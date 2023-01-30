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Артиллеристы ударили по украинской военной базе в Очакове - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/ochakov-1848437326.html
Артиллеристы ударили по украинской военной базе в Очакове
Артиллеристы ударили по украинской военной базе в Очакове - РИА Новости, 30.01.2023
Артиллеристы ударили по украинской военной базе в Очакове
Российская артиллерия ударила по украинской военной базе в городе Очаков, уничтожены иностранные наемники, сообщил РИА Новости собеседник, сославшийся на... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:12
2023-01-30T16:26
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
николаевская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 янв — РИА Новости. Российская артиллерия ударила по украинской военной базе в городе Очаков, уничтожены иностранные наемники, сообщил РИА Новости собеседник, сославшийся на источник из близкого окружения командования ВСУ.Среди ликвидированных — наемники из Британии, обучавшие украинских военных диверсиям в Черном и Азовском морях.О том, что в Очакове прогремели взрывы, украинские СМИ сообщили сегодня в первой половине дня.МИД России еще в начале ноября указал послу Великобритании Деборе Броннерт на недопустимость подготовки диверсантов для киевского режима. Тогда дипломата вызвали на Смоленскую площадь из-за причастности Лондона к нападению Украины на Севастополь при помощи подводных дронов.Утром 29 октября украинские военные провели террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230129/naemniki-1848255019.html
https://ria.ru/20221103/sevastopol-1828925205.html
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безопасность, украина, николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:12 30.01.2023 (обновлено: 16:26 30.01.2023)
 
Артиллеристы ударили по украинской военной базе в Очакове

Артиллеристы ударили по подразделению 73-го морского центра спецопераций ВСУ в Очакове

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 янв — РИА Новости. Российская артиллерия ударила по украинской военной базе в городе Очаков, уничтожены иностранные наемники, сообщил РИА Новости собеседник, сославшийся на источник из близкого окружения командования ВСУ.
"Ночью был нанесен артиллерийский удар по базе ВМС Украины в городе Очаков, <...> где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций. В результате огневого поражения разрушены системы жизнеобеспечения и причальная инфраструктура. Потери противника составили три единицы автомобильной техники, 14 нацистов ликвидированы и семь получили ранения", — сказал он.
Среди ликвидированных — наемники из Британии, обучавшие украинских военных диверсиям в Черном и Азовском морях.
О том, что в Очакове прогремели взрывы, украинские СМИ сообщили сегодня в первой половине дня.
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МИД России еще в начале ноября указал послу Великобритании Деборе Броннерт на недопустимость подготовки диверсантов для киевского режима. Тогда дипломата вызвали на Смоленскую площадь из-за причастности Лондона к нападению Украины на Севастополь при помощи подводных дронов.
Утром 29 октября украинские военные провели террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаНиколаевская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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