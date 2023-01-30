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В Киеве предположили, как долго ВСУ будут осваивать западные истребители - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/pilot-1848353472.html
В Киеве предположили, как долго ВСУ будут осваивать западные истребители
В Киеве предположили, как долго ВСУ будут осваивать западные истребители - РИА Новости, 30.01.2023
В Киеве предположили, как долго ВСУ будут осваивать западные истребители
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить от Запада истребители в ближайшее время, при этом украинским пилотам потребуется не меньше... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:54
2023-01-30T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
киев
олаф шольц
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить от Запада истребители в ближайшее время, при этом украинским пилотам потребуется не меньше полугода, чтобы научиться их использовать. Обучение украинских пилотов использованию западных самолетов может занять "шесть месяцев или больше", заметил Шмыгаль в интервью газете Politico, а потому следует запустить процесс "немедленно или как можно скорее". Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Владимир Зеленский, после того как западные страны сообщили о намерении поставить Киеву танки, попросил о помощи в виде самолетов и ракет дальнего радиуса действия. Министр обороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что о поставке истребителей Киеву не может быть и речи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркнул, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявлял, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты.
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в мире, украина, германия, киев, олаф шольц, денис шмыгаль, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Киев, Олаф Шольц, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, НАТО
11:54 30.01.2023
 
В Киеве предположили, как долго ВСУ будут осваивать западные истребители

Шмыгаль: украинским пилотам нужно от шести месяцев, чтобы освоить западные истребители

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель
Американский истребитель - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить от Запада истребители в ближайшее время, при этом украинским пилотам потребуется не меньше полугода, чтобы научиться их использовать.
Обучение украинских пилотов использованию западных самолетов может занять "шесть месяцев или больше", заметил Шмыгаль в интервью газете Politico, а потому следует запустить процесс "немедленно или как можно скорее".
Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Владимир Зеленский, после того как западные страны сообщили о намерении поставить Киеву танки, попросил о помощи в виде самолетов и ракет дальнего радиуса действия.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что о поставке истребителей Киеву не может быть и речи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркнул, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявлял, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 09:10
В ЕС назвали нереалистичным план Киева по вступлению в союз за два года
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияКиевОлаф ШольцДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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