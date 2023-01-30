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"Переплюнул всех". Слова Джонсона об угрозах Путина разозлили британцев - РИА Новости, 30.01.2023
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"Переплюнул всех". Слова Джонсона об угрозах Путина разозлили британцев
"Переплюнул всех". Слова Джонсона об угрозах Путина разозлили британцев - РИА Новости, 30.01.2023
"Переплюнул всех". Слова Джонсона об угрозах Путина разозлили британцев
Читатели британского издания The Times не поверили утверждению экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин угрожал... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:45
2023-01-30T14:20
в мире
россия
борис джонсон
владимир путин
украина
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Читатели британского издания The Times не поверили утверждению экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом. О телефонной беседе с Путиным, состоявшейся незадолго до начала российской спецоперации на Украине, Джонсон рассказал в документальном фильме, который вышел в эфир сегодня. По словам британского экс-премьера, он предупредил российского лидера, что в случае начала военных действия на Украине последуют санкции со стороны Запада. Путин же, утверждает Джонсон, пригрозил ему ракетным ударом. "Не верю! Джонсона не раз ловили на вранье", — написал один из комментаторов."В плане личного пиара Джонсон переплюнул всех западных лидеров", — поддержал другой. "Это уже даже не пародия, а гораздо хуже", — отметил третий. "Первый приз за лучшее вранье года достается патологическому лжецу", — пошутил еще один пользователь. "Какая любопытная история. Только вот с чего вы взяли, что это правда?" — спросили читатели. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг утверждения Джонсона о том, что Владимир Путин якобы угрожал ему "ракетным ударом".Телефонный разговор лидеров России и Великобритании состоялся 2 февраля 2022 года. Стороны обменялись мнениями по кризису на Украине и гарантиям безопасности, на которых настаивала Россия. Путин, в частности, обратил внимание на неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230130/zelenskiy-1848387506.html
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в мире, россия, борис джонсон, владимир путин, украина, великобритания
В мире, Россия, Борис Джонсон, Владимир Путин, Украина, Великобритания
13:45 30.01.2023 (обновлено: 14:20 30.01.2023)
 
"Переплюнул всех". Слова Джонсона об угрозах Путина разозлили британцев

Читатели The Times не поверили словам Бориса Джонсона про угрозы Путина ракетным ударом

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкВладимир Путин и Борис Джонсон
Владимир Путин и Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Читатели британского издания The Times не поверили утверждению экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом.

О телефонной беседе с Путиным, состоявшейся незадолго до начала российской спецоперации на Украине, Джонсон рассказал в документальном фильме, который вышел в эфир сегодня. По словам британского экс-премьера, он предупредил российского лидера, что в случае начала военных действия на Украине последуют санкции со стороны Запада. Путин же, утверждает Джонсон, пригрозил ему ракетным ударом.
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"Не верю! Джонсона не раз ловили на вранье", — написал один из комментаторов.

"В плане личного пиара Джонсон переплюнул всех западных лидеров", — поддержал другой.

"Это уже даже не пародия, а гораздо хуже", — отметил третий.

"Первый приз за лучшее вранье года достается патологическому лжецу", — пошутил еще один пользователь.

"Какая любопытная история. Только вот с чего вы взяли, что это правда?" — спросили читатели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг утверждения Джонсона о том, что Владимир Путин якобы угрожал ему "ракетным ударом".
Телефонный разговор лидеров России и Великобритании состоялся 2 февраля 2022 года. Стороны обменялись мнениями по кризису на Украине и гарантиям безопасности, на которых настаивала Россия. Путин, в частности, обратил внимание на неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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