08:11 30.01.2023 (обновлено: 09:17 30.01.2023)
Россия и США продолжат переговоры по обмену заключенными, заявил Рябков
Рябков: переговоры с США по обмену заключенными не нужно освещать публично
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия и США продолжат переговоры по обмену заключенными, но вряд ли существуют реалистичные варианты обмена по формуле "всех на всех", в целом этот вопрос - крайне деликатная тема, которую не следует выносить в публичную плоскость, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Обмен заключенными – крайне деликатная материя, напрямую затрагивающая судьбы людей. Это понятно, ведь речь идет об арестованных и удерживаемых за вполне определенные действия, например, по обвинению в шпионаже, контрабанде наркотиков, а если говорить о наших в США, то по политическим мотивам либо преднамеренно сфабрикованным уголовным делам. В этой связи вряд ли существуют реалистичные варианты организации обмена по формуле "всех на всех", - сказал Рябков.
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"Скажу прямо: такая сверхчувствительная тема, как обмен заключенными, любит тишину. Выносить ее в публичную плоскость не следует, поскольку опыт показывает, что это явно не способствует выходу на конкретные результаты. У нас существует конфиденциальный канал общения с американцами, который доказал свою эффективность, когда состоялись обмены Константина Ярошенко на Тревора Рида, а Виктора Бута на Бриттни Грайнер", - пояснил Рябков.
По его словам, Москва "к огромному сожалению, не располагает точными сведениями обо всех российских гражданах, находящихся в местах лишения свободы на территории США".
"Госдепартамент систематически игнорирует неоднократные обращения российского посольства в Вашингтоне с просьбой предоставить соответствующую информацию. Вместе с тем, по имеющимся у нас сведениям, в тюрьмах и следственных изоляторах Соединенных Штатов отбывают наказание на порядок больше россиян, чем американцев у нас", - заключил он.
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
В декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения за обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, вывезли в США.
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