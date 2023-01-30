https://ria.ru/20230130/dzhonson-1848522155.html

Слова Джонсона о Путине ведут к эскалации, заявили в российском посольстве

Слова Джонсона о Путине ведут к эскалации, заявили в российском посольстве - РИА Новости, 30.01.2023

Слова Джонсона о Путине ведут к эскалации, заявили в российском посольстве

Высказывания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным и призывы в британском парламенте "встретиться с... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T20:00

2023-01-30T20:00

2023-01-30T20:05

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Высказывания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным и призывы в британском парламенте "встретиться с Россией лицом к лицу" ведут к росту напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости комментарии посольства РФ в Лондоне.Ранее Джонсон раскрыл детали своего разговора с Путиным, который состоялся незадолго до начала российской специальной военной операции на Украине. Он заявил, что предупреждал Путина о введении санкций в случае начала военных действий, а также уверял, что Франция и Германия не допустят вступления Украины в НАТО в обозримом будущем. Также бывший премьер-министр заявил, что в разговоре Путин якобы пригрозил ему ракетным ударом. В понедельник руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания вовлечена в конфликт на Украине и должна столкнуться с Россией "лицом к лицу"."Хотели бы особо подчеркнуть - эти и подобные высказывания, включая прозвучавшие сегодня рассуждения главы комитета по обороне палаты общин Тобиаса Эллвуда о необходимости "встретиться с Россией лицом к лицу", ведут лишь к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, в которую Великобритания с каждым днем втягивается все больше", - говорится в комментарии.В комментарии отмечается, что, "нарушая конфиденциальность переговоров двух лидеров, Борис Джонсон умудрился к тому же еще и исказить их содержание, придав ему прямо противоположное значение": эти комментарии с озвучиванием "ракетных страшилок" явно не оставляют "надежд на возвращение в "большую" британскую политику" и "вызывают весьма серьезные вопросы".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения Джонсона об "угрозе" российского лидера Владимира Путина "ракетным ударом". В Кремле отметили, что если ложь была несознательной, если Джонсон не понял, о чем разговор, то становится не по себе за собеседников Путина. По словам Пескова, российский президент в том разговоре отмечал, что вступление Украины в НАТО и размещение ракет у границ России будет означать, что они в считанные минуты достигнут Москвы.

https://ria.ru/20230130/dzhonson-1848397541.html

https://ria.ru/20230126/dzhonson-1847731915.html

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