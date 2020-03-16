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Король Испании отказался от наследства отца и лишил его финансирования
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РИА Новости

Король Испании отказался от наследства отца и лишил его финансирования

00:30 16.03.2020
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© Фото предоставлено Королевским дворцом Испании Король Испании Фелипе VI
Король Испании Фелипе VI
© Фото предоставлено Королевским дворцом Испании
Король Испании Фелипе VI . Архивное фото
МАДРИД, 16 мар – РИА Новости. Король Испании Фелипе VI принял решение лишить своего отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса, средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.
В сообщении Королевского дома поясняется, что Фелипе VI принял решение "отказаться от наследства дона Хуана Карлоса, которое ему может причитаться, равно как и любых активов, инвестиций или финансовых структур, чье происхождение, характеристики или цели могут не соответствовать закону или критериям… его институционной деятельности". Кроме того, Хуан Карлос отныне не будет получать деньги, которые ему предусмотрены бюджетом королевского дома.
Это решение было принято после того, как швейцарское издание Tribune de Genève сообщило, что прокуратура расследует происхождение 65 миллионов евро, которые монарх передал своей теперь уже бывшей любовнице Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн. Эти средства, по данным СМИ, - часть денег, которые были переведены на счет в швейцарском банке в 2012 году представителями окружения саудовского короля "в качестве подарка" после его посредничества при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства высокоскоростной железной дороги между Меккой и Мединой.
Кроме того, британская газета Telegraph сообщила, что Фелипе фигурирует в качестве бенефициара оффшорного фонда Lucum, где, по сведениям издания, находятся 65 миллионов евро "саудовских денег".
Королевский дом заявил, что Фелипе VI не знал о том, что он является бенефициаром фонда до 5 марта 2019 года. Узнав об этом, король еще в апреле прошлого года нотариально заявил, что отказывается быть бенефициаром, если информация соответствует действительности.
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Король Фелипе VIИспанияВ мире
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