https://ria.ru/20230130/benzin-1848483639.html
Узбекистан начал импорт из России бензина Аи-80
Узбекистан начал импорт из России бензина Аи-80 - РИА Новости, 30.01.2023
Узбекистан начал импорт из России бензина Аи-80
Узбекистан начал импорт из России бензина Аи-80 для удовлетворения внутреннего спроса в зимний период, сообщили РИА Новости в понедельник в АО "Узбекнефтегаз". РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:22
2023-01-30T17:22
2023-01-30T17:22
экономика
узбекистан
цены на нефть
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 30 янв - РИА Новости. Узбекистан начал импорт из России бензина Аи-80 для удовлетворения внутреннего спроса в зимний период, сообщили РИА Новости в понедельник в АО "Узбекнефтегаз". "Мы начали импорт бензина Аи-80 из России. В выходные началась его реализация на внутреннем рынке", - сказал представитель "Узбекнефтегаза". Он уточнил, что топливо поставляется на 69 автозаправок компании по всему Узбекистану. Поставщиками выступают "Газпромнефть", "Татнефть", ряд частных структур. "Из-за резких холодов и ограничения работы автомобильных газовых заправок вырос спрос на бензин Аи-80. В связи с этим "Узбекнефтегаз" приступил к импорту бензина", - добавили в компании. В декабре министерство энергетики Узбекистана сообщало, что подписало соглашение о поставке 300 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Узбекистан, а также соглашение о транзите 300 тысяч тонн российской нефти в 2023 году. С 2018 года в республике из-за снижения поставок газа в зимнее время начали вводить временные ограничения работы газозаправок для обеспечения стабильных поставок природного газа населению, больницам, школам, дошкольным учреждениям, а также крупным электростанциям. В стране около 70% автомобильного транспорта может работать на более дешевом газе, поскольку существует дефицит дизельного топлива и бензина. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане по итогам прошлого года выросла на 1,8%, до 787,8 тысячи тонн.
https://ria.ru/20230130/benzin-1848281905.html
https://ria.ru/20230130/neft-1848456075.html
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экономика, узбекистан, цены на нефть, узбекнефтегаз, аи-80, россия, газпром нефть, татнефть, в мире
Экономика, Узбекистан, Цены на нефть, Узбекнефтегаз, АИ-80, Россия, Газпром нефть, Татнефть, В мире
Узбекистан начал импорт из России бензина Аи-80
"Узбекнефтегаз" начал импорт из России бензина Аи-80 из-за высокого зимнего спроса
ТАШКЕНТ, 30 янв - РИА Новости. Узбекистан начал импорт из России бензина Аи-80 для удовлетворения внутреннего спроса в зимний период, сообщили РИА Новости в понедельник в АО "Узбекнефтегаз".
"Мы начали импорт бензина Аи-80 из России. В выходные началась его реализация на внутреннем рынке", - сказал представитель "Узбекнефтегаза".
Он уточнил, что топливо поставляется на 69 автозаправок компании по всему Узбекистану. Поставщиками выступают "Газпромнефть
", "Татнефть
", ряд частных структур.
"Из-за резких холодов и ограничения работы автомобильных газовых заправок вырос спрос на бензин Аи-80. В связи с этим "Узбекнефтегаз" приступил к импорту бензина", - добавили в компании.
В декабре министерство энергетики Узбекистана сообщало, что подписало соглашение о поставке 300 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов из Казахстана
в Узбекистан, а также соглашение о транзите 300 тысяч тонн российской нефти в 2023 году.
С 2018 года в республике из-за снижения поставок газа в зимнее время начали вводить временные ограничения работы газозаправок для обеспечения стабильных поставок природного газа населению, больницам, школам, дошкольным учреждениям, а также крупным электростанциям. В стране около 70% автомобильного транспорта может работать на более дешевом газе, поскольку существует дефицит дизельного топлива и бензина.
Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане по итогам прошлого года выросла на 1,8%, до 787,8 тысячи тонн.