https://ria.ru/20230130/dsnv-1848305489.html
Рябков заявил о приверженности России ДСНВ
Рябков заявил о приверженности России ДСНВ - РИА Новости, 30.01.2023
Рябков заявил о приверженности России ДСНВ
Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T08:17
2023-01-30T08:17
2023-01-30T09:17
россия
сша
сергей рябков
нато
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен, это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков."Российская Федерация остается приверженной ДСНВ. Мы добросовестно, в полном объеме соблюдаем все установленные договором количественные и качественные ограничения, продолжаем предусмотренный им информобмен, который обеспечивает необходимый уровень транспарентности и предсказуемости в стратегической сфере", - сказал Рябков.Вместе с тем, отметил замминистра, никто не отменял международно-правовую оговорку "rebus sic stantibus" (если обстоятельства остаются без изменений – ред.), "указывающую на важность учета того, насколько обстоятельства, имевшие место при заключении того или иного соглашения, остаются неизменными"."Напомню, что согласно положениям преамбулы договора, США подписались под тем, что - я цитирую - "работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве", а также (я опять цитирую) "руководствуются принципом неделимой безопасности". Это важные положения, и преамбульная часть любого договора не менее значима, чем оперативные статьи", - добавил Рябков.Он подчеркнул, что именно эти положения "самым грубым и циничным образом нарушаются американскими действиями, направленными на решение так называемого "русского вопроса" через фронтально-агрессивное сдерживание, балансирующее на грани прямого столкновения США и НАТО с Россией"."И нацеленное на разрушение нашего исторического и культурного кода. В Вашингтоне должны отдавать себе отчет, что без отказа от нынешнего курса и готовности договариваться на основе взаимного уважения и учета национальных интересов нормального межгосударственного взаимодействия, в том числе по стратстабильности не получится", - констатировал замглавы российского МИД.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>
https://ria.ru/20230130/torgovlya-1847304599.html
https://ria.ru/20230130/videoigra-1848297071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей рябков, нато, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Сергей Рябков, НАТО, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
08:17 30.01.2023 (обновлено: 09:17 30.01.2023)
Рябков заявил о приверженности России ДСНВ
Рябков заявил, что США, агрессивно сдерживая Россию, нарушают преамбулу ДСНВ
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен, это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Российская Федерация остается приверженной ДСНВ. Мы добросовестно, в полном объеме соблюдаем все установленные договором количественные и качественные ограничения, продолжаем предусмотренный им информобмен, который обеспечивает необходимый уровень транспарентности и предсказуемости в стратегической сфере", - сказал Рябков.
Вместе с тем, отметил замминистра, никто не отменял международно-правовую оговорку "rebus sic stantibus" (если обстоятельства остаются без изменений – ред.), "указывающую на важность учета того, насколько обстоятельства, имевшие место при заключении того или иного соглашения, остаются неизменными".
"Напомню, что согласно положениям преамбулы договора, США подписались под тем, что - я цитирую - "работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве", а также (я опять цитирую) "руководствуются принципом неделимой безопасности". Это важные положения, и преамбульная часть любого договора не менее значима, чем оперативные статьи", - добавил Рябков.
Он подчеркнул, что именно эти положения "самым грубым и циничным образом нарушаются американскими действиями, направленными на решение так называемого "русского вопроса" через фронтально-агрессивное сдерживание, балансирующее на грани прямого столкновения США и НАТО
с Россией".
"И нацеленное на разрушение нашего исторического и культурного кода. В Вашингтоне
должны отдавать себе отчет, что без отказа от нынешнего курса и готовности договариваться на основе взаимного уважения и учета национальных интересов нормального межгосударственного взаимодействия, в том числе по стратстабильности не получится", - констатировал замглавы российского МИД.