https://ria.ru/20230130/nerpy-1848512982.html

Россельхознадзор не выявил связи гибели каспийских нерп с вирусами животных

Россельхознадзор не выявил связи гибели каспийских нерп с вирусами животных - РИА Новости, 30.01.2023

Россельхознадзор не выявил связи гибели каспийских нерп с вирусами животных

ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ", подведомственный Россельхознадзору - ред.) не выявил связи гибели нерп в Каспийском море с... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T19:16

2023-01-30T19:16

2023-01-30T19:16

происшествия

каспийское море

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дагестанский государственный университет

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ", подведомственный Россельхознадзору - ред.) не выявил связи гибели нерп в Каспийском море с вирусными заболеваниями животных и птиц, сообщил Россельхознадзор. В декабре на берегу Каспия в Дагестане было обнаружено около 700 мертвых тюленей. Позднее региональные власти отмечали, что найдено уже 2500 туш каспийской нерпы. В Минприроды региона заявили, что их гибель вызвана естественными природными факторами, численность каспийской нерпы стабильна, находится в пределах 270-300 тысяч. По данным Каспийского природоохранного центра, в Каспийском море проживают около 70 тысяч особей каспийской нерпы. "Россельхознадзор не выявил грипп птиц и другие инфекционные заболевания у погибших на побережье Каспийского моря тюленей", - говорится в сообщении. Ведомство сообщает, что для обследования, оценки эпизоотической ситуации и выяснения причин падежа специалисты ФГБУ "ВНИИЗЖ" были оперативно откомандированы в Дагестан, а отобранные ими совместно с инспекторами Россельхознадзора пробы от павших особей - подвергнуты комплексным исследованиям. "Патматериал был проверен методом ПЦР на наличие вирусов гриппа типа А и подтипа Н5, бешенства, адено-, парво-, морбили-, каприпокс- и ортопоксвирусов, SARS-CoV-2, а также бактерий-возбудителей пастереллеза, микоплазмоза, клостридиоза, хламидиоза и бруцеллеза... В результате исследований полностью исключены перечисленные заболевания, способные протекать в форме эпизоотий и вызывать гибель животных и птиц", - уточняет ведомство. 24 января пресс-служба Дагестанского государственного университета сообщила, что предварительной причиной гибели тюленей мог стать грипп птиц. Позднее экологический фонд "Компас" предположил, что вирус птичьего гриппа могли разнести чайки, расплодившиеся на мусорных свалках Дагестана. Россельхознадзор эту информацию опроверг. "Россельхознадзор не подтверждает данную информацию. Для выяснения обстоятельств, приведших к подобным заключениям, в указанный институт направлено обращение с просьбой организовать отправку проб патологического материала в референтную лабораторию вирусных болезней птиц ФГБУ "ВНИИЗЖ" для подтверждения диагноза. Ответ от Института экологии и устойчивого развития ДГУ до настоящего времени не поступил", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230124/tyuleni-1847158084.html

https://ria.ru/20230123/zhivotnye-1847132363.html

каспийское море

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, каспийское море, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дагестанский государственный университет