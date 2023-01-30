https://ria.ru/20230130/bbc-1848386036.html
Песков предложил не тратить время на фильм BBC с Джонсоном
Песков предложил не тратить время на фильм BBC с Джонсоном - РИА Новости, 30.01.2023
Песков предложил не тратить время на фильм BBC с Джонсоном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что если выходящий в понедельник документальный фильм на Би-би-си c бывшим премьер-министром... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:16
2023-01-30T13:16
2023-01-30T13:16
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дмитрий песков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что если выходящий в понедельник документальный фильм на Би-би-си c бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном будет идти в русле показанного эпизода об "угрозе" со стороны главы РФ Владимира Путина, то журналистам не стоит на него "тратить время впустую". Ранее газета Guardian сообщила, что Джонсон рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным (незадолго до начала спецоперации) в эфире трехсерийного документального фильма, который выйдет в понедельник. "Мы не можем реагировать на выход фильмов на BBC. Посмотрим, что там говорится. Вот мы отреагировали на тот эпизод, который сейчас активно и сегодня утром обсуждается в Великобритании. Вот я вам однозначно сказал про этот эпизод. Если остаток фильма будет в этом же ключе, то не советуем вам тратить время впустую", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли реакция Кремля на выход документального фильма с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Ранее Песков опроверг утверждения Джонсона об "угрозе" российского лидера Владимира Путина "ракетным ударом".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, борис джонсон, би-би-си, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Великобритания, Борис Джонсон, Би-би-си, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Песков предложил не тратить время на фильм BBC с Джонсоном
Песков: если фильм BBC будет в русле "угроз" от Путина, лучше не тратить на него время
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что если выходящий в понедельник документальный фильм на Би-би-си c бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном будет идти в русле показанного эпизода об "угрозе" со стороны главы РФ Владимира Путина, то журналистам не стоит на него "тратить время впустую".
Ранее газета Guardian сообщила, что Джонсон рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным (незадолго до начала спецоперации) в эфире трехсерийного документального фильма, который выйдет в понедельник.
"Мы не можем реагировать на выход фильмов на BBC. Посмотрим, что там говорится. Вот мы отреагировали на тот эпизод, который сейчас активно и сегодня утром обсуждается в Великобритании. Вот я вам однозначно сказал про этот эпизод. Если остаток фильма будет в этом же ключе, то не советуем вам тратить время впустую", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли реакция Кремля на выход документального фильма с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
Ранее Песков опроверг утверждения Джонсона об "угрозе" российского лидера Владимира Путина "ракетным ударом".