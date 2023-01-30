13:45 30.01.2023 (обновлено: 14:20 30.01.2023)
"Переплюнул всех". Слова Джонсона об угрозах Путина разозлили британцев
Читатели The Times не поверили словам Бориса Джонсона про угрозы Путина ракетным ударом
Владимир Путин и Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Читатели британского издания The Times не поверили утверждению экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом.
О телефонной беседе с Путиным, состоявшейся незадолго до начала российской спецоперации на Украине, Джонсон рассказал в документальном фильме, который вышел в эфир сегодня. По словам британского экс-премьера, он предупредил российского лидера, что в случае начала военных действия на Украине последуют санкции со стороны Запада. Путин же, утверждает Джонсон, пригрозил ему ракетным ударом.
О телефонной беседе с Путиным, состоявшейся незадолго до начала российской спецоперации на Украине, Джонсон рассказал в документальном фильме, который вышел в эфир сегодня. По словам британского экс-премьера, он предупредил российского лидера, что в случае начала военных действия на Украине последуют санкции со стороны Запада. Путин же, утверждает Джонсон, пригрозил ему ракетным ударом.
"Не верю! Джонсона не раз ловили на вранье", — написал один из комментаторов.
"В плане личного пиара Джонсон переплюнул всех западных лидеров", — поддержал другой.
"Это уже даже не пародия, а гораздо хуже", — отметил третий.
"Первый приз за лучшее вранье года достается патологическому лжецу", — пошутил еще один пользователь.
"Какая любопытная история. Только вот с чего вы взяли, что это правда?" — спросили читатели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг утверждения Джонсона о том, что Владимир Путин якобы угрожал ему "ракетным ударом".
"В плане личного пиара Джонсон переплюнул всех западных лидеров", — поддержал другой.
"Это уже даже не пародия, а гораздо хуже", — отметил третий.
"Первый приз за лучшее вранье года достается патологическому лжецу", — пошутил еще один пользователь.
"Какая любопытная история. Только вот с чего вы взяли, что это правда?" — спросили читатели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг утверждения Джонсона о том, что Владимир Путин якобы угрожал ему "ракетным ударом".
Телефонный разговор лидеров России и Великобритании состоялся 2 февраля 2022 года. Стороны обменялись мнениями по кризису на Украине и гарантиям безопасности, на которых настаивала Россия. Путин, в частности, обратил внимание на неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.
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