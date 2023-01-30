https://ria.ru/20230130/inzhener-1848288163.html

В России вырос прием в вузы на инженерные специальности

В России вырос прием в вузы на инженерные специальности - РИА Новости, 30.01.2023

В России вырос прием в вузы на инженерные специальности

Прием в вузы на инженерные специальности в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом на таких направлениях, как "Машиностроение", "Транспортные средства" и... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T01:59

2023-01-30T01:59

2023-01-30T09:49

общество

россия

валерий фальков

высшая школа экономики (вшэ)

навигатор абитуриента

кем стать

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Прием в вузы на инженерные специальности в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом на таких направлениях, как "Машиностроение", "Транспортные средства" и "Технологические машины и оборудование", при этом качество приема не падает, следует из данных мониторинга качества приема в российские вузы, который проводит Высшая школы экономики совместно с Минобрнауки России. "Отдельно стоит отметить ситуацию c приемом на инженерные направления. При росте совокупного приема в 2022 году по сравнению с 2021 годом на таких инженерных направлениях подготовки, как "Машиностроение" (12%), "Транспортные средства" (5%) и "Технологические машины и оборудование" (2%), не происходит падения качества приема", - говорится в сообщении. Отмечается, что средний балл ЕГЭ по совокупному приему либо остается на уровне 2021 года, либо увеличивается на 0,1 балла: на "Машиностроении" — 62,1 балла, на "Технологических машинах и оборудовании" — 63,5 балла против 63,4 в 2021 году, на "Транспортных средствах" — 58,7 балла против 58,6 баллов. Он добавил, что в условиях отказа многих носителей технологий от их поставки и обслуживания в РФ, необходимые инженеру компетенции расширяются, его труд приобретает дополнительную сложность, в нем растет элемент непредсказуемости, а компетенции инженера выходят за рамки стандартных наборов квалификаций - "это необходимо учитывать, когда мы говорим о подготовке студентов по инженерным направлениям". Кроме того, как отметили в ВШЭ, некоторые инженерные направления подготовки, несмотря на незначительное снижение количества приема, отмечают рост качества приема, например, средний балл ЕГЭ на направлении "Технологии легкой промышленности" увеличился на 2,3 балла — с 64,8 до 67,1 балла, а средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет еще выше — 68 баллов. Мониторинг качества приема — это индикатор трендов, характеризующих предпочтения студентов, усилия университетов и государственную политику по повышению доступности и качества образования, в 2022 году мониторинг охватил 812 вузов, в том числе 396 головных государственных, 321 филиал и 95 негосударственных вузов. В мониторинге участвуют все российские вузы, прием в которые ведется преимущественно по результатам ЕГЭ. Вузы, для поступления в которые важны творческие испытания (консерватории, художественные и хореографические академии и т.д.), и вузы силовых ведомств в мониторинг не включались. Ключевым показателем МКП является взвешенный средний балл ЕГЭ, с которым поступили в вузы абитуриенты (сумма баллов делится на число зачтенных предметов).

https://ria.ru/20230130/vshe-1848284680.html

https://na.ria.ru/20230127/postuplenie_v_vuz-1847777062.html

https://na.ria.ru/20230125/vtoroe_vysshee-1847250182.html

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общество, россия, валерий фальков, высшая школа экономики (вшэ), навигатор абитуриента, кем стать