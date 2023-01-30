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Источник назвал сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 30.01.2023
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Источник назвал сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию
Источник назвал сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 30.01.2023
Источник назвал сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в двадцатых числах февраля, сообщил РИА Новости источник в Государственной думе. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T20:48
2023-01-30T22:36
политика
владимир путин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в двадцатых числах февраля, сообщил РИА Новости источник в Государственной думе.По его словам, обращение главы государства к парламенту не запланировано на 24 февраля.В прошлом году Путин не выступил с посланием к Федеральному собранию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это связано с его напряженным графиком.В конце декабря Путин заявил, что выступит с обращением в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Он обратил внимание, что в 2017-м тоже не было послания. Президент добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции России.Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, основной закон в этом случае не устанавливает сроки, в которые президент должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.
https://ria.ru/20221222/putin-1840659462.html
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политика, владимир путин, госдума рф, россия
Политика, Владимир Путин, Госдума РФ, Россия
20:48 30.01.2023 (обновлено: 22:36 30.01.2023)
 
Источник назвал сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию

Послание Путина Федеральному собранию может состояться в двадцатых числах февраля

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в двадцатых числах февраля, сообщил РИА Новости источник в Государственной думе.

"Говорят, что 20-21 февраля", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, обращение главы государства к парламенту не запланировано на 24 февраля.
В прошлом году Путин не выступил с посланием к Федеральному собранию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это связано с его напряженным графиком.
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В конце декабря Путин заявил, что выступит с обращением в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Он обратил внимание, что в 2017-м тоже не было послания. Президент добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".
Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции России.
Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, основной закон в этом случае не устанавливает сроки, в которые президент должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.
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