https://ria.ru/20230130/kndr-1848295197.html

В КНДР считают, что оружие из Японии и Южной Кореи окажется на Украине

В КНДР считают, что оружие из Японии и Южной Кореи окажется на Украине - РИА Новости, 30.01.2023

В КНДР считают, что оружие из Японии и Южной Кореи окажется на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визитов в Токио и Сеул очевидно будет оказывать давление на Японию и Южную Корею, чтобы те оказали военную помощь Киеву,... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T05:10

2023-01-30T05:10

2023-01-30T05:51

в мире

кндр (северная корея)

россия

украина

южная корея

йенс столтенберг

владимир путин

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783256572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_327e59ce2b954c0edc702b5d159e9123.jpg

СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визитов в Токио и Сеул очевидно будет оказывать давление на Японию и Южную Корею, чтобы те оказали военную помощь Киеву, вооружения этих стран в итоге будут задействованы в конфликте на Украине, заявил сотрудник Научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мён, чью статью опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ким Дон Мён отметил, что "нарастающую озабоченность" вызывает присутствие главы НАТО в АТР вместо Украины, которую альянс превратил в плацдарм для "опосредованной войны". "Очевидно, генсек НАТО, который летит в Южную Корею и Японию именно в то время, когда ситуация на Украине на пороге нового кризиса из-за решения США и Запада о поставках танков (Киеву – ред), будет непрерывно внушать им "версию об угрозе со стороны Китая", повторно подчеркивать необходимость создания "азиатской версии НАТО", строго предупреждать и оказывать давление по поводу пассивного оказания Украине военной помощи. То, что на поле боя в Украине появятся вооружения Южной Кореи и Японии, является вопросом времени", - заявил он. Эксперт подчеркнул, что Южная Корея уже заключила контракт с Польшей на поставку оружия, включая танки, самоходные артиллерийские установки и истребители, на сумму в 14,5 миллиарда долларов, а Япония согласовала с Великобританией и Италией совместную разработку истребителя следующего поколения. По словам Ким Дон Мёна, цель НАТО очевидна, альянс снова пытается использовать способ "коллективного противоборства", чтобы противостоять Китаю и России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится с визитом в Южной Корее с 29 по 30 января. Он уже встретился с главой МИД Южной Кореи Пак Чином, в ходе чего стороны обсудили проблему КНДР и отношения Южной Кореи с НАТО, заключив, что их необходимо укреплять. С 30 января по 1 февраля Столтенберг посетит Японию. В ходе визита в Сеул Столтенберг заявил, что КНДР якобы поставляет вооружения РФ, а северокорейская ракетная и ядерная программа оказывает влияние не только на Украину, но и на другие регионы. Ранее МИД КНДР в очередной раз заявил, что все сообщения о поставках вооружения России являются ложными, а США сами "упорно накачивают" Украину вооружениями и перебрасывают ядерные ударные средства на Корейский полуостров под предлогом "расширенного сдерживания". В декабре прошлого года КНДР уже опровергала заявления о поставках России вооружений. представитель северокорейского МИД тогда заявил, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848171299.html

https://ria.ru/20230121/postavki-1846454036.html

https://ria.ru/20230129/kndr-1848163968.html

кндр (северная корея)

россия

украина

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кндр (северная корея), россия, украина, южная корея, йенс столтенберг, владимир путин, сергей лавров, нато