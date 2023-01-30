https://ria.ru/20230130/ryabkov-1848289371.html

Рябков предупредил о последствиях игры с поставками оружия Киеву

Рябков предупредил о последствиях игры с поставками оружия Киеву - РИА Новости, 30.01.2023

Рябков предупредил о последствиях игры с поставками оружия Киеву

Игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T02:36

2023-01-30T02:36

2023-01-30T09:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

киев

сергей рябков

джо байден

сергей лавров

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. "Очевидно, что США не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель. Среди прочего, в Вашингтоне рассматривают Украину в качестве испытательного полигона для изделий своего военно-промышленного комплекса, где обкатываются различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные, и все это испытывается, что называется, на предмет сопротивляемости российскому оружию", — сказал Рябков.Он пояснил, что, изымая у союзников военную технику и отправляя ее "на утилизацию" на украинский театр военных действий, американцы рассчитывают навязать европейцам новые, многомиллиардные контракты на закупку своей продукции военного назначения.На этой неделе немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта. Президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине три десятка M1 Abrams американского производства. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года.В Киеве же говорят, что ВСУ нужны сотни танков. По словам Зеленского, количество боевых машин и сроки поставок играют важнейшую роль.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848207616.html

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