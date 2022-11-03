https://ria.ru/20221103/mid-1828994001.html

Британия передавала Украине подводные беспилотники, заявил МИД России

Британия передавала Украине подводные беспилотники, заявил МИД России - РИА Новости, 03.11.2022

Британия передавала Украине подводные беспилотники, заявил МИД России

Великобритания передала Украине подводные беспилотные аппараты, с помощью которых Киев мог совершить теракт против кораблей Черноморского флота, сообщил МИД. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:54

2022-11-03T14:54

2022-11-03T17:00

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Великобритания передала Украине подводные беспилотные аппараты, с помощью которых Киев мог совершить теракт против кораблей Черноморского флота, сообщил МИД.На Смоленскую площадь в четверг вызвали британского посла Дебору Броннерт, ей заявили решительный протест по поводу активного участия Лондона в подготовке сил специальных операций Украины. В МИД привели конкретные примеры такого сотрудничества.Так, в сентябре 2020 года Лондон и Киев договорились о расширении программы подготовки британскими инструкторами украинских военных моряков-водолазов.Подводных диверсантов, в частности, готовят на базе отдельного центра спецопераций "Юг" им. атамана А. Головатого в Очакове. В Одессе на базе школы военных водолазов обучают специалистов по курсу "водолаз специального назначения" с отработкой навыков глубоководного подрывного дела.В августе и сентябре на острове Первомайский в акватории Днепровского лимана в трех километрах южнее Очакова около 15 британских инструкторов учили военнослужащих ВСУ, как управлять беспилотными подводными аппаратами, предназначенными для поражения кораблей.Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования в Севастополе.

https://ria.ru/20221103/sevastopol-1828925205.html

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в мире, россия, лондон, киев