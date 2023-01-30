https://ria.ru/20230130/obmen-1848304568.html

Россия и США продолжат переговоры по обмену заключенными, заявил Рябков

Россия и США продолжат переговоры по обмену заключенными, заявил Рябков - РИА Новости, 30.01.2023

Россия и США продолжат переговоры по обмену заключенными, заявил Рябков

Россия и США продолжат переговоры по обмену заключенными, но вряд ли существуют реалистичные варианты обмена по формуле "всех на всех", в целом этот вопрос -... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T08:11

2023-01-30T08:11

2023-01-30T09:17

россия

сша

москва

виктор бут

сергей рябков

константин ярошенко

государственный департамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия и США продолжат переговоры по обмену заключенными, но вряд ли существуют реалистичные варианты обмена по формуле "всех на всех", в целом этот вопрос - крайне деликатная тема, которую не следует выносить в публичную плоскость, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Обмен заключенными – крайне деликатная материя, напрямую затрагивающая судьбы людей. Это понятно, ведь речь идет об арестованных и удерживаемых за вполне определенные действия, например, по обвинению в шпионаже, контрабанде наркотиков, а если говорить о наших в США, то по политическим мотивам либо преднамеренно сфабрикованным уголовным делам. В этой связи вряд ли существуют реалистичные варианты организации обмена по формуле "всех на всех", - сказал Рябков.По его словам, Москва "к огромному сожалению, не располагает точными сведениями обо всех российских гражданах, находящихся в местах лишения свободы на территории США".В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.В декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения за обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, вывезли в США.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>

https://ria.ru/20221216/sud-1839078111.html

https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, виктор бут, сергей рябков, константин ярошенко, государственный департамент сша