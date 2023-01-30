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МИД рассказал об ответных мерах на задержание шеф-редактора Sputnik Литва - РИА Новости, 30.01.2023
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МИД рассказал об ответных мерах на задержание шеф-редактора Sputnik Литва
МИД рассказал об ответных мерах на задержание шеф-редактора Sputnik Литва - РИА Новости, 30.01.2023
МИД рассказал об ответных мерах на задержание шеф-редактора Sputnik Литва
Москва будет принимать меры против Латвии в ответ на арест журналиста Марата Касема, заявили в МИД России, отвечая на вопросы СМИ. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:34
2023-01-30T12:26
в мире
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
литва
латвия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
марат касем
рига
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Москва будет принимать меры против Латвии в ответ на арест журналиста Марата Касема, заявили в МИД России, отвечая на вопросы СМИ.На Смоленской площади напомнили, что Касем продолжает находиться в заключении по сфабрикованным обвинениям, ему, в частности, инкриминируют нарушение санкционного режима ЕС.Кроме того, латвийское правосудие проигнорировало ходатайство защиты об освобождении журналиста под залог.Российское посольство в Риге находится в постоянном контакте с Касемом, указали в МИД.Как подчеркнули в МИД, несоразмерность меры пресечения и деяний, в которых обвиняют журналиста, позволяют направить жалобы в международные судебные инстанции и правозащитные органы ООН.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит Sputnik Литва. В конце декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Рижский суд 5 января заключил его под стражу, впоследствии Касема перевели в городскую Центральную тюрьму.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание журналиста незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По словам Киселева, все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает".Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.
https://ria.ru/20230124/kasem-1847172288.html
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"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Марата Касема
Акция в поддержку задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва прошла у стен латвийского посольства в Москве. Поддержать журналиста пришел генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Ранее Касема задержали в Латвии, куда он приехал по семейным делам.
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в мире, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, литва, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), марат касем, рига
В мире, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Литва, Латвия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Марат Касем, Рига
11:34 30.01.2023 (обновлено: 12:26 30.01.2023)
 
МИД рассказал об ответных мерах на задержание шеф-редактора Sputnik Литва

МИД ответит на задержание журналиста Касема дипломатическими и экономическими мерами

© SputnikШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Sputnik
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Москва будет принимать меры против Латвии в ответ на арест журналиста Марата Касема, заявили в МИД России, отвечая на вопросы СМИ.
"В качестве ответных мер продолжим предпринимать шаги дипломатического и экономического характера, которые, как мы видим, имеют достаточно чувствительные последствия для Риги", — говорится в публикации.
На Смоленской площади напомнили, что Касем продолжает находиться в заключении по сфабрикованным обвинениям, ему, в частности, инкриминируют нарушение санкционного режима ЕС.
Кроме того, латвийское правосудие проигнорировало ходатайство защиты об освобождении журналиста под залог.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 18:33
Арестованный в Латвии журналист Касем поблагодарил коллег за поддержку
Российское посольство в Риге находится в постоянном контакте с Касемом, указали в МИД.

"Обеспокоены, что на фоне ареста и известий о кончине бабушки, которую Марат Касем приехал навестить в Латвию, у него обострились проблемы со здоровьем. При этом своевременное получение необходимых лекарств тюремной администрацией не обеспечивается. По мнению юристов, такое негуманное отношение можно трактовать как умышленное причинение физических страданий заключенному".

Здание Министерства иностранных дел России
Министерство иностранных дел России
Как подчеркнули в МИД, несоразмерность меры пресечения и деяний, в которых обвиняют журналиста, позволяют направить жалобы в международные судебные инстанции и правозащитные органы ООН.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит Sputnik Литва. В конце декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Рижский суд 5 января заключил его под стражу, впоследствии Касема перевели в городскую Центральную тюрьму.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание журналиста незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По словам Киселева, все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает".
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 18:33
Арестованный в Латвии журналист Касем поблагодарил коллег за поддержку
 
В миреЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва КасемаЛитваЛатвияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Марат КасемРига
 
 
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