20:48 30.01.2023 (обновлено: 22:36 30.01.2023)
Источник назвал сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию
Послание Путина Федеральному собранию может состояться в двадцатых числах февраля
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в двадцатых числах февраля, сообщил РИА Новости источник в Государственной думе.
"Говорят, что 20-21 февраля", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, обращение главы государства к парламенту не запланировано на 24 февраля.
В прошлом году Путин не выступил с посланием к Федеральному собранию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это связано с его напряженным графиком.
22 декабря 2022, 19:21Об истощении запасов ВСУ, экономике и новых планах. Путин подвел итоги года
В конце декабря Путин заявил, что выступит с обращением в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Он обратил внимание, что в 2017-м тоже не было послания. Президент добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".
Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции России.
Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, основной закон в этом случае не устанавливает сроки, в которые президент должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.
20 января, 12:45Песков пообещал сообщить даты послания парламенту и прямой линии