https://ria.ru/20230130/nato-1848336723.html

МИД Турции отметил положительную динамику Финляндии во вступлении в НАТО

МИД Турции отметил положительную динамику Финляндии во вступлении в НАТО - РИА Новости, 30.01.2023

МИД Турции отметил положительную динамику Финляндии во вступлении в НАТО

Финляндия показывает положительную позицию в процессе членства в НАТО, провокаций наподобие Швеции не наблюдалось - Чавушоглу РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:06

2023-01-30T11:06

2023-01-30T11:10

в мире

финляндия

турция

швеция

нато

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Финляндия показывает положительную позицию в процессе членства в НАТО, провокаций наподобие Швеции не наблюдалось - ЧавушоглуТурция может отдельно оценить заявки Финляндии и Швеции по членству в НАТО, подтвердил ЧавушоглуРИА Новости / Динамика дня

финляндия

турция

швеция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, турция, швеция, нато