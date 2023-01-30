https://ria.ru/20230130/iran-1848545793.html

Атака дронов на военный склад в Иране: что произошло и кто за этим стоит?

Атака дронов на военный склад в Иране: что произошло и кто за этим стоит? - РИА Новости, 30.01.2023

Атака дронов на военный склад в Иране: что произошло и кто за этим стоит?

Склад минобороны Ирана с боеприпасами в городе Исфахан в минувшую субботу вечером подвергся атаке квадрокоптеров со взрывчаткой, в результате нападения никто не РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T23:34

2023-01-30T23:34

2023-01-30T23:34

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Склад минобороны Ирана с боеприпасами в городе Исфахан в минувшую субботу вечером подвергся атаке квадрокоптеров со взрывчаткой, в результате нападения никто не пострадал, на военном объекте, как отмечают иранские военные, есть незначительные повреждения. Сейчас власти ведут тщательное расследование, в частности, стремятся определить, кто стоял за атакой на военный объект – США, Израиль, Украина или все три страны. В субботу вечером иранские СМИ передали срочное сообщение о взрыве на складе с боеприпасами, принадлежащем министерству обороны, в городе Исфахан (расположен в центральной части страны). Позже минобороны Ирана обнародовало заявление, в котором указало, что взрыв произошел в результате атаки трех мини-дронов (квадрокоптеров), оснащенных взрывчатым веществом. При отражении атаки силы безопасности использовали системы ПВО и систему радиоэлектронной борьбы. В результате один квадрокоптер был уничтожен, другой потерял связь с системой GPS из-за глушения сигнала и упал на крышу предприятия, вызвав, видимо, тем самым взрыв. Третий аппарат был перехвачен и передан сотрудникам сил безопасности. Агентство Al Arabiya со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что квадрокоптеры с большой долей вероятности были запущены с территории Ирана, а их целью был склад с баллистическими ракетами. Минобороны Ирана сообщило о незначительном ущербе, по его данным, пострадала лишь часть кровли того склада, на который, предположительно, упал "потерявший GPS-связь квадрокоптер". При этом украинское издание Defense Express поставило под сомнение эту информацию, опубликовав два спутниковых снимка военного объекта до и после атаки. Издание отметило, что на всех зданиях, представленных на снимках, отсутствуют видимые повреждения. ПодозреваемыеНа следующий день после взрыва агентство Al Arabiya со ссылкой на источники сообщило, что в атаке на военный объект в Иране участвовала авиация США. Мнение о причастности Вашингтона к атаке дронов на Исфахан высказал и замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов, а также член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков, аргументировав свою точку зрения тем, что США всеми способами стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране и добиться смены власти в этой стране. В Вашингтоне же такие обвинения отрицают. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что США непричастны к ударам в Иране. Американские СМИ стали намекать на причастность Израиля. Так, газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников утверждает, что за атакой дронов на завод минобороны в Исфахане стоит Израиль. О таком же подозрении заявил и иранский чиновник изданию Al Jazeera, отметив, что "по первоначальным признакам Израиль причастен к атаке на военный объект в Исфахане". На фоне сообщений о причастности США и Израиля к событиям в Исфахане, через день, в ночь на понедельник, в Сирии неопознанные самолеты обстреляли колонну из 25 иранских грузовиков, которые переезжали через границу из Ирака в Сирию. Сирийский центр за соблюдением прав человека сообщил агентству Франс Пресс, что грузовики везли в Сирию оружие для группировок, которые поддерживает Тегеран. При этом наибольший резонанс в Иране получил полный намеков на причастность Киева к атаке на Исфахан комментарий советника президента Украины Михаила Подоляка. В своем Twitter он дал понять, что атака дронов может иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощи России со стороны Ирана, подчеркнув, что "Украина вас (то есть Иран – ред.) предупредила". Мнение экспертовИранский эксперт, политический деятель, в прошлом один из вышестоящих чинов в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Хосейн Канаани Мокаддам в интервью РИА Новости заявил, что считает США и Израиль главными виновниками атаки на военный объект в Исфахане. По его словам, Иран находится "в состоянии войны с США и Израилем", в глобальном контексте. По мнению Канаани, как Израиль, так и США совершили нападение на Исфахан только ради одной цели – увеличить политическую напряженность в регионе Ближнего и Среднего Востока. Его мнение разделяет арабский эксперт и политолог Мохтар Ходад. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что за атакой на завод в Исфахане стоит Израиль. Почему такая атака идет на пользу Израилю? Во-первых, как считает Ходад, у Израиля "много внутренних проблем", от которых "он хочет отвлечь внимание своего населения проблемами внешними". А во-вторых, добавляет арабский эксперт, Израиль стремился таким образом повлиять на обстановку вокруг нового раунда переговоров по возобновлению ядерной сделки с Тегераном, который может пройти в ближайшем будущем.

https://ria.ru/20230130/iran-1848382547.html

https://ria.ru/20230130/iran-1848443438.html

https://ria.ru/20230129/iran-1848228582.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, иран, израиль, госдума рф, совет федерации рф, министерство обороны сша