https://ria.ru/20230130/dzhonson-1848397541.html

"Переплюнул всех". Слова Джонсона об угрозах Путина разозлили британцев

"Переплюнул всех". Слова Джонсона об угрозах Путина разозлили британцев - РИА Новости, 30.01.2023

"Переплюнул всех". Слова Джонсона об угрозах Путина разозлили британцев

Читатели британского издания The Times не поверили утверждению экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин угрожал... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:45

2023-01-30T13:45

2023-01-30T14:20

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Читатели британского издания The Times не поверили утверждению экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом. О телефонной беседе с Путиным, состоявшейся незадолго до начала российской спецоперации на Украине, Джонсон рассказал в документальном фильме, который вышел в эфир сегодня. По словам британского экс-премьера, он предупредил российского лидера, что в случае начала военных действия на Украине последуют санкции со стороны Запада. Путин же, утверждает Джонсон, пригрозил ему ракетным ударом. "Не верю! Джонсона не раз ловили на вранье", — написал один из комментаторов."В плане личного пиара Джонсон переплюнул всех западных лидеров", — поддержал другой. "Это уже даже не пародия, а гораздо хуже", — отметил третий. "Первый приз за лучшее вранье года достается патологическому лжецу", — пошутил еще один пользователь. "Какая любопытная история. Только вот с чего вы взяли, что это правда?" — спросили читатели. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг утверждения Джонсона о том, что Владимир Путин якобы угрожал ему "ракетным ударом".Телефонный разговор лидеров России и Великобритании состоялся 2 февраля 2022 года. Стороны обменялись мнениями по кризису на Украине и гарантиям безопасности, на которых настаивала Россия. Путин, в частности, обратил внимание на неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230130/zelenskiy-1848387506.html

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в мире, россия, борис джонсон, владимир путин, украина, великобритания