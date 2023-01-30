https://ria.ru/20230130/proekt-1848478996.html
В Нижегородской области стартует прием заявок в проект "Вам решать!"
В Нижегородской области стартует прием заявок в проект "Вам решать!" - РИА Новости, 30.01.2023
В Нижегородской области стартует прием заявок в проект "Вам решать!"
Прием заявок на участие в проекте "Вам решать!" стартует в регионе 1 февраля, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:11
2023-01-30T17:11
2023-01-30T17:11
нижегородская область
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владимир путин
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Прием заявок на участие в проекте "Вам решать!" стартует в регионе 1 февраля, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Проект участия жителей Нижегородской области в модельном бюджете территории "Вам решать", инициированный Никитиным, реализуется в регионе с 2019 года. "Бывая в районах, общаясь с жителями и главами, слышу много положительных отзывов о проекте. Те, у кого уже получилось принять участие и победить, идут дальше и готовы выдвинуть новые инициативы, направленные на улучшение и обновление своих населенных пунктов. Именно поэтому принял решение о расширении проекта. Есть хорошие примеры, когда совместная работа сплачивает жителей и местные администрации, мотивирует работать сообща. Именно такую задачу перед муниципальным самоуправлением ставит президент России Владимир Путин", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Губернатор Нижегородской области призвал жителей региона принять участие в конкурсном отборе 2023 года. В рамках проекта в муниципальных образованиях могут быть построены, отремонтированы и благоустроены дороги местного значения и тротуары, объекты водоснабжения, скверы, пляжи, спортивные объекты, детские площадки, памятники, объекты жилищно-коммунального хозяйства и объекты уличного освещения, учреждения культуры и библиотеки. Глава региона подчеркнул, что в этом году финансирование проекта было увеличено почти вдвое. На его реализацию из бюджета региона выделено 1,2 миллиарда рублей. Заместитель губернатора Андрей Гнеушев отметил, что ключевым фактором при отборе проектов-победителей является поддержка жителей. "Народное голосование – один из важнейших этапов. У проектов появляются свои группы поддержки. Люди с душой подходят к делу, а потом они же контролируют проведение работ, взаимодействуют с местными администрациями. Отношение к таким объектам, как показывает опыт, очень бережное. Жителям важно ощущать, что в хорошем деле есть часть их труда", - приводятся в сообщении слова Гнеушева.
https://ria.ru/20230102/puteshestviya-1842005036.html
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жкх, нижегородская область, россия, владимир путин, глеб никитин
Нижегородская область, ЖКХ, Нижегородская область, Россия, Владимир Путин, Глеб Никитин
В Нижегородской области стартует прием заявок в проект "Вам решать!"
Никитин: прием заявок на проект "Вам решать!" стартует в Нижегородской области 1 февраля
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости.
Прием заявок на участие в проекте "Вам решать!" стартует в регионе 1 февраля, заявил
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Проект участия жителей Нижегородской области в модельном бюджете территории "Вам решать", инициированный Никитиным, реализуется в регионе с 2019 года.
"Бывая в районах, общаясь с жителями и главами, слышу много положительных отзывов о проекте. Те, у кого уже получилось принять участие и победить, идут дальше и готовы выдвинуть новые инициативы, направленные на улучшение и обновление своих населенных пунктов. Именно поэтому принял решение о расширении проекта. Есть хорошие примеры, когда совместная работа сплачивает жителей и местные администрации, мотивирует работать сообща. Именно такую задачу перед муниципальным самоуправлением ставит президент России Владимир Путин
", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области призвал жителей региона принять участие в конкурсном отборе 2023 года. В рамках проекта в муниципальных образованиях могут быть построены, отремонтированы и благоустроены дороги местного значения и тротуары, объекты водоснабжения, скверы, пляжи, спортивные объекты, детские площадки, памятники, объекты жилищно-коммунального хозяйства и объекты уличного освещения, учреждения культуры и библиотеки.
Глава региона подчеркнул, что в этом году финансирование проекта было увеличено почти вдвое. На его реализацию из бюджета региона выделено 1,2 миллиарда рублей.
Заместитель губернатора Андрей Гнеушев отметил, что ключевым фактором при отборе проектов-победителей является поддержка жителей. "Народное голосование – один из важнейших этапов. У проектов появляются свои группы поддержки. Люди с душой подходят к делу, а потом они же контролируют проведение работ, взаимодействуют с местными администрациями. Отношение к таким объектам, как показывает опыт, очень бережное. Жителям важно ощущать, что в хорошем деле есть часть их труда", - приводятся в сообщении слова Гнеушева.