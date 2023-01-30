https://ria.ru/20230130/pensii-1848418317.html
Сенатор предложил вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров
Сенатор предложил вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров - РИА Новости, 30.01.2023
Сенатор предложил вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров
Член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников предложил восстановить индексацию пенсий работающих пенсионеров, что позволит привлекать в экономику... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:48
2023-01-30T14:48
2023-01-30T14:48
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников предложил восстановить индексацию пенсий работающих пенсионеров, что позволит привлекать в экономику квалифицированных специалистов, а также поддержать граждан преклонного возраста. Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий освободить работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов и вывести их из системы обязательного пенсионного страхования. По мнению авторов, это позволит индексировать пенсии работающим пенсионерам, а также простимулирует работодателей брать на работу граждан пенсионного возраста, поскольку за них не нужно будет платить взносы. "Я полагаю, что это предложение (ЛДПР) будет нарушать баланс в наполнении социальных фондов", - сказал Иконников РИА Новости в понедельник. По его словам, нужно просто восстановить практику индексации пенсий работающим пенсионерам. Сенатор напомнил, что ранее уже вносил соответствующий законопроект в Госдуму, однако кабмин не дал на него положительного заключения. "Понятно, что в первую очередь граждане пенсионного возраста идут на работу, потому что им не хватает средств на питание и медобслуживание, а также оплату жилищно-коммунальных услуг", - сказал политик. По его мнению, восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам поддержало бы благосостояние этой категории граждан. Кроме того, возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам позволило бы "вовлечь в экономику квалифицированных специалистов", - полагает он. По мнению законодателя, сейчас многих пенсионеров останавливает тот факт, что при выходе на работу их пенсия не индексируется. В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.
https://ria.ru/20230124/pensiya-1846968596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, пенсия, пенсионеры
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Пенсия, Пенсионеры
Сенатор предложил вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров
Сенатор Иконников предложил восстановить индексацию пенсий работающих пенсионеров
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников предложил восстановить индексацию пенсий работающих пенсионеров, что позволит привлекать в экономику квалифицированных специалистов, а также поддержать граждан преклонного возраста.
Ранее ЛДПР
внесла в Госдуму
законопроект, предлагающий освободить работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов и вывести их из системы обязательного пенсионного страхования. По мнению авторов, это позволит индексировать пенсии работающим пенсионерам, а также простимулирует работодателей брать на работу граждан пенсионного возраста, поскольку за них не нужно будет платить взносы.
"Я полагаю, что это предложение (ЛДПР) будет нарушать баланс в наполнении социальных фондов", - сказал Иконников РИА Новости в понедельник. По его словам, нужно просто восстановить практику индексации пенсий работающим пенсионерам. Сенатор напомнил, что ранее уже вносил соответствующий законопроект в Госдуму, однако кабмин не дал на него положительного заключения.
"Понятно, что в первую очередь граждане пенсионного возраста идут на работу, потому что им не хватает средств на питание и медобслуживание, а также оплату жилищно-коммунальных услуг", - сказал политик. По его мнению, восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам поддержало бы благосостояние этой категории граждан. Кроме того, возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам позволило бы "вовлечь в экономику квалифицированных специалистов", - полагает он. По мнению законодателя, сейчас многих пенсионеров останавливает тот факт, что при выходе на работу их пенсия не индексируется.
В России
с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.