https://ria.ru/20230130/ryabkov-1848295396.html

Рябков обвинил НАТО в "зомбировании" стран

Рябков обвинил НАТО в "зомбировании" стран - РИА Новости, 30.01.2023

Рябков обвинил НАТО в "зомбировании" стран

России от Запада ничего не нужно, но НАТО зомбирует соседние страны русофобскими страшилками, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T05:14

2023-01-30T05:14

2023-01-30T09:16

в мире

россия

киев

сергей рябков

нато

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. России от Запада ничего не нужно, но НАТО зомбирует соседние страны русофобскими страшилками, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.По словам дипломата, Москва не раз предупреждала о негативных последствиях таких решений."Мы не поступимся своими законными интересами в области безопасности и не дадим в обиду русских людей. Американцы наши предупреждения не слышали и всерьез не воспринимали, а лишь продолжали всячески науськивать Киев против России", — добавил замминистра.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>

https://ria.ru/20230130/ryabkov-1848289371.html

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в мире, россия, киев, сергей рябков, нато