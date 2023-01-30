https://ria.ru/20230130/avtotor-1848384772.html

"Автотор" начал производство китайского городского седана Kaiyi E5

"Автотор" начал производство китайского городского седана Kaiyi E5 - РИА Новости, 30.01.2023

"Автотор" начал производство китайского городского седана Kaiyi E5

Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей Kaiyi: первой моделью, вставшей на конвейер, стал городской седан E5, старт продаж новинки... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:12

2023-01-30T13:12

2023-01-30T13:33

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калининград

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей Kaiyi: первой моделью, вставшей на конвейер, стал городской седан E5, старт продаж новинки запланирован на первый квартал 2023 года, говорится в сообщении автопроизводителя. Согласно генеральному соглашению между компаниями, калининградский автопроизводитель получил эксклюзивное право на производство и дистрибуцию продукции марки Kaiyi на территории России и ряда стран СНГ. "Первой моделью бренда, которая впервые будет представлена на российском рынке, стал современный городской седан E5", - подчеркнули в "Автоторе". Инвестиции в модернизацию производственной линии для выпуска Kaiyi E5 составили более 100 миллионов рублей. На первоначальном этапе на предприятии будет вестись промышленная сборка на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов, в дальнейшем предусмотрен переход на полный цикл производства, сообщили в "Автоторе". "Начало продаж модели E5 запланировано на первый квартал 2023 года… Официальный дистрибутор Kaiyi в России уже приступил к приему заявок от дилеров", - добавили в компании. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В 2023 году завод планирует произвести минимум 50 тысяч автомобилей, а по оптимистичному сценарию - 70 тысяч и более.

https://ria.ru/20230125/kitay-1847226235.html

https://ria.ru/20230106/avto-1841929343.html

россия

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, экономика, россия, калининград, автотор