https://ria.ru/20230131/mashiny-1848802759.html

Российские машины: список марок отечественного автопрома, плюсы и минусы

Российские автомобили 2023: лучшие марки машин отечественного производства

Российские машины: список марок отечественного автопрома, плюсы и минусы

Какие автомобили производятся на данный момент в Российской Федерации, рейтинг лучших моделей отечественных легковых авто, их плюсы и минусы, какие марки... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T21:05

2023-01-31T21:05

2023-01-31T21:05

авто

россия

тольятти

ссср

ульяновский автомобильный завод (уаз)

камаз (завод)

группа газ

lada vesta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148285/38/1482853858_0:218:3252:2047_1920x0_80_0_0_86d35df4dcc8f29461418b869aa16021.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Какие автомобили производятся на данный момент в Российской Федерации, рейтинг лучших моделей отечественных легковых авто, их плюсы и минусы, какие марки российских машин эксперты относят к многообещающим новинкам 2023 года, - в материале РИА Новости.Российские автомобилиРоссийская автопромышленность зародилась в конце XIX века, в 1896 году изобретатели Яковлев и Фрезе построили первый отечественный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. В 1912 году в стране существовали два завода по производству автомобилей: "Завод Пузырева" и "Русско-Балтийский вагонный завод", более активное освоение отрасли началось только в советское время, а массовое производство - в 1960 годах, когда в Тольятти был построен и запущен "Волжский автомобильный завод". Первой советской машиной считается грузовик АМО-Ф-15, поступивший в производство в 1924 году, именно с него и началась история отечественного автопрома, а первый легковой автомобиль ГАЗ-А был точной лицензированной копией Ford Model A и выпускался с 1932 по 1936 год. С тех пор автомобильная промышленность в СССР развивалась с использованием как американского, так и европейского опыта.Лучшие седаныСедан - один из самых популярных вариантов кузова среди жителей Российской Федерации, он достаточно удобен, экономичен и вместителен.- Лучший массовый седан – это “Лада Веста”, российская разработка с удачным применением компетенций альянса Renault-Nissan. Лучший (и единственный) премиальный седан – “Аурус Сенат”, также созданный не без иностранного влияния, - считает Никита Гудков.В 2022 году отечественный автопром предлагает потребителям следующие модели:Электроседан Evolute i-Pro.Переднеприводный электрический компактный седан на платформе Nissan B, официальная премьера которого состоялась 5 августа 2022 года. Выпускается на Липецком заводе "Моторинвест" и представляет собой слегка доработанную разновидность электромобилей китайского концерна Dongfeng. К плюсам автомобиля можно отнести:К минусам автолюбители относят:Стоимость машины в автосалонах - 2 990 000 рублей, продается только в базовой комплектации, целевой аудиторией покупателей заявлены отечественные таксопарки, причем, на покупку авто существует государственная скидка-субсидия в размере 925 000 рублей.Aurus Senat S600.Полноприводный седан представительского класса, премьера которого состоялась в августе 2018 года. Основная целевая аудитория - чиновники, крупные бизнесмены, руководители высшего звена. "Сенат" выглядит презентабельно и современно, для отделки четырехместного салона используются только высококачественные материалы. Разгон до 100 км/ч происходит за 6 секунд, а максимальная скорость - 250 км/ч. Учитывая то, что это автомобиль премиум-класса, плюсов у него достаточно:Минусами, по мнению экспертов, является:Lada Granta.Седан выпускается в разных комплектациях, это относительно недорогой автомобиль среднего класса, который впервые появился на рынке в 2011 году и заменил собой устаревшие модели “АвтоВАЗа”: классику, "Самару" и "Калину". На данный момент эта модель стала просторнее и комфортабельнее, вариант с механической коробкой передач достаточно экономичен в расходе топлива (по трассе 5,5 л на 100 км), разгон до 100 км/ч за 12.4 секунды, максимальная скорость - 183 км/ч. Салон в меру современный и достаточно комфортный, для отделки используется бюджетный пластик.Плюсы:Минусы:Lada Vesta.Следующая модель массового сегмента, выпускаемая “АвтоВАЗом”, после рестайлинга авто получило диодную оптику, современную мультимедийную систему, оцинкованные внешние кузовные панели и ряд других преимуществ. Машина разработана для российских условий, среди плюсов автолюбители называют:К минусам относят:Лучшие внедорожникиРоссийские внедорожники не славились комфортным ходом, классным дизайном или уровнем оснащения, но всегда обладали не менее важными характеристиками для этого класса авто: надежностью, высокой проходимостью и высокой ремонтопригодностью. Первый отечественный внедорожник появился в 1941 году (ГАЗ-64). На данный момент отечественный рынок представлен различными моделями внедорожников, наиболее популярными из которых являются:Aurus Komendant.Полноприводный внедорожник представительского класса с роскошным салоном и впечатляющим дизайном для состоятельных граждан. Премьера авто состоялась в сентябре 2022 года. Это первый отечественный автомобиль с пневмоподвеской и широкими возможностями персонализации. Производители заявляют, что он на 70% состоит из российских комплектующих и варится из российской стали. Начало массовых продаж намечено на первую половину 2023 года.LADA Niva Travel.Бюджетный полноприводный внедорожник с приемлемым уровнем комфорта и неплохой проходимостью. Позиционируется производителем как автомобиль для любителей рыбалки и охоты и сельских жителей. Снаружи машина выглядит достаточно брутально, но интерьер салона современностью не блещет. Главные отличия от Chevrolet Niva заключены только в более современной оптике и арках колес другой формы. К плюсам можно отнести:К минусам:UAZ Patriot.Рамный полноприводный внедорожник, переживший множество модификаций. К 2020 году он стал поставляться в нескольких комплектациях: “Классик Fleet”, “Классик”, “Оптимум”, “Престиж”, “Премиум”, “Максимум” и “Статус”. В отличии от Niva Travel имеет вместительный салон и багажник, достаточно современный дизайн и современный функционал.Плюсы:Минусы:По мнению Никиты Гудкова, среди лучших внедорожников есть “УАЗ Патриот” и две “Нивы” – трехдверная Legend и пятидверная Travel (бывшая Chevrolet Niva). Пожалуй, наиболее удачный компромисс между комфортом и внедорожными свойствами дает именно Niva Travel.По словам эксперта, внутри по ощущениям эта машина дешевая. Но для российских дорог она очень хороша, потому что клиренс у нее даже больше, чем у KIA RIO, а багажник еще более вместительный. Ходовая достаточно неплохая. К мелким косякам придираться не имеет смысла, т.к. несмотря на то, что это довольно дорогая машина (от 1,5 до 2 млн.), в своем классе она самая дешевая. Придраться можно к качеству стали дисков, которые с каждой переобувкой нужно править, иначе чувствуется вибрация.Список всех российских марок автоAurus (2012 - настоящее время):LADA (1966 - настоящее время):ГАЗ (1932 год - настоящее время):МОСКВИЧ (1930 - настоящее время):УАЗ (1941 - настоящее время):КАМАЗ (1969 - настоящее время):DERWAYS AUTOMOBILE COMPANY (2003 - настоящее время):Dragon Motors (1983 - настоящее время):Новинки 2022 - 2023 годаВ 2023 году в России должен появиться целый ряд новинок."В сегменте седанов ожидается выход новой Lada Vesta NG с двумя вариациями двигателей - 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил и 1,6 литра с мощностью 113 лошадиных сил. Сегмент SUV пополнится сразу несколькими новыми моделями - внедорожником Aurus Komendant с мотором V8 объемом 4,4 литра, двумя турбированными компрессорами и электромотором на 62 лошадиных силы, а также оснащенным автоматической коробкой передач, внедорожник "Стрела" с полным приводом, дизельным турбированным двигателем объемом 2,8 литра и с 5-ступенчатой МКПП, кроссоверы Sollers, которые станут аналогами Mazda CX-5 и CX-9. В коммерческом транспорте автоконцерн Sollers планирует выпустить легкие коммерческие автомобили Atlant и Argo – практически полная копия Ford Transit, покинувшего российский рынок, - отмечает Денис Решетников, руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto.По словам эксперта, комплектации грядущих новинок 2023 года пока известны без подробностей, но есть надежда, что они будут оснащены всей необходимой электроникой, особенно, в вопросах опций безопасности. Преимуществами отечественных авто станет высокий уровень локализации и независимость от поставок зарубежных комплектующих, широкая дилерская сеть и гарантия от автопроизводителя. Помимо этого, отечественные аналоги моделей ушедших брендов будут гораздо доступнее по цене.Главными премьерами 2022 года, по словам Александра Корнева, руководителя отдела по работе с импортерами компании “Газпромбанк Автолизинг”, можно считать первые модели марок Evolute и “Москвич”, а также внедорожник класса люкс Aurus Komendant. В числе новинок, ожидаемых в 2023 году, Lada Vesta NG, Evolute I-Jet, электромобиль от "Автотора", “Лада Нива Легенд Sport” и другие.Плюсы и минусы российских машинПо мнению Максима Меженкова, главным преимуществом отечественных авто всегда была относительно низкая цена. По этой причине Lada бьет рекорды по продажам. Но производителю нужно постараться сохранить это преимущество.К плюсам можно отнести:Минусы:Советы экспертов- Выбирать "лучший" автомобиль - дело всегда неблагодарное. Сначала нужно определиться лучший для кого, и по каким критериям оценивать эту "лучшесть"? Так, для руководителя компании лучший - чаще всего автомобиль представительского класса. Например, это может быть Aurus Senat или новенький Komendant. И ведь не важно, что это неоправданно дорогое, как с точки зрения цены, так и в техническом обслуживании конструкторское решение. Вдобавок это еще и весьма не экономичный автомобиль (19 литров на 100 км). Однако если у вас есть минимум 33,7 млн — это бесспорно ваш лучший выбор среди отечественного автопрома, хотя его и будет достаточно сложно приобрести. А вот для любителей бездорожья есть много более подходящих авто, и в слово "лучший" вкладывается совсем другой смысл. Тут тоже есть из чего выбрать среди отечественных автомобилей. Например, классический “УАЗ Хантер”, конструкция которого, как и всеми любимая "буханка", практически не менялась на протяжение последних 20 лет. Опять-таки Niva Legend. Вот уж действительно легендарный автомобиль, название не врет, - советует Александр Приходько, директор по развитию компании "КарданБаланс".

https://ria.ru/20230112/avtomobili-1844274765.html

https://ria.ru/20230112/brendy-1844372877.html

https://ria.ru/20220919/lada-1817753228.html

https://ria.ru/20221230/avtomobili-1842408506.html

https://ria.ru/20230103/avtomobili-1842908718.html

https://ria.ru/20230110/avtomobili-1843860832.html

https://ria.ru/20230112/legkovushki-1844364886.html

https://ria.ru/20230117/iran-1845344785.html

россия

тольятти

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

авто, россия, тольятти, ссср, ульяновский автомобильный завод (уаз), камаз (завод), группа газ, lada vesta, chevrolet, renault logan, общество