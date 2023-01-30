Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор: параллельный импорт не повлиял на объем прав потребителей - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/import-1848370913.html
Роспотребнадзор: параллельный импорт не повлиял на объем прав потребителей
Роспотребнадзор: параллельный импорт не повлиял на объем прав потребителей - РИА Новости, 30.01.2023
Роспотребнадзор: параллельный импорт не повлиял на объем прав потребителей
Режим "параллельного импорта" не влияет на объем прав потребителей, в том числе при покупках по акции "киберпонедельник", сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:39
2023-01-30T12:39
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
параллельный импорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838639647_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_7a1f43ef7ce140281cc602747917d277.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Режим "параллельного импорта" не влияет на объем прав потребителей, в том числе при покупках по акции "киберпонедельник", сообщается на сайте Роспотребнадзора. "В преддверии акции интернет-магазинов "киберпонедельник", которая стартует в России 30 января (ровно в 00:00) и продлится до 2 февраля (23:59), Роспотребнадзор напоминает, что так называемый режим "параллельного импорта" (прямой ввоз безопасных и качественных товаров из любых стран, минуя "разрешение" изготовителя товара продавать его на территории России) не влияет на объем прав российских потребителей", - говорится в сообщении. При этом в ведомстве отметили, что в новых условиях потребителям необходимо обращать особое внимание на гарантийный срок товара. Товар без гарантийного срока не запрещен к продаже, но даже в этом случае у покупателя остается право в течение двух лет обратиться к продавцу с требованием о ремонте или возврате денег, пояснили в ведомстве. Важно, что наличие гарантийного срока освобождает покупателя от обязанности доказывать причины возникновения недостатка в период действия гарантии, уточняется в материале. В Роспотребнадзоре также напомнили, что от товара "по акции" у потребителя есть право отказаться, в случае интернет-покупки – в любое время до передачи товара, а после передачи – в течение 7 дней. Не стоит приобретать товар на малоизвестных сайтах, не нужно также пренебрегать предварительным изучением отзывов, кроме того следует обратить внимание на контакты, предложенные для связи, открытый для покупателей продавец, как правило, размещает общие сведения, адрес офиса, магазина или пункта выдачи, телефон, электронную почту и аккаунты в социальных сетях, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230127/aviatsiya-1847642513.html
https://ria.ru/20221226/iphone-1841308936.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838639647_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_6d2441a2cd087a135a4c5ca97c05f4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), параллельный импорт
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), параллельный импорт
12:39 30.01.2023
 
Роспотребнадзор: параллельный импорт не повлиял на объем прав потребителей

Роспотребнадзор напомнил, что параллельный импорт не влияет на объем прав потребителей

© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкСотрудник таможни в Калининграде
Сотрудник таможни в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Сотрудник таможни в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Режим "параллельного импорта" не влияет на объем прав потребителей, в том числе при покупках по акции "киберпонедельник", сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В преддверии акции интернет-магазинов "киберпонедельник", которая стартует в России 30 января (ровно в 00:00) и продлится до 2 февраля (23:59), Роспотребнадзор напоминает, что так называемый режим "параллельного импорта" (прямой ввоз безопасных и качественных товаров из любых стран, минуя "разрешение" изготовителя товара продавать его на территории России) не влияет на объем прав российских потребителей", - говорится в сообщении.
Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 08:00
"Это будет вершиной нашего двигателестроения". Как сказались санкции
При этом в ведомстве отметили, что в новых условиях потребителям необходимо обращать особое внимание на гарантийный срок товара. Товар без гарантийного срока не запрещен к продаже, но даже в этом случае у покупателя остается право в течение двух лет обратиться к продавцу с требованием о ремонте или возврате денег, пояснили в ведомстве.
Важно, что наличие гарантийного срока освобождает покупателя от обязанности доказывать причины возникновения недостатка в период действия гарантии, уточняется в материале.
В Роспотребнадзоре также напомнили, что от товара "по акции" у потребителя есть право отказаться, в случае интернет-покупки – в любое время до передачи товара, а после передачи – в течение 7 дней.
Не стоит приобретать товар на малоизвестных сайтах, не нужно также пренебрегать предварительным изучением отзывов, кроме того следует обратить внимание на контакты, предложенные для связи, открытый для покупателей продавец, как правило, размещает общие сведения, адрес офиса, магазина или пункта выдачи, телефон, электронную почту и аккаунты в социальных сетях, добавили в ведомстве.
Покупатель держит в руках телефон компании Apple в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 11:01
СМИ: Apple лишил россиян популярных функций iPhone 14 из-за ухода из страны
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)параллельный импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала