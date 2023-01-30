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В Петербурге завели дело после нападения на незрячую женщину
В Петербурге завели дело после нападения на незрячую женщину - РИА Новости, 30.01.2023
В Петербурге завели дело после нападения на незрячую женщину
После инцидента между незрячей директором Северо-Западного центра по подготовке специальных собак "Симаргл" Викторией Зыряновой и прохожей на остановке... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:49
2023-01-30T12:49
2023-01-30T12:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. После инцидента между незрячей директором Северо-Западного центра по подготовке специальных собак "Симаргл" Викторией Зыряновой и прохожей на остановке общественного транспорта возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Побои", сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, 27 января на троллейбусной остановке у парка "Сосновка" Зырянова задела ребенка тактильной тростью, на нее с кулаками набросилась мать девочки. На место была вызвана бригада скорой помощи и полиция. У пострадавшей зафиксировали травму головы, а нападавшую женщину доставили в отдел полиции для разбирательства. "По результата проверки в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои)", - сообщили в пресс-службе ГУМВД. Как сообщали в центре по подготовки собак, Зырянова возвращалась с мероприятия в сопровождении помощницы и собаки-поводыря. Внезапно на нее напала прохожая, которая сначала заявила, что ее дочь задели тростью, а затем ударила женщину кулаками по голове якобы со словами: "Слепые должны сидеть дома".
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге завели дело после нападения на незрячую женщину
В Петербурге завели уголовное дело после нападения прохожей на незрячую женщину
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. После инцидента между незрячей директором Северо-Западного центра по подготовке специальных собак "Симаргл" Викторией Зыряновой и прохожей на остановке общественного транспорта возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Побои", сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
По предварительным данным, 27 января на троллейбусной остановке у парка "Сосновка" Зырянова задела ребенка тактильной тростью, на нее с кулаками набросилась мать девочки. На место была вызвана бригада скорой помощи и полиция. У пострадавшей зафиксировали травму головы, а нападавшую женщину доставили в отдел полиции для разбирательства.
"По результата проверки в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои)", - сообщили в пресс-службе ГУМВД.
Как сообщали в центре по подготовки собак, Зырянова возвращалась с мероприятия в сопровождении помощницы и собаки-поводыря. Внезапно на нее напала прохожая, которая сначала заявила, что ее дочь задели тростью, а затем ударила женщину кулаками по голове якобы со словами: "Слепые должны сидеть дома".