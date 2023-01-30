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МИД Турции отметил положительную динамику Финляндии во вступлении в НАТО - РИА Новости, 30.01.2023
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МИД Турции отметил положительную динамику Финляндии во вступлении в НАТО
МИД Турции отметил положительную динамику Финляндии во вступлении в НАТО - РИА Новости, 30.01.2023
МИД Турции отметил положительную динамику Финляндии во вступлении в НАТО
Финляндия показывает положительную позицию в процессе членства в НАТО, провокаций наподобие Швеции не наблюдалось - Чавушоглу РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:06
2023-01-30T11:10
в мире
финляндия
турция
швеция
нато
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Финляндия показывает положительную позицию в процессе членства в НАТО, провокаций наподобие Швеции не наблюдалось - ЧавушоглуТурция может отдельно оценить заявки Финляндии и Швеции по членству в НАТО, подтвердил ЧавушоглуРИА Новости / Динамика дня
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в мире, финляндия, турция, швеция, нато
В мире, Финляндия, Турция, Швеция, НАТО
Материал дополняется
11:06 30.01.2023 (обновлено: 11:10 30.01.2023)
 
МИД Турции отметил положительную динамику Финляндии во вступлении в НАТО

Чавушоглу: Финляндия показывает положительную позицию во вступлении в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Финляндия показывает положительную позицию в процессе членства в НАТО, провокаций наподобие Швеции не наблюдалось - Чавушоглу
Турция может отдельно оценить заявки Финляндии и Швеции по членству в НАТО, подтвердил Чавушоглу
РИА Новости / Динамика дня
 
В миреФинляндияТурцияШвецияНАТО
 
 
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