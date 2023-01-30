https://ria.ru/20230130/posobie-1848488187.html
Семьи мобилизованных могут получать единое пособие на детей
Семьи мобилизованных могут получать единое пособие на детей - РИА Новости, 30.01.2023
Семьи мобилизованных могут получать единое пособие на детей
Семьи мобилизованных граждан могут без препятствий оформить единое пособие на детей, сообщается на портале "Объясняем.рф". РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:37
2023-01-30T17:37
2023-01-30T19:39
специальная военная операция на украине
общество
россия
дети
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Семьи мобилизованных граждан могут без препятствий оформить единое пособие на детей, сообщается на портале "Объясняем.рф"."Да, может. Как сообщили в Минтруде, доходы мобилизованных не влияют на возможность получения единого пособия", — говорится в ответе на соответствующий вопрос.Уточняется, что трудовые доходы граждан до начала частичной мобилизации, выплаты от Министерства обороны в период участия в спецоперации, а также социальная поддержка в связи с частичной мобилизацией не учитываются при назначении единого пособия.Эта выплата назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Ее размер составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей. Первый раз единое пособие на ребенка придет через пять дней после назначения, а затем будет поступать каждого третьего числа месяца.Для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет составлять 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.Единое пособие заменило нуждающимся пять действовавших ранее мер поддержки. Оно назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать на территории страны. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества, а также учитывается занятость родителей.
https://ria.ru/20230123/vyplaty-1846931762.html
https://ria.ru/20230113/vyplaty-1844734570.html
https://ria.ru/20221230/posobie-1842494901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дети, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дети, Частичная мобилизация в России
17:37 30.01.2023 (обновлено: 19:39 30.01.2023)
Семьи мобилизованных могут получать единое пособие на детей
"Объясняем.рф": доходы мобилизованных не влияют на получение единого пособия на ребенка
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Семьи мобилизованных граждан могут без препятствий оформить единое пособие на детей, сообщается на портале "Объясняем.рф
".
"Да, может. Как сообщили в Минтруде, доходы мобилизованных не влияют на возможность получения единого пособия", — говорится в ответе на соответствующий вопрос.
Уточняется, что трудовые доходы граждан до начала частичной мобилизации, выплаты от Министерства обороны в период участия в спецоперации, а также социальная поддержка в связи с частичной мобилизацией не учитываются при назначении единого пособия.
Эта выплата назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Ее размер составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей. Первый раз единое пособие на ребенка придет через пять дней после назначения, а затем будет поступать каждого третьего числа месяца.
Для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет составлять 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.
Единое пособие заменило нуждающимся пять действовавших ранее мер поддержки. Оно назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать на территории страны. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества, а также учитывается занятость родителей.