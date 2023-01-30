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Рябков обвинил НАТО в "зомбировании" стран - РИА Новости, 30.01.2023
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Рябков обвинил НАТО в "зомбировании" стран
Рябков обвинил НАТО в "зомбировании" стран - РИА Новости, 30.01.2023
Рябков обвинил НАТО в "зомбировании" стран
России от Запада ничего не нужно, но НАТО зомбирует соседние страны русофобскими страшилками, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T05:14
2023-01-30T09:16
в мире
россия
киев
сергей рябков
нато
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. России от Запада ничего не нужно, но НАТО зомбирует соседние страны русофобскими страшилками, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.По словам дипломата, Москва не раз предупреждала о негативных последствиях таких решений."Мы не поступимся своими законными интересами в области безопасности и не дадим в обиду русских людей. Американцы наши предупреждения не слышали и всерьез не воспринимали, а лишь продолжали всячески науськивать Киев против России", — добавил замминистра.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова &gt;&gt;
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в мире, россия, киев, сергей рябков, нато
В мире, Россия, Киев, Сергей Рябков, НАТО
05:14 30.01.2023 (обновлено: 09:16 30.01.2023)
 
Рябков обвинил НАТО в "зомбировании" стран

Рябков: нам от Запада ничего не нужно, но НАТО зомбирует страны русофобскими страшилками

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. России от Запада ничего не нужно, но НАТО зомбирует соседние страны русофобскими страшилками, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

"Нам от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны", — сказал Рябков.

По словам дипломата, Москва не раз предупреждала о негативных последствиях таких решений.
"Мы не поступимся своими законными интересами в области безопасности и не дадим в обиду русских людей. Американцы наши предупреждения не слышали и всерьез не воспринимали, а лишь продолжали всячески науськивать Киев против России", — добавил замминистра.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
02:36Специальная военная операция на Украине
Рябков предупредил о последствиях игры с поставками оружия Киеву
 
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