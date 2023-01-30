https://ria.ru/20230130/kipyatok-1848337229.html

Житель Петербурга обварился кипятком после прорыва уличной трубы

Житель Петербурга обварился кипятком после прорыва уличной трубы - РИА Новости, 30.01.2023

Житель Петербурга обварился кипятком после прорыва уличной трубы

Житель Санкт-Петербурга получил ожоги, оказавшись в зоне коммунальной аварии в Московском районе, где прорвало трубу, сообщили РИА Новости в компании "Теплосеть РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:08

2023-01-30T11:08

2023-01-30T11:08

происшествия

жкх

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга получил ожоги, оказавшись в зоне коммунальной аварии в Московском районе, где прорвало трубу, сообщили РИА Новости в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга". Инцидент произошел в ночь на понедельник, около 12 часов. "В зоне дефекта тепловой сети по адресу улица Бассейная, дом 23 оказался мужчина. Ему была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала его в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе", - рассказал собеседник агентства. В итоге пострадавший отказался от госпитализации и решил восстанавливаться дома. "Теплосеть" поможет ему с лечением и реабилитацией, заверили в компании. Также в зоне коммунальной аварии были припаркованы несколько автомобилей - их владельцам компенсируют ущерб после того, как он будет определен. Ремонт трубопровода на Бассейной улице предполагается завершить в понедельник днем. Горячая вода и тепло потребителям идет без перебоев, заверили в "Теплосети Санкт-Петербурга".

https://ria.ru/20230118/kipyatok-1845770824.html

https://ria.ru/20230111/ozhogi-1844258634.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, жкх, санкт-петербург, россия