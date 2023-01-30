https://ria.ru/20230130/pilot-1848353472.html

В Киеве предположили, как долго ВСУ будут осваивать западные истребители

В Киеве предположили, как долго ВСУ будут осваивать западные истребители - РИА Новости, 30.01.2023

В Киеве предположили, как долго ВСУ будут осваивать западные истребители

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить от Запада истребители в ближайшее время, при этом украинским пилотам потребуется не меньше... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:54

2023-01-30T11:54

2023-01-30T11:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

киев

олаф шольц

денис шмыгаль

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить от Запада истребители в ближайшее время, при этом украинским пилотам потребуется не меньше полугода, чтобы научиться их использовать. Обучение украинских пилотов использованию западных самолетов может занять "шесть месяцев или больше", заметил Шмыгаль в интервью газете Politico, а потому следует запустить процесс "немедленно или как можно скорее". Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Владимир Зеленский, после того как западные страны сообщили о намерении поставить Киеву танки, попросил о помощи в виде самолетов и ракет дальнего радиуса действия. Министр обороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что о поставке истребителей Киеву не может быть и речи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркнул, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявлял, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты.

https://ria.ru/20230130/vstuplenie-1848311848.html

украина

германия

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в мире, украина, германия, киев, олаф шольц, денис шмыгаль, владимир зеленский, нато