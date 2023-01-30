https://ria.ru/20230130/ekonomika-1848355726.html

Лавров заявил об адаптации российской экономики к новым реалиям

Лавров заявил об адаптации российской экономики к новым реалиям - РИА Новости, 30.01.2023

Лавров заявил об адаптации российской экономики к новым реалиям

Состояние экономики России наглядно показывает, что последствия санкций удалось ограничить, Москва ожидает рекордный профицит внешней торговли, в условиях... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:59

2023-01-30T11:59

2023-01-30T12:26

специальная военная операция на украине

экономика

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Состояние экономики России наглядно показывает, что последствия санкций удалось ограничить, Москва ожидает рекордный профицит внешней торговли, в условиях внешнего давления Россия адаптируется к новым реалиям, основные внешнеэкономические задачи решаются, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Очевидно, что процесс преодоления последствий разрыва этих отношений продолжается, так же, как и сама антироссийская санкционная война, ведущаяся недружественными нам странами. Удалось ли ограничить? Безусловно, да. Состояние нашей экономики наглядно свидетельствует об этом", - говорится в опубликованных на сайте МИД подготовленных ответах к пресс-конференции министра Сергея Лаврова."Еще недавно нам предрекали ее сокращение по итогам прошлого года на 10-20%, но, как известно, оно оказалось в разы меньше и составило 2,5%. Скорректировали в сторону улучшения свои оценки и прогнозы развития российской экономики и такие международные институты, как Всемирный банк, МВФ, многие эксперты из этих же самых недружественных стран", - добавил министр.По словам Лаврова, такая же картина и по другим основным показателям. "Инфляция ниже 12%, при этом ожидается ее дальнейшее снижение, уровень безработицы находится на историческом минимуме. Внешний долг России по состоянию на 1 января 2023 года составил 381,8 миллиарда долларов, снизившись за 2022 год на 100 миллиардов долларов, или на 20,8%. При этом внешний государственный долг уменьшился на 2 миллиарда долларов за год до 57,4 миллиарда долларов. Ожидается рекордный профицит внешней торговли не только в силу изменения цен на сырьевые товары, но и переориентации России на торговлю со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки", - отметил он."Особо отметим активизацию сотрудничества с нашими партнерами по ЕАЭС и СНГ, как в рамках самих этих форматов, так и на двустороннем уровне. Помимо торговли – это заметное развитие кооперации в области энергетики, транспорта, цифровизации, финансов и прочее", - добавил Лавров.Он также указал, что Россия постепенно адаптируется к новым реалиям. "Несмотря на имеющиеся сложности, основные задачи на внешнеэкономическом контуре так или иначе решаются. Параллельно выстраиваются стратегические рамки взаимодействия с теми партнерами, кто действительно дорожит своей репутацией, а не приносит экономику в жертву политическим амбициям", - резюмировал глава российской дипломатии.

https://ria.ru/20230129/ekonomika-1848190104.html

https://ria.ru/20230128/frantsuz-1848046913.html

https://ria.ru/20230127/aviatsiya-1847642513.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сергей лавров