https://ria.ru/20230130/bbc-1848386036.html

Песков предложил не тратить время на фильм BBC с Джонсоном

Песков предложил не тратить время на фильм BBC с Джонсоном - РИА Новости, 30.01.2023

Песков предложил не тратить время на фильм BBC с Джонсоном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что если выходящий в понедельник документальный фильм на Би-би-си c бывшим премьер-министром... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:16

2023-01-30T13:16

2023-01-30T13:16

россия

великобритания

борис джонсон

би-би-си

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что если выходящий в понедельник документальный фильм на Би-би-си c бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном будет идти в русле показанного эпизода об "угрозе" со стороны главы РФ Владимира Путина, то журналистам не стоит на него "тратить время впустую". Ранее газета Guardian сообщила, что Джонсон рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным (незадолго до начала спецоперации) в эфире трехсерийного документального фильма, который выйдет в понедельник. "Мы не можем реагировать на выход фильмов на BBC. Посмотрим, что там говорится. Вот мы отреагировали на тот эпизод, который сейчас активно и сегодня утром обсуждается в Великобритании. Вот я вам однозначно сказал про этот эпизод. Если остаток фильма будет в этом же ключе, то не советуем вам тратить время впустую", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли реакция Кремля на выход документального фильма с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Ранее Песков опроверг утверждения Джонсона об "угрозе" российского лидера Владимира Путина "ракетным ударом".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, великобритания, борис джонсон, би-би-си, владимир путин, дмитрий песков, в мире