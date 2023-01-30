https://ria.ru/20230130/benzin-1848281905.html

Названы страны Европы с самым доступным бензином

Названы страны Европы с самым доступным бензином - РИА Новости, 30.01.2023

Названы страны Европы с самым доступным бензином

Люксембург, Ирландия и Норвегия лидируют в рейтинге стран Европы по доступности бензина, Россия — на 17-м месте, на последнем — Венгрия, свидетельствуют... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T00:08

2023-01-30T00:08

2023-01-30T00:10

экономика

авто

россия

европа

норвегия

люксембург (государство)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Люксембург, Ирландия и Норвегия лидируют в рейтинге стран Европы по доступности бензина, Россия — на 17-м месте, на последнем — Венгрия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Общая динамикаКак отмечают эксперты, в 2022 году цены на бензин и дизельное топливо во многих европейских странах сильно выросли и достигли рекордных значений. Увеличение цен произошло по многим причинам, в том числе из-за санкционных ограничений экспорта российских нефтепродуктов, объясняют аналитики. Пиковые показатели были зафиксированы в середине года, после чего напряжение на рынках стало постепенно спадать, а цены — снижаться. Тем не менее в начале 2023 года цены на топливо во многих странах были существенно выше, чем годом ранее. Эксперты подчеркивают, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения. Для оценки доступности топлива в различных странах эксперты РИА Новости составили рейтинг по объему бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители Европы. ЛидерыЛюксембург возглавил рейтинг по доступности бензина. Жители этого государства могут приобрести на свои средние зарплаты более 2,5 тысяч литров. Цены на топливо в этой стране невысокие, а зарплаты — одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Ирландия, где жители могут позволить себе приобрести почти 2 тысячи литров. В первую пятерку рейтинга также вошли Норвегия, Великобритания и Нидерланды, жители которых могут приобрести более 1800 литров бензина. Россия расположилась на 17-м месте, между Испанией и Словенией. Жители РФ на среднемесячную зарплату могут приобрести около 1059 литров 95-го бензина. Последнее место заняла Венгрия. Граждане этой страны могут приобрести только 455 литров топлива, что в пять раз меньше, чем в Люксембурге, и в два раза меньше, чем в России. Также внизу рейтинга находятся Румыния, Латвия, Белоруссия и Словакия. Их граждане могут приобрести не больше 600 литров. Рост ценКак отмечают эксперты, самый дешевый бензин — в Казахстане, где цена одного литра 95-го составляет 31,3 рубля. Россия находится на втором месте (51,3 рубля за литр). По данным Росстата, по сравнению с началом прошлого года цена на бензин в РФ практически не изменилась. Третье место по дешевизне бензина занимает Белоруссия, где он стоит около 64 российских рублей за литр. Самый дорогой бензин — в Норвегии, в пересчете на российскую валюту — 145 рублей за литр. Далее следуют Дания, Финляндия, Греция и Франция, где литр бензин обойдется дороже 135 рублей. Практически во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли — в 25 из 31, подчеркивают эксперты. Наиболее существенное подорожание — в Венгрии (+37,8%), Норвегии (+19,2%) и в Белоруссии (+17,1%). Всего же в девяти странах рост составил более 10%. В большинстве стран с дорогим бензином основной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо, считают эксперты. Снижение цен отмечается в шести странах. Наиболее значительное — в Нидерландах (-8,9%), Ирландии (-7,4%) и Хорватии (-6,6%). Согласно исследованию, самое дешевое дизельное топливо продается в России (58,7 рубля за литр). Низкие цены на солярку аналитики отмечают в Белоруссии и Казахстане (менее 90 рублей). Самое дорогое дизтопливо — в Швеции (155,4 рубля). В Норвегии и Финляндии литр солярки стоит больше 150 рублей. Стоимость дизельного топлива увеличилась во всех странах, участвующих в рейтинге. ПрогнозПо словам аналитиков, спрогнозировать изменение цены на бензин в 2023 году сложно из-за многих факторов неопределенности. Важными факторами являются введение с 5 февраля эмбарго Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов и ценовой потолок на эти продукты со стороны стран G7. Эксперты РИА Новости полагают, что в среднем за 2023 год цена бензина в Европе будет не ниже, чем в 2022 году. Поэтому его доступность во многом будет определяться динамикой доходов населения, рост которых не гарантирован из-за сохраняющихся макроэкономических проблем, заключают эксперты. При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало 2023 года. По Казахстану — по итогам декабря 2022 года, по Норвегии — по итогам ноября 2022. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.

https://ria.ru/20230130/benzin-1848195199.html

https://ria.ru/20230127/neft-1847795205.html

https://ria.ru/20230115/neft-1844714708.html

https://ria.ru/20230113/benzin-1844730574.html

https://ria.ru/20221230/gaz-1842385918.html

россия

европа

норвегия

люксембург (государство)

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экономика, авто, россия, европа, норвегия, люксембург (государство)