https://ria.ru/20230130/kipyatok-1848337229.html
Житель Петербурга обварился кипятком после прорыва уличной трубы
Житель Петербурга обварился кипятком после прорыва уличной трубы - РИА Новости, 30.01.2023
Житель Петербурга обварился кипятком после прорыва уличной трубы
Житель Санкт-Петербурга получил ожоги, оказавшись в зоне коммунальной аварии в Московском районе, где прорвало трубу, сообщили РИА Новости в компании "Теплосеть РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:08
2023-01-30T11:08
2023-01-30T11:08
происшествия
жкх
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга получил ожоги, оказавшись в зоне коммунальной аварии в Московском районе, где прорвало трубу, сообщили РИА Новости в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга". Инцидент произошел в ночь на понедельник, около 12 часов. "В зоне дефекта тепловой сети по адресу улица Бассейная, дом 23 оказался мужчина. Ему была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала его в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе", - рассказал собеседник агентства. В итоге пострадавший отказался от госпитализации и решил восстанавливаться дома. "Теплосеть" поможет ему с лечением и реабилитацией, заверили в компании. Также в зоне коммунальной аварии были припаркованы несколько автомобилей - их владельцам компенсируют ущерб после того, как он будет определен. Ремонт трубопровода на Бассейной улице предполагается завершить в понедельник днем. Горячая вода и тепло потребителям идет без перебоев, заверили в "Теплосети Санкт-Петербурга".
https://ria.ru/20230118/kipyatok-1845770824.html
https://ria.ru/20230111/ozhogi-1844258634.html
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РИА Новости
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происшествия, жкх, санкт-петербург, россия
Происшествия, ЖКХ, Санкт-Петербург, Россия
Житель Петербурга обварился кипятком после прорыва уличной трубы
Житель Санкт-Петербурга получил ожоги после прорыва трубы на улице Бассейная
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга получил ожоги, оказавшись в зоне коммунальной аварии в Московском районе, где прорвало трубу, сообщили РИА Новости в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Инцидент произошел в ночь на понедельник, около 12 часов.
"В зоне дефекта тепловой сети по адресу улица Бассейная, дом 23 оказался мужчина. Ему была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала его в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе", - рассказал собеседник агентства.
В итоге пострадавший отказался от госпитализации и решил восстанавливаться дома. "Теплосеть" поможет ему с лечением и реабилитацией, заверили в компании.
Также в зоне коммунальной аварии были припаркованы несколько автомобилей - их владельцам компенсируют ущерб после того, как он будет определен.
Ремонт трубопровода на Бассейной улице предполагается завершить в понедельник днем. Горячая вода и тепло потребителям идет без перебоев, заверили в "Теплосети Санкт-Петербурга".