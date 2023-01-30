https://ria.ru/20230130/mid-1848345490.html

МИД рассказал об ответных мерах на задержание шеф-редактора Sputnik Литва

МИД рассказал об ответных мерах на задержание шеф-редактора Sputnik Литва - РИА Новости, 30.01.2023

МИД рассказал об ответных мерах на задержание шеф-редактора Sputnik Литва

Москва будет принимать меры против Латвии в ответ на арест журналиста Марата Касема, заявили в МИД России, отвечая на вопросы СМИ. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:34

2023-01-30T11:34

2023-01-30T12:26

в мире

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

литва

латвия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

марат касем

рига

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Москва будет принимать меры против Латвии в ответ на арест журналиста Марата Касема, заявили в МИД России, отвечая на вопросы СМИ.На Смоленской площади напомнили, что Касем продолжает находиться в заключении по сфабрикованным обвинениям, ему, в частности, инкриминируют нарушение санкционного режима ЕС.Кроме того, латвийское правосудие проигнорировало ходатайство защиты об освобождении журналиста под залог.Российское посольство в Риге находится в постоянном контакте с Касемом, указали в МИД.Как подчеркнули в МИД, несоразмерность меры пресечения и деяний, в которых обвиняют журналиста, позволяют направить жалобы в международные судебные инстанции и правозащитные органы ООН.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит Sputnik Литва. В конце декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Рижский суд 5 января заключил его под стражу, впоследствии Касема перевели в городскую Центральную тюрьму.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание журналиста незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По словам Киселева, все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает".Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.

https://ria.ru/20230124/kasem-1847172288.html

https://ria.ru/20230124/kasem-1847172288.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Марата Касема Акция в поддержку задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва прошла у стен латвийского посольства в Москве. Поддержать журналиста пришел генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Ранее Касема задержали в Латвии, куда он приехал по семейным делам. 2023-01-30T11:34 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, литва, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), марат касем, рига