https://ria.ru/20230130/ochakov-1848437326.html

Артиллеристы ударили по украинской военной базе в Очакове

Артиллеристы ударили по украинской военной базе в Очакове - РИА Новости, 30.01.2023

Артиллеристы ударили по украинской военной базе в Очакове

Российская артиллерия ударила по украинской военной базе в городе Очаков, уничтожены иностранные наемники, сообщил РИА Новости собеседник, сославшийся на... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:12

2023-01-30T15:12

2023-01-30T16:26

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

николаевская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 янв — РИА Новости. Российская артиллерия ударила по украинской военной базе в городе Очаков, уничтожены иностранные наемники, сообщил РИА Новости собеседник, сославшийся на источник из близкого окружения командования ВСУ.Среди ликвидированных — наемники из Британии, обучавшие украинских военных диверсиям в Черном и Азовском морях.О том, что в Очакове прогремели взрывы, украинские СМИ сообщили сегодня в первой половине дня.МИД России еще в начале ноября указал послу Великобритании Деборе Броннерт на недопустимость подготовки диверсантов для киевского режима. Тогда дипломата вызвали на Смоленскую площадь из-за причастности Лондона к нападению Украины на Севастополь при помощи подводных дронов.Утром 29 октября украинские военные провели террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230129/naemniki-1848255019.html

https://ria.ru/20221103/sevastopol-1828925205.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр