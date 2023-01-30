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Житель Петербурга обварился кипятком после прорыва уличной трубы - РИА Новости, 30.01.2023
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Житель Петербурга обварился кипятком после прорыва уличной трубы
Житель Петербурга обварился кипятком после прорыва уличной трубы - РИА Новости, 30.01.2023
Житель Петербурга обварился кипятком после прорыва уличной трубы
Житель Санкт-Петербурга получил ожоги, оказавшись в зоне коммунальной аварии в Московском районе, где прорвало трубу, сообщили РИА Новости в компании "Теплосеть РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:08
2023-01-30T11:08
происшествия
жкх
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга получил ожоги, оказавшись в зоне коммунальной аварии в Московском районе, где прорвало трубу, сообщили РИА Новости в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга". Инцидент произошел в ночь на понедельник, около 12 часов. "В зоне дефекта тепловой сети по адресу улица Бассейная, дом 23 оказался мужчина. Ему была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала его в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе", - рассказал собеседник агентства. В итоге пострадавший отказался от госпитализации и решил восстанавливаться дома. "Теплосеть" поможет ему с лечением и реабилитацией, заверили в компании. Также в зоне коммунальной аварии были припаркованы несколько автомобилей - их владельцам компенсируют ущерб после того, как он будет определен. Ремонт трубопровода на Бассейной улице предполагается завершить в понедельник днем. Горячая вода и тепло потребителям идет без перебоев, заверили в "Теплосети Санкт-Петербурга".
https://ria.ru/20230118/kipyatok-1845770824.html
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происшествия, жкх, санкт-петербург, россия
Происшествия, ЖКХ, Санкт-Петербург, Россия
11:08 30.01.2023
 
Житель Петербурга обварился кипятком после прорыва уличной трубы

Житель Санкт-Петербурга получил ожоги после прорыва трубы на улице Бассейная

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга получил ожоги, оказавшись в зоне коммунальной аварии в Московском районе, где прорвало трубу, сообщили РИА Новости в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Инцидент произошел в ночь на понедельник, около 12 часов.
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"В зоне дефекта тепловой сети по адресу улица Бассейная, дом 23 оказался мужчина. Ему была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала его в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе", - рассказал собеседник агентства.
В итоге пострадавший отказался от госпитализации и решил восстанавливаться дома. "Теплосеть" поможет ему с лечением и реабилитацией, заверили в компании.
Также в зоне коммунальной аварии были припаркованы несколько автомобилей - их владельцам компенсируют ущерб после того, как он будет определен.
Ремонт трубопровода на Бассейной улице предполагается завершить в понедельник днем. Горячая вода и тепло потребителям идет без перебоев, заверили в "Теплосети Санкт-Петербурга".
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