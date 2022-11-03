14:54 03.11.2022 (обновлено: 17:00 03.11.2022)
Британия передавала Украине подводные беспилотники, заявил МИД России
МИД России заявил о наличии данных о передаче Британией Украине подводных БПЛА
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Великобритания передала Украине подводные беспилотные аппараты, с помощью которых Киев мог совершить теракт против кораблей Черноморского флота, сообщил МИД.
На Смоленскую площадь в четверг вызвали британского посла Дебору Броннерт, ей заявили решительный протест по поводу активного участия Лондона в подготовке сил специальных операций Украины. В МИД привели конкретные примеры такого сотрудничества.
Так, в сентябре 2020 года Лондон и Киев договорились о расширении программы подготовки британскими инструкторами украинских военных моряков-водолазов.
"В конце 2020 года стороны приступили к реализации программы противодействия угрозам на Черном море "Инициатива по морской подготовке ВМС Украины", включающей курсы подготовки боевых пловцов", — говорится в сообщении.
Подводных диверсантов, в частности, готовят на базе отдельного центра спецопераций "Юг" им. атамана А. Головатого в Очакове. В Одессе на базе школы военных водолазов обучают специалистов по курсу "водолаз специального назначения" с отработкой навыков глубоководного подрывного дела.
"На побережье и в акватории Черного моря вблизи городов Одессы, Николаева и Очакова при участии британских специалистов подразделениями ВМС Украины проведены водолазные спуски, в том числе осуществлен учебный подрыв объекта", — указали в МИД.
В августе и сентябре на острове Первомайский в акватории Днепровского лимана в трех километрах южнее Очакова около 15 британских инструкторов учили военнослужащих ВСУ, как управлять беспилотными подводными аппаратами, предназначенными для поражения кораблей.
Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования в Севастополе.