили, что речь идет о развитии туристического кластера у подножия горы Красная. "Запланировано создание гостиницы на 1,7 тысячи номеров, подвесной канатной дороги гондольного типа, протяженностью 2 километра", - уточнили в пресс-службе. Также в рамках ВЭФ гендиректор группы компаний Джамбулат Хатуов сообщал РИА Новости, что "Мантера" планирует построить на острове Русский тематический парк развлечений с курортно-гостиничным комплексом за 32 миллиарда рублей. Он уточнял, что на территории в около 100 гектаров будут построены тематический парк, аквапарк, семейно-развлекательный центр, агрофуд парк, гостиничный комплекс и парк различных активностей, комфортабельная парковка. "По данному проекту разработана предварительная концепция парка, бизнес-модель, проведен маркетинговый анализ. На сегодняшний день идет процедура передачи земельных участков", - рассказали в пресс-службе компании.
https://ria.ru/20230124/sakhalin-1846994072.html
https://ria.ru/20230124/sakhalin-2-1847192143.html
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экономика, россия, сахалин, александр ткачев, джамбулат хатуов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Сахалин, Александр Ткачев, Джамбулат Хатуов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
04:03 30.01.2023 (обновлено: 04:11 30.01.2023)
 
Компания экс-главы Минсельхоза России будет строить отель на Сахалине

Компания экс-главы Минсельхоза Ткачева будет строить отель и канатную дорогу на Сахалине

© РИА Новости / Владимир Михайлов / Перейти в медиабанкГорнолыжный комплекс "Горный воздух" в Южно-Сахалинске
Горнолыжный комплекс Горный воздух в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Владимир Михайлов
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Горнолыжный комплекс "Горный воздух" в Южно-Сахалинске. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Группа компаний "Мантера", бенефициаром которой является экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, начнет строительство гостиницы на 1,7 тысячи номеров и двухкилометровой подвесной канатной дороги на горнолыжном курорте "Горный воздух" в Сахалинской области уже этим летом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Соглашение о развитии горнолыжного курорта в Сахалинской области, в том числе создании объектов гостиничной и туристической инфраструктуры, между группой компаний "Мантера" и регионом было подписано в рамках Восточно-экономического форума (ВЭФ) в сентябре прошлого года.
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"В настоящий момент все проекты, заявленные в рамках последнего ВЭФ, ведутся по дорожной карте. Так, в рамках государственно-частного партнерства определен участок земли, проведен анализ курорта "Горный воздух", ведется разработка мастер-плана территории, полноценное начало реализации проекта и проведение инженерных изысканий запланированы на лето 2023 года", - указали в компании.
Там уточнили, что речь идет о развитии туристического кластера у подножия горы Красная. "Запланировано создание гостиницы на 1,7 тысячи номеров, подвесной канатной дороги гондольного типа, протяженностью 2 километра", - уточнили в пресс-службе.
Также в рамках ВЭФ гендиректор группы компаний Джамбулат Хатуов сообщал РИА Новости, что "Мантера" планирует построить на острове Русский тематический парк развлечений с курортно-гостиничным комплексом за 32 миллиарда рублей. Он уточнял, что на территории в около 100 гектаров будут построены тематический парк, аквапарк, семейно-развлекательный центр, агрофуд парк, гостиничный комплекс и парк различных активностей, комфортабельная парковка.
"По данному проекту разработана предварительная концепция парка, бизнес-модель, проведен маркетинговый анализ. На сегодняшний день идет процедура передачи земельных участков", - рассказали в пресс-службе компании.
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