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Песков предложил не тратить время на фильм BBC с Джонсоном - РИА Новости, 30.01.2023
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Песков предложил не тратить время на фильм BBC с Джонсоном
Песков предложил не тратить время на фильм BBC с Джонсоном - РИА Новости, 30.01.2023
Песков предложил не тратить время на фильм BBC с Джонсоном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что если выходящий в понедельник документальный фильм на Би-би-си c бывшим премьер-министром... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:16
2023-01-30T13:16
россия
великобритания
борис джонсон
би-би-си
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что если выходящий в понедельник документальный фильм на Би-би-си c бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном будет идти в русле показанного эпизода об "угрозе" со стороны главы РФ Владимира Путина, то журналистам не стоит на него "тратить время впустую". Ранее газета Guardian сообщила, что Джонсон рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным (незадолго до начала спецоперации) в эфире трехсерийного документального фильма, который выйдет в понедельник. "Мы не можем реагировать на выход фильмов на BBC. Посмотрим, что там говорится. Вот мы отреагировали на тот эпизод, который сейчас активно и сегодня утром обсуждается в Великобритании. Вот я вам однозначно сказал про этот эпизод. Если остаток фильма будет в этом же ключе, то не советуем вам тратить время впустую", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли реакция Кремля на выход документального фильма с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Ранее Песков опроверг утверждения Джонсона об "угрозе" российского лидера Владимира Путина "ракетным ударом".
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россия, великобритания, борис джонсон, би-би-си, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Великобритания, Борис Джонсон, Би-би-си, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
13:16 30.01.2023
 
Песков предложил не тратить время на фильм BBC с Джонсоном

Песков: если фильм BBC будет в русле "угроз" от Путина, лучше не тратить на него время

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкОфис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что если выходящий в понедельник документальный фильм на Би-би-си c бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном будет идти в русле показанного эпизода об "угрозе" со стороны главы РФ Владимира Путина, то журналистам не стоит на него "тратить время впустую".
Ранее газета Guardian сообщила, что Джонсон рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным (незадолго до начала спецоперации) в эфире трехсерийного документального фильма, который выйдет в понедельник.
"Мы не можем реагировать на выход фильмов на BBC. Посмотрим, что там говорится. Вот мы отреагировали на тот эпизод, который сейчас активно и сегодня утром обсуждается в Великобритании. Вот я вам однозначно сказал про этот эпизод. Если остаток фильма будет в этом же ключе, то не советуем вам тратить время впустую", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли реакция Кремля на выход документального фильма с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
Ранее Песков опроверг утверждения Джонсона об "угрозе" российского лидера Владимира Путина "ракетным ударом".
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