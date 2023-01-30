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В Кремле опровергли слова Джонсона об угрозах со стороны Путина - РИА Новости, 30.01.2023
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В Кремле опровергли слова Джонсона об угрозах со стороны Путина
В Кремле опровергли слова Джонсона об угрозах со стороны Путина - РИА Новости, 30.01.2023
В Кремле опровергли слова Джонсона об угрозах со стороны Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин якобы... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:02
2023-01-30T15:08
в мире
россия
великобритания
владимир путин
борис джонсон
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин якобы угрожал ему "ракетным ударом".О телефонной беседе с Путиным, состоявшейся незадолго до начала российской спецоперации на Украине, Джонсон рассказал в документальном фильме, который вышел сегодня на Би-би-си. По словам британского экс-премьера, он предупредил российского лидера, что в случае начала военных действий на Украине последуют санкции со стороны Запада. Путин же, утверждает Джонсон, пригрозил ему ракетным ударом."Нет, то, что сказал господин Джонсон, — это неправда, точнее, это ложь. И более того, я скажу, это или сознательная ложь, тогда, наверное, вопрос, с какой целью он избрал такой вариант изложения, или это была несознательная и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента", — так Песков прокомментировал заявление экс-премьера.Он добавил, что ему известно, о чем Путин говорил с Джонсоном.Он добавил, что если и остальной фильм с Джонсоном будет в таком же ключе, то не стоит тратить на него время.Телефонный разговор лидеров России и Великобритании состоялся 2 февраля 2022 года. Стороны обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису и гарантиям безопасности, на которых настаивала Россия. Путин, в частности, обратил внимание на неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.
https://ria.ru/20230123/dzhonson-1846708987.html
https://ria.ru/20230130/dzhonson-1848342206.html
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в мире, россия, великобритания, владимир путин, борис джонсон, дмитрий песков
В мире, Россия, Великобритания, Владимир Путин, Борис Джонсон, Дмитрий Песков
13:02 30.01.2023 (обновлено: 15:08 30.01.2023)
 
В Кремле опровергли слова Джонсона об угрозах со стороны Путина

Песков: Путин не угрожал Джонсону ракетами, а заявил об угрозе России со стороны НАТО

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин якобы угрожал ему "ракетным ударом".
О телефонной беседе с Путиным, состоявшейся незадолго до начала российской спецоперации на Украине, Джонсон рассказал в документальном фильме, который вышел сегодня на Би-би-си. По словам британского экс-премьера, он предупредил российского лидера, что в случае начала военных действий на Украине последуют санкции со стороны Запада. Путин же, утверждает Джонсон, пригрозил ему ракетным ударом.
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"Он не в себе". Слова Джонсона о Путине разозлили британцев
"Нет, то, что сказал господин Джонсон, — это неправда, точнее, это ложь. И более того, я скажу, это или сознательная ложь, тогда, наверное, вопрос, с какой целью он избрал такой вариант изложения, или это была несознательная и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента", — так Песков прокомментировал заявление экс-премьера.
Он добавил, что ему известно, о чем Путин говорил с Джонсоном.
"Я знаю, о чем шла речь во время этого разговора, и еще раз официально повторяю: это ложь. Никаких угроз ракетными ударами не было. Говоря о вызовах для безопасности России, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты", — пояснил пресс-секретарь.
Он добавил, что если и остальной фильм с Джонсоном будет в таком же ключе, то не стоит тратить на него время.
Телефонный разговор лидеров России и Великобритании состоялся 2 февраля 2022 года. Стороны обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису и гарантиям безопасности, на которых настаивала Россия. Путин, в частности, обратил внимание на неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.
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