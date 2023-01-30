https://ria.ru/20230130/dsnv-1848305489.html

Рябков заявил о приверженности России ДСНВ

Рябков заявил о приверженности России ДСНВ - РИА Новости, 30.01.2023

Рябков заявил о приверженности России ДСНВ

Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T08:17

2023-01-30T08:17

2023-01-30T09:17

россия

сша

сергей рябков

нато

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен, это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков."Российская Федерация остается приверженной ДСНВ. Мы добросовестно, в полном объеме соблюдаем все установленные договором количественные и качественные ограничения, продолжаем предусмотренный им информобмен, который обеспечивает необходимый уровень транспарентности и предсказуемости в стратегической сфере", - сказал Рябков.Вместе с тем, отметил замминистра, никто не отменял международно-правовую оговорку "rebus sic stantibus" (если обстоятельства остаются без изменений – ред.), "указывающую на важность учета того, насколько обстоятельства, имевшие место при заключении того или иного соглашения, остаются неизменными"."Напомню, что согласно положениям преамбулы договора, США подписались под тем, что - я цитирую - "работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве", а также (я опять цитирую) "руководствуются принципом неделимой безопасности". Это важные положения, и преамбульная часть любого договора не менее значима, чем оперативные статьи", - добавил Рябков.Он подчеркнул, что именно эти положения "самым грубым и циничным образом нарушаются американскими действиями, направленными на решение так называемого "русского вопроса" через фронтально-агрессивное сдерживание, балансирующее на грани прямого столкновения США и НАТО с Россией"."И нацеленное на разрушение нашего исторического и культурного кода. В Вашингтоне должны отдавать себе отчет, что без отказа от нынешнего курса и готовности договариваться на основе взаимного уважения и учета национальных интересов нормального межгосударственного взаимодействия, в том числе по стратстабильности не получится", - констатировал замглавы российского МИД.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>

https://ria.ru/20230130/torgovlya-1847304599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, сергей рябков, нато, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)