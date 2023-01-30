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Биография короля Испании Филиппа VI

Биография короля Испании Филиппа VI - РИА Новости, 30.01.2023

Биография короля Испании Филиппа VI

Король Испании Филипп VI (Felipe VI, полное имя Фелипе Хуан Пабло Альфонсо де Тодос лос Сантос де Бурбон и Гресия) родился 30 января 1968 года в Мадриде. Его... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T00:32

2023-01-30T00:32

2023-01-30T00:32

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Король Испании Филипп VI (Felipe VI, полное имя Фелипе Хуан Пабло Альфонсо де Тодос лос Сантос де Бурбон и Гресия) родился 30 января 1968 года в Мадриде. Его отец – Хуан Карлос, король Испании в 1975-2014 годах. Мать – греческая принцесса София, королева Испании в 1975-2014 годах. Был назван в честь Филиппа V, первого испанского короля из династии Бурбонов. Родился в последние годы правления режима Франсиско Франко. 22 ноября 1975 года, через два дня после смерти Франко, его отец Хуан Карлос стал королем. В 1977 году Филипп был назван принцем Астурийским.30 января 1986 года, в день 18-летия, Филипп принес присягу на верность конституции и королю.В 1984 году окончил среднюю школу Санта-Мария-де-лос-Росалес в Мадриде. С 1984 по 1985 год учился в частной школе в Лейкфилде в Онтарио (Канада).В 1985-1988 годах проходил военную подготовку в трех родах войск (Военная академия в Сарагосе; военно-морская академия в Марине, провинция Понтеведра; военно-воздушная академия в Сан-Хавьере, провинция Мурсия).В 1993 году окончил юридический факультет Автономного университета Мадрида, в 1995 году – диплом магистра международных отношений в Школе дипломатической службы имени Эдмунда Уолша при Джорджтаунском университете в Вашингтоне (США). В 1999-2000 годах проходил курс повышения квалификации по безопасности и обороне в различных международных организациях.В качестве принца Астурийского неоднократно представлял Испанию на многих международных мероприятиях. Дважды посещал Россию и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным (в 2002 и 2003 годах). Проявлял особую заинтересованность в распространении знаний об испанском языке и культуре, поддерживал сеть центров Института Сервантеса (в ходе официального визита в Россию в феврале 2002 года открыл московское отделение). С 1996 года принц Астурийский представлял Королевство Испании на всех инаугурационных церемониях латиноамериканских президентов. С 2011 года выполнял большинство функций своего отца как главы государства. 2 июня 2014 года король Испании Хуан Карлос I отрекся от короны Испании в пользу сына и подписал соответствующий закон 18 июня 2014 года. Имидж короля был запятнан после того, как он отправился в дорогостоящее африканское сафари в 2012 году, когда страна переживала почти беспрецедентные экономические трудности. Королевский дом также был втянут в серию скандалов, в первую очередь, дело о налоговом мошенничестве с участием старшей сестры Филиппа, принцессы Кристины. 19 июня 2014 года Филипп принес присягу и был провозглашен королем перед Генеральными кортесами под именем Филипп VI.С этого времени является главнокомандующим испанскими Вооруженными силами, имеет звание генерал-капитана сухопутных сил, флота и ВВС.В тронной речи пообещал представлять "обновленную монархию для новых времен".Запретил членам королевской семьи заниматься частным бизнесом, разрешил внешним аудиторам проводить проверку счетов королевской семьи, снизил королевское жалованье на 20%. Филипп VI стремится вернуть общественные симпатии короне, которая в последние годы правления его отца теряла популярность из-за коррупционных скандалов.В июне 2015 года Филипп VI лишил свою сестру инфанту Кристину титула герцогини Пальма-де-Майоркской. Данное решение было принято на фоне связанного с ней коррупционного скандала. В мае 2016 года впервые со времен установления демократии в Испании распустил кортесы и назначил новые выборы – вследствие политического кризиса по результатам парламентских выборов в декабре 2015 года (депутаты нижней палаты парламента не смогли договориться о кандидатуре нового главы правительства).В октябре 2017 года после проведения референдума о независимости в Каталонии (1 октября 2017 года) король выступил с телевизионным обращением, в котором обвинил правительство автономного сообщества в неисполнении Конституции Испании и Статута Каталонии (2006), в стремлении "разрушить единство Испании", заявил о необходимости противостоять попыткам расколоть страну. В марте 2020 года Филипп VI принял решение об отказе от наследства, которое он мог бы получить от своего отца, бывшего главы государства Хуана Карлоса. Он также лишил своего отца финансирования из бюджета королевского дома. Это решение было принято после того, как в СМИ появились сведения о том, что Филипп VI может являться бенефициаром офшорного фонда. Увлекается спортом. В 1992 году был членом олимпийской сборной Испании по парусному спорту на ХХV летних Олимпийских играх. На открытии Олимпиады нес флаг страны, в соревнованиях в классе Soling (трехместные парусные лодки) команда заняла шестое место.С 2004 года женат на журналистке Летисии Ортис Рокасолано. После восхождения Фелиппа на престол она стала первой королевой Испании, не имеющей аристократического происхождения.У супругов две дочери: принцесса Астурийская Леонор, она является наследницей короны с момента провозглашения ее отца королем, и инфанта София. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, испания, мадрид, россия, филипп (король бельгии), софия (королева испании), джорджтаунский университет