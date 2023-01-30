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МИД Турции отметил положительную динамику Финляндии во вступлении в НАТО
МИД Турции отметил положительную динамику Финляндии во вступлении в НАТО - РИА Новости, 30.01.2023
МИД Турции отметил положительную динамику Финляндии во вступлении в НАТО
Финляндия показывает положительную позицию в процессе членства в НАТО, провокаций наподобие Швеции не наблюдалось - Чавушоглу РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:06
2023-01-30T11:06
2023-01-30T11:10
в мире
финляндия
турция
швеция
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Финляндия показывает положительную позицию в процессе членства в НАТО, провокаций наподобие Швеции не наблюдалось - ЧавушоглуТурция может отдельно оценить заявки Финляндии и Швеции по членству в НАТО, подтвердил ЧавушоглуРИА Новости / Динамика дня
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, турция, швеция, нато
В мире, Финляндия, Турция, Швеция, НАТО
Материал дополняется
11:06 30.01.2023 (обновлено: 11:10 30.01.2023)
МИД Турции отметил положительную динамику Финляндии во вступлении в НАТО
Чавушоглу: Финляндия показывает положительную позицию во вступлении в НАТО