15:12 30.01.2023 (обновлено: 16:26 30.01.2023)
Артиллеристы ударили по украинской военной базе в Очакове
Артиллеристы ударили по подразделению 73-го морского центра спецопераций ВСУ в Очакове
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 янв — РИА Новости. Российская артиллерия ударила по украинской военной базе в городе Очаков, уничтожены иностранные наемники, сообщил РИА Новости собеседник, сославшийся на источник из близкого окружения командования ВСУ.
"Ночью был нанесен артиллерийский удар по базе ВМС Украины в городе Очаков, <...> где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций. В результате огневого поражения разрушены системы жизнеобеспечения и причальная инфраструктура. Потери противника составили три единицы автомобильной техники, 14 нацистов ликвидированы и семь получили ранения", — сказал он.
Среди ликвидированных — наемники из Британии, обучавшие украинских военных диверсиям в Черном и Азовском морях.
О том, что в Очакове прогремели взрывы, украинские СМИ сообщили сегодня в первой половине дня.
МИД России еще в начале ноября указал послу Великобритании Деборе Броннерт на недопустимость подготовки диверсантов для киевского режима. Тогда дипломата вызвали на Смоленскую площадь из-за причастности Лондона к нападению Украины на Севастополь при помощи подводных дронов.
Утром 29 октября украинские военные провели террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.