https://ria.ru/20230130/ryabkov-1848298716.html

Говорить с Киевом и его кукловодами бессмысленно, заявил Рябков

Говорить с Киевом и его кукловодами бессмысленно, заявил Рябков - РИА Новости, 30.01.2023

Говорить с Киевом и его кукловодами бессмысленно, заявил Рябков

В условиях, когда США решили поставить Украине танки, разговаривать бессмысленно не только с Киевом, но и с его кукловодами, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T07:08

2023-01-30T07:08

2023-01-30T09:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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сергей рябков

ангела меркель

франсуа олланд

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В условиях, когда США решили поставить Украине танки, разговаривать бессмысленно не только с Киевом, но и с его кукловодами, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "Наша позиция на этот счет хорошо известна, я думаю, и Вашингтону тоже. Готовы изучать любые серьезные инициативы по урегулированию украинского кризиса, но их пока никто толком не сформулировал. <...> В нынешних условиях, когда Вашингтон объявил о решении поставить танки, а его вассалы, включая Оттаву, соревнуются, кто и сколько поставит на Украину бронетехники, особенно старой, бессмысленно разговаривать не только с укронацистами, но и с их кукловодами. Многие из них просто карикатурны в своем невежестве", — отметил он. По словам замминистра, США — не только главный дирижер в украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель. Так, пояснил Рябков, в Вашингтоне рассматривают Украину как испытательный полигон, на котором обкатывают изделия своего военно-промышленного комплекса.Что касается возможной роли западных стран в мирном урегулировании конфликта, то, по мнению Рябкова, после заявлений бывших лидеров Германии, Франции и Великобритании по поводу Минских соглашений и нормандского формата иллюзии насчет посредничества Запада должны отпасть окончательно. В конце прошлого года экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что целью Минских соглашений было дать Украине время на усиление военного потенциала. Позже это подтвердил и бывший президент Франции Франсуа Олланд. А экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, на днях посетивший Киев, добавил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". На прошлой неделе немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.При этом президент США Джо Байден пообещал Киеву три десятка Abrams. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>

https://ria.ru/20230130/ryabkov-1848295396.html

https://ria.ru/20230130/tanki-1848297593.html

https://ria.ru/20230130/ryabkov-1848289371.html

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