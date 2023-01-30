https://ria.ru/20230130/pensii-1848418317.html

Сенатор предложил вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Сенатор предложил вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров - РИА Новости, 30.01.2023

Сенатор предложил вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников предложил восстановить индексацию пенсий работающих пенсионеров, что позволит привлекать в экономику... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:48

2023-01-30T14:48

2023-01-30T14:48

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников предложил восстановить индексацию пенсий работающих пенсионеров, что позволит привлекать в экономику квалифицированных специалистов, а также поддержать граждан преклонного возраста. Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий освободить работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов и вывести их из системы обязательного пенсионного страхования. По мнению авторов, это позволит индексировать пенсии работающим пенсионерам, а также простимулирует работодателей брать на работу граждан пенсионного возраста, поскольку за них не нужно будет платить взносы. "Я полагаю, что это предложение (ЛДПР) будет нарушать баланс в наполнении социальных фондов", - сказал Иконников РИА Новости в понедельник. По его словам, нужно просто восстановить практику индексации пенсий работающим пенсионерам. Сенатор напомнил, что ранее уже вносил соответствующий законопроект в Госдуму, однако кабмин не дал на него положительного заключения. "Понятно, что в первую очередь граждане пенсионного возраста идут на работу, потому что им не хватает средств на питание и медобслуживание, а также оплату жилищно-коммунальных услуг", - сказал политик. По его мнению, восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам поддержало бы благосостояние этой категории граждан. Кроме того, возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам позволило бы "вовлечь в экономику квалифицированных специалистов", - полагает он. По мнению законодателя, сейчас многих пенсионеров останавливает тот факт, что при выходе на работу их пенсия не индексируется. В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.

https://ria.ru/20230124/pensiya-1846968596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, пенсия, пенсионеры