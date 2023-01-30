https://ria.ru/20230130/mid-1848547650.html

МИД осудил манипулирование ОЗХО Западом в докладе о химинциденте в Думе

МИД осудил манипулирование ОЗХО Западом в докладе о химинциденте в Думе - РИА Новости, 30.01.2023

МИД осудил манипулирование ОЗХО Западом в докладе о химинциденте в Думе

Перед Группой по расследованию и идентификации (ГРИ) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в докладе о химинциденте в Думе в 2018 году стояла... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T23:50

2023-01-30T23:50

2023-01-30T23:50

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Перед Группой по расследованию и идентификации (ГРИ) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в докладе о химинциденте в Думе в 2018 году стояла задача оправдать агрессию США, Великобритании и Франции против Сирии, Москва осуждает подобное манипулирование Западом ОЗХО, заявили в МИД РФ. Группа по расследованию и идентификации (ГРИ) при ОЗХО в пятницу опубликовала отчет, в котором утверждается, что что военно-воздушные силы Сирии организовали атаку с применением химоружия в сирийском городе Дума в апреле 2018 года. "Очевидно, что перед ГРИ стояла задача (с которой она так и не справилась) оправдать агрессию США, Великобритании и Франции против Сирии, которые под предлогом инцидента в Думе нанесли 14 апреля 2018 года – спустя буквально неделю после химической постановки – массированный ракетный удар по сирийским гражданским и военным объектам в нарушение основополагающих норм и принципов международного права. Осуждаем подобное манипулирование западниками некогда авторитетной международной структурой", - говорится в заявлении МИД России в связи с выходом доклада ГРИ ОЗХО по химинциденту в Думе 7 апреля 2018 года. В МИД РФ подчеркнули, что даже первое прочтение доклада ГРИ говорит о том, что документ подготовлен "с претензией" на опровержение вывода о фальсификацией Западом произошедшего в Думе и постановочном характере химинцидента, что было подтверждено представленными ранее в ОЗХО, Совебезе и Генассамблее ООН материалами сирийских и российских экспертов, свидетельствами экс-сотрудников технического секретариата ОЗХО, изначально принимавших участие в расследовании провокации "Белых касок" и оценками независимых авторитетных международных экспертов и правозащитников. Как отметили в МИД РФ, авторам доклада ГРИ удалось подтвердить отсутствие необходимости применения в боевых условиях подразделениями спецназа Сирии двух промышленных баллонов с хлором, которые в действительности были занесены фальсификаторами из "Белых касок" в жилое здание и не могли быть сброшены с летательного аппарата. "В отношении содержащихся в докладе обвинений относительно того, что мы не предоставили в распоряжение ГРИ какие-либо сведения, которые могли бы подтвердить российскую версию химпровокации, Россия, как и целый ряд других государств, исходит из нелегитимности данной структуры и, как неоднократно заявлялось ранее, сотрудничать с ней не намерена по принципиальным соображениям. Все многочисленные материалы, подтверждающие постановочный характер химинцидента в Думе, включая доклад российских военных, имеются в открытом доступе на интернет-портале МИД России, официальных сайтах ОЗХО и ООН", - подчеркнули в МИД РФ. Запад обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.

https://ria.ru/20230130/iran-1848415582.html

https://ria.ru/20230128/siriya-1848143996.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, дума, оон, генеральная ассамблея оон, сирия, организация по запрещению химического оружия