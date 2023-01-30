https://ria.ru/20230130/poslanie-1848528843.html

Источник назвал сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию

Источник назвал сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 30.01.2023

Источник назвал сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию

Послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в двадцатых числах февраля, сообщил РИА Новости источник в Государственной думе. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T20:48

2023-01-30T20:48

2023-01-30T22:36

политика

владимир путин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в двадцатых числах февраля, сообщил РИА Новости источник в Государственной думе.По его словам, обращение главы государства к парламенту не запланировано на 24 февраля.В прошлом году Путин не выступил с посланием к Федеральному собранию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это связано с его напряженным графиком.В конце декабря Путин заявил, что выступит с обращением в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Он обратил внимание, что в 2017-м тоже не было послания. Президент добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции России.Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, основной закон в этом случае не устанавливает сроки, в которые президент должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.

https://ria.ru/20221222/putin-1840659462.html

https://ria.ru/20230120/politika-1846223190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, владимир путин, госдума рф, россия