https://ria.ru/20230130/putin-1848380637.html

В Кремле опровергли слова Джонсона об угрозах со стороны Путина

В Кремле опровергли слова Джонсона об угрозах со стороны Путина - РИА Новости, 30.01.2023

В Кремле опровергли слова Джонсона об угрозах со стороны Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин якобы... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:02

2023-01-30T13:02

2023-01-30T15:08

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владимир путин

борис джонсон

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин якобы угрожал ему "ракетным ударом".О телефонной беседе с Путиным, состоявшейся незадолго до начала российской спецоперации на Украине, Джонсон рассказал в документальном фильме, который вышел сегодня на Би-би-си. По словам британского экс-премьера, он предупредил российского лидера, что в случае начала военных действий на Украине последуют санкции со стороны Запада. Путин же, утверждает Джонсон, пригрозил ему ракетным ударом."Нет, то, что сказал господин Джонсон, — это неправда, точнее, это ложь. И более того, я скажу, это или сознательная ложь, тогда, наверное, вопрос, с какой целью он избрал такой вариант изложения, или это была несознательная и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента", — так Песков прокомментировал заявление экс-премьера.Он добавил, что ему известно, о чем Путин говорил с Джонсоном.Он добавил, что если и остальной фильм с Джонсоном будет в таком же ключе, то не стоит тратить на него время.Телефонный разговор лидеров России и Великобритании состоялся 2 февраля 2022 года. Стороны обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису и гарантиям безопасности, на которых настаивала Россия. Путин, в частности, обратил внимание на неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.

https://ria.ru/20230123/dzhonson-1846708987.html

https://ria.ru/20230130/dzhonson-1848342206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, великобритания, владимир путин, борис джонсон, дмитрий песков