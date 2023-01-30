Рейтинг@Mail.ru
Говорить с Киевом и его кукловодами бессмысленно, заявил Рябков - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/ryabkov-1848298716.html
Говорить с Киевом и его кукловодами бессмысленно, заявил Рябков
Говорить с Киевом и его кукловодами бессмысленно, заявил Рябков - РИА Новости, 30.01.2023
Говорить с Киевом и его кукловодами бессмысленно, заявил Рябков
В условиях, когда США решили поставить Украине танки, разговаривать бессмысленно не только с Киевом, но и с его кукловодами, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T07:08
2023-01-30T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
сергей рябков
ангела меркель
франсуа олланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152827/93/1528279371_0:223:2676:1728_1920x0_80_0_0_b5c0ab373def9da2834faa7cf70e12c9.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В условиях, когда США решили поставить Украине танки, разговаривать бессмысленно не только с Киевом, но и с его кукловодами, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "Наша позиция на этот счет хорошо известна, я думаю, и Вашингтону тоже. Готовы изучать любые серьезные инициативы по урегулированию украинского кризиса, но их пока никто толком не сформулировал. &lt;...&gt; В нынешних условиях, когда Вашингтон объявил о решении поставить танки, а его вассалы, включая Оттаву, соревнуются, кто и сколько поставит на Украину бронетехники, особенно старой, бессмысленно разговаривать не только с укронацистами, но и с их кукловодами. Многие из них просто карикатурны в своем невежестве", — отметил он. По словам замминистра, США — не только главный дирижер в украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель. Так, пояснил Рябков, в Вашингтоне рассматривают Украину как испытательный полигон, на котором обкатывают изделия своего военно-промышленного комплекса.Что касается возможной роли западных стран в мирном урегулировании конфликта, то, по мнению Рябкова, после заявлений бывших лидеров Германии, Франции и Великобритании по поводу Минских соглашений и нормандского формата иллюзии насчет посредничества Запада должны отпасть окончательно. В конце прошлого года экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что целью Минских соглашений было дать Украине время на усиление военного потенциала. Позже это подтвердил и бывший президент Франции Франсуа Олланд. А экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, на днях посетивший Киев, добавил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". На прошлой неделе немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.При этом президент США Джо Байден пообещал Киеву три десятка Abrams. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230130/ryabkov-1848295396.html
https://ria.ru/20230130/tanki-1848297593.html
https://ria.ru/20230130/ryabkov-1848289371.html
украина
россия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152827/93/1528279371_39:0:2639:1950_1920x0_80_0_0_4c45319e1aa511e30bcc28d365f3f17b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, сергей рябков, ангела меркель, франсуа олланд, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Рябков, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, США
07:08 30.01.2023 (обновлено: 09:30 30.01.2023)
 
Говорить с Киевом и его кукловодами бессмысленно, заявил Рябков

Рябков: после решения о танках бессмысленно говорить и с Киевом, и с его кукловодами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В условиях, когда США решили поставить Украине танки, разговаривать бессмысленно не только с Киевом, но и с его кукловодами, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Наша позиция на этот счет хорошо известна, я думаю, и Вашингтону тоже. Готовы изучать любые серьезные инициативы по урегулированию украинского кризиса, но их пока никто толком не сформулировал. <...> В нынешних условиях, когда Вашингтон объявил о решении поставить танки, а его вассалы, включая Оттаву, соревнуются, кто и сколько поставит на Украину бронетехники, особенно старой, бессмысленно разговаривать не только с укронацистами, но и с их кукловодами. Многие из них просто карикатурны в своем невежестве", — отметил он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
05:14
Рябков обвинил НАТО в "зомбировании" стран
По словам замминистра, США — не только главный дирижер в украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель. Так, пояснил Рябков, в Вашингтоне рассматривают Украину как испытательный полигон, на котором обкатывают изделия своего военно-промышленного комплекса.
"При этом изымая у союзников военную технику, отправляя ее "на утилизацию" на украинский театр военных действий, американцы рассчитывают навязать европейцам новые, многомиллиардные контракты на закупку своей продукции военного назначения. Вот такая циничная игра, которая, мы уверены, плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет", — добавил собеседник агентства.
Что касается возможной роли западных стран в мирном урегулировании конфликта, то, по мнению Рябкова, после заявлений бывших лидеров Германии, Франции и Великобритании по поводу Минских соглашений и нормандского формата иллюзии насчет посредничества Запада должны отпасть окончательно.
В конце прошлого года экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что целью Минских соглашений было дать Украине время на усиление военного потенциала. Позже это подтвердил и бывший президент Франции Франсуа Олланд. А экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, на днях посетивший Киев, добавил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
06:50Специальная военная операция на Украине
США отправят свои танки на Украину не раньше конца года, пишут СМИ
На прошлой неделе немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
При этом президент США Джо Байден пообещал Киеву три десятка Abrams. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
02:36Специальная военная операция на Украине
Рябков предупредил о последствиях игры с поставками оружия Киеву
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияСергей РябковАнгела МеркельФрансуа ОлландСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала