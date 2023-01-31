Российские машины: список марок отечественного автопрома, плюсы и минусы
Российские машины
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Какие автомобили производятся на данный момент в Российской Федерации, рейтинг лучших моделей отечественных легковых авто, их плюсы и минусы, какие марки российских машин эксперты относят к многообещающим новинкам 2023 года, - в материале РИА Новости.
Российские автомобили
Российская автопромышленность зародилась в конце XIX века, в 1896 году изобретатели Яковлев и Фрезе построили первый отечественный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. В 1912 году в стране существовали два завода по производству автомобилей: "Завод Пузырева" и "Русско-Балтийский вагонный завод", более активное освоение отрасли началось только в советское время, а массовое производство - в 1960 годах, когда в Тольятти был построен и запущен "Волжский автомобильный завод". Первой советской машиной считается грузовик АМО-Ф-15, поступивший в производство в 1924 году, именно с него и началась история отечественного автопрома, а первый легковой автомобиль ГАЗ-А был точной лицензированной копией Ford Model A и выпускался с 1932 по 1936 год. С тех пор автомобильная промышленность в СССР развивалась с использованием как американского, так и европейского опыта.
"Если говорить о легковых автомобилях, то на сегодня де-факто в России выпускаются машины марок “Лада”, УАЗ, “Аурус”, “Москвич”, Haval и Evolute. Из них только три первых представляют собой конструкции отечественной разработки", - говорит Никита Гудков, заместитель главного редактора ИД "За рулем".
Лучшие седаны
Седан - один из самых популярных вариантов кузова среди жителей Российской Федерации, он достаточно удобен, экономичен и вместителен.
- Лучший массовый седан – это “Лада Веста”, российская разработка с удачным применением компетенций альянса Renault-Nissan. Лучший (и единственный) премиальный седан – “Аурус Сенат”, также созданный не без иностранного влияния, - считает Никита Гудков.
В 2022 году отечественный автопром предлагает потребителям следующие модели:
Электроседан Evolute i-Pro.
Переднеприводный электрический компактный седан на платформе Nissan B, официальная премьера которого состоялась 5 августа 2022 года. Выпускается на Липецком заводе "Моторинвест" и представляет собой слегка доработанную разновидность электромобилей китайского концерна Dongfeng. К плюсам автомобиля можно отнести:
- —современный интерьер;
- —вместительный салон и багажник;
- —надежную подвеску;
- —хорошую динамику разгона (ускорение до 100 км/ч за 9,5 секунды, максимальная скорость 145 км/ч);
- —неплохое оснащение.
К минусам автолюбители относят:
- —устаревший дизайн;
- —маленький клиренс;
- —небольшой запас хода до подзарядки.
Стоимость машины в автосалонах - 2 990 000 рублей, продается только в базовой комплектации, целевой аудиторией покупателей заявлены отечественные таксопарки, причем, на покупку авто существует государственная скидка-субсидия в размере 925 000 рублей.
Aurus Senat S600.
Автомобиль Aurus Senat
Полноприводный седан представительского класса, премьера которого состоялась в августе 2018 года. Основная целевая аудитория - чиновники, крупные бизнесмены, руководители высшего звена. "Сенат" выглядит презентабельно и современно, для отделки четырехместного салона используются только высококачественные материалы. Разгон до 100 км/ч происходит за 6 секунд, а максимальная скорость - 250 км/ч. Учитывая то, что это автомобиль премиум-класса, плюсов у него достаточно:
- —надежность;
- —мощный двигатель;
- —комфортная подвеска;
- —вместительный багажник;
- —полный привод;
- —максимальная безопасность (есть бронированные варианты).
Минусами, по мнению экспертов, является:
- —высокая цена;
- —дорог в обслуживании и содержании;
- —неуникальная "внешность".
Lada Granta.
Автомобиль Lada Granta Classic
Седан выпускается в разных комплектациях, это относительно недорогой автомобиль среднего класса, который впервые появился на рынке в 2011 году и заменил собой устаревшие модели “АвтоВАЗа”: классику, "Самару" и "Калину". На данный момент эта модель стала просторнее и комфортабельнее, вариант с механической коробкой передач достаточно экономичен в расходе топлива (по трассе 5,5 л на 100 км), разгон до 100 км/ч за 12.4 секунды, максимальная скорость - 183 км/ч. Салон в меру современный и достаточно комфортный, для отделки используется бюджетный пластик.
Плюсы:
- —большой клиренс;
- —вместительный багажник;
- —простое и недорогое обслуживание;
- —достойный двигатель.
Минусы:
- —подверженность кузова коррозии;
- —плохая курсовая устойчивость при скорости 170 км/ч;
- —трансмиссионный гул коробки передач;
- —дешевый салон.
Lada Vesta.
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
Следующая модель массового сегмента, выпускаемая “АвтоВАЗом”, после рестайлинга авто получило диодную оптику, современную мультимедийную систему, оцинкованные внешние кузовные панели и ряд других преимуществ. Машина разработана для российских условий, среди плюсов автолюбители называют:
- —высокий клиренс;
- —недорогое обслуживание;
- —просторный салон;
- —хорошую управляемость;
- —цену.
К минусам относят:
- —скрип в салоне;
- —некачественные дворники;
- —медленный разгон (для двигателя 1,6 л).
Лучшие внедорожники
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Российские внедорожники не славились комфортным ходом, классным дизайном или уровнем оснащения, но всегда обладали не менее важными характеристиками для этого класса авто: надежностью, высокой проходимостью и высокой ремонтопригодностью. Первый отечественный внедорожник появился в 1941 году (ГАЗ-64). На данный момент отечественный рынок представлен различными моделями внедорожников, наиболее популярными из которых являются:
Aurus Komendant.
Полноприводный внедорожник представительского класса с роскошным салоном и впечатляющим дизайном для состоятельных граждан. Премьера авто состоялась в сентябре 2022 года. Это первый отечественный автомобиль с пневмоподвеской и широкими возможностями персонализации. Производители заявляют, что он на 70% состоит из российских комплектующих и варится из российской стали. Начало массовых продаж намечено на первую половину 2023 года.
LADA Niva Travel.
Новый автомобиль LADA Niva Travel
Бюджетный полноприводный внедорожник с приемлемым уровнем комфорта и неплохой проходимостью. Позиционируется производителем как автомобиль для любителей рыбалки и охоты и сельских жителей. Снаружи машина выглядит достаточно брутально, но интерьер салона современностью не блещет. Главные отличия от Chevrolet Niva заключены только в более современной оптике и арках колес другой формы. К плюсам можно отнести:
- —высокие внедорожные качества;
- —энергоемкую подвеску;
- —высокая управляемость и плавность хода;
- —бюджетная цена.
К минусам:
- —тесный салон и маленький багажник;
- —устаревший дизайн салона;
- —высокий расход топлива;
- —долгий разгон.
UAZ Patriot.
Автомобиль УАЗ Патриот
Рамный полноприводный внедорожник, переживший множество модификаций. К 2020 году он стал поставляться в нескольких комплектациях: “Классик Fleet”, “Классик”, “Оптимум”, “Престиж”, “Премиум”, “Максимум” и “Статус”. В отличии от Niva Travel имеет вместительный салон и багажник, достаточно современный дизайн и современный функционал.
Плюсы:
- —высокая проходимость;
- —ремонтопригодность и простота обслуживания;
- —просторный салон и багажник;
- —богатое оснащение;
- —доступная цена.
Минусы:
- —кузов подвержен коррозии;
- —работа климат-контроля нестабильна;
- —люфт деталей подвески.
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По мнению Никиты Гудкова, среди лучших внедорожников есть “УАЗ Патриот” и две “Нивы” – трехдверная Legend и пятидверная Travel (бывшая Chevrolet Niva). Пожалуй, наиболее удачный компромисс между комфортом и внедорожными свойствами дает именно Niva Travel.
- Среди российских внедорожников, которых не так много, хороша также модель LADA Vesta SW Cross. Это одна из модификаций обычной “Лады Весты”, которая исторически имела кучу проблем. “Лада Веста” всегда была горячо любима и пользовалась спросом, потому что это дешевая машина из класса KIA RIO, Hyundai Solaris и т.п. И именно в модификации универсала она стала хитом продаж. Ее слабым местом был вариатор, который в 2021 году поменяли на японский. На эту модель появился колоссальный спрос после 2021 года, потому что до этого у нее стоял слабый вариатор, а сейчас поставили хороший откатанный вариатор японской фирмы JATCO. С ним машина стала ехать бодро, и пробег у нее может легко доходить до 100-150 км без всяких хлопот, - рассказывает Максим Меженков, основатель компании LocalCarHires.com.
По словам эксперта, внутри по ощущениям эта машина дешевая. Но для российских дорог она очень хороша, потому что клиренс у нее даже больше, чем у KIA RIO, а багажник еще более вместительный. Ходовая достаточно неплохая. К мелким косякам придираться не имеет смысла, т.к. несмотря на то, что это довольно дорогая машина (от 1,5 до 2 млн.), в своем классе она самая дешевая. Придраться можно к качеству стали дисков, которые с каждой переобувкой нужно править, иначе чувствуется вибрация.
Список всех российских марок авто
Aurus (2012 - настоящее время):
- —Aurus Senat Лимузин;
- —Aurus Senat Кабриолет;
- —Aurus Арсенал;
- —Aurus Komendant.
LADA (1966 - настоящее время):
- —LADA VESTA;
- —LADA GRANTA;
- —LADA LARGUS;
- —LADA XRAY;
- —NIVA;
- —LADA 4x4.
ГАЗ (1932 год - настоящее время):
© РИА Новости / В. Давыдов / Перейти в медиабанкЛегковой автомобиль "ГАЗ-А", лицензионная копия американского автомобиля "Ford-A". Выпускался на Горьковском автомобильном заводе с 1932 по 1936 годы и на Московском автосборочном заводе имени КИМ (ныне ОАО "Москвич") с 1933 по 1935 годы
Легковой автомобиль "ГАЗ-А", лицензионная копия американского автомобиля "Ford-A". Выпускался на Горьковском автомобильном заводе с 1932 по 1936 годы и на Московском автосборочном заводе имени КИМ (ныне ОАО "Москвич") с 1933 по 1935 годы
- —GAZ Gazel Business;
- —GAZ Gazel Sobol;
- —GAZ Volga Siber;
- —GAZ Волга 31105;
- —GAZ Соболь NN.
МОСКВИЧ (1930 - настоящее время):
- —Москвич 3 (Jac S4);
- —Модель II (Sehol X6);
- —Модель III (Jac J7);
- —Модель IV (Jac S7);
- —Модель V (электрический Jac S7).
УАЗ (1941 - настоящее время):
- —УАЗ-469,0020;
- —УАЗ-31514;
- —УАЗ-31519;
- —УАЗ-3153;
- —УАЗ-3160;
- —УАЗ Барс (УАЗ-3159);
- —УАЗ Simbir;
- —UAZ Hunter.
Грузовик АМО-Ф-15
КАМАЗ (1969 - настоящее время):
- —КамАЗ 4308;
- —КамАЗ 5490;
- —КамАЗ 65115;
- —КамАЗ 65117;
- —КамАЗ 6520;
- —КамАЗ 65201.
DERWAYS AUTOMOBILE COMPANY (2003 - настоящее время):
- —Derways Antelope;
- —Derways Aurora;
- —Derways Cowboy;
- —Derways Land Crown;
- —Derways Plutus;
- —Derways Saladin;
- —Derways Shuttle.
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Dragon Motors (1983 - настоящее время):
- —OHTA;
- —Astero;
- —Jump;
- —Proto-LuAZ.
Новинки 2022 - 2023 года
В 2023 году в России должен появиться целый ряд новинок.
"В сегменте седанов ожидается выход новой Lada Vesta NG с двумя вариациями двигателей - 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил и 1,6 литра с мощностью 113 лошадиных сил. Сегмент SUV пополнится сразу несколькими новыми моделями - внедорожником Aurus Komendant с мотором V8 объемом 4,4 литра, двумя турбированными компрессорами и электромотором на 62 лошадиных силы, а также оснащенным автоматической коробкой передач, внедорожник "Стрела" с полным приводом, дизельным турбированным двигателем объемом 2,8 литра и с 5-ступенчатой МКПП, кроссоверы Sollers, которые станут аналогами Mazda CX-5 и CX-9. В коммерческом транспорте автоконцерн Sollers планирует выпустить легкие коммерческие автомобили Atlant и Argo – практически полная копия Ford Transit, покинувшего российский рынок, - отмечает Денис Решетников, руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto.
По словам эксперта, комплектации грядущих новинок 2023 года пока известны без подробностей, но есть надежда, что они будут оснащены всей необходимой электроникой, особенно, в вопросах опций безопасности. Преимуществами отечественных авто станет высокий уровень локализации и независимость от поставок зарубежных комплектующих, широкая дилерская сеть и гарантия от автопроизводителя. Помимо этого, отечественные аналоги моделей ушедших брендов будут гораздо доступнее по цене.
- Из новинок 2022 года особенно интересны были “Москвич 3” (китайский JAC JS4, который собираются массово выпускать в Москве), Haval Dargo – первый китайский автомобиль с харизмой, и, конечно, рестайлинговая “Лада Веста NG”. Правда, последней еще предстоит пройти путь до массового выпуска в 2023 году, надеюсь, что “по дороге” она не растеряет анонсированных достоинств, - говорит Никита Гудков.
Главными премьерами 2022 года, по словам Александра Корнева, руководителя отдела по работе с импортерами компании “Газпромбанк Автолизинг”, можно считать первые модели марок Evolute и “Москвич”, а также внедорожник класса люкс Aurus Komendant. В числе новинок, ожидаемых в 2023 году, Lada Vesta NG, Evolute I-Jet, электромобиль от "Автотора", “Лада Нива Легенд Sport” и другие.
Плюсы и минусы российских машин
По мнению Максима Меженкова, главным преимуществом отечественных авто всегда была относительно низкая цена. По этой причине Lada бьет рекорды по продажам. Но производителю нужно постараться сохранить это преимущество.
К плюсам можно отнести:
- —Лучшую, чем у иномарок, проходимость на плохих дорогах.
- —Отсутствие сложностей с покупкой запчастей.
- —Легкость самостоятельного проведения несложного ремонта (заменить деталь и т.п.).
- —Ликвидность. На отечественные авто спрос на вторичном рынке сейчас выше, чем на иномарки. И продать их можно достаточно быстро.
Минусы:
- —Низкое качество кузова. Вмятины появляются при незначительных ударах, менее устойчив к плохой погоде, быстрее гниет.
- —Слабее мотор и ниже качество электрооборудования.
- —Менее качественная сборка (несостыковки между деталями и щели).
- —Низкий уровень герметичности и, соответственно, плохая шумоизоляция.
Советы экспертов
- Спрогнозировать самые многообещающие новинки 2023 года сложно – слишком много неопределенностей. Могут появиться интересные марки из Китая, Ирана и даже Индии. Если полноценно заработает параллельный импорт, там тоже будет много новостей. Но более-менее уверенно можно ждать новые модели тех брендов, которые уже присутствуют в России. Например, это бюджетный седан Geely Emgrand 7, большой кроссовер Geely Monjaro, внедорожники Tank, - отмечает Никита Гудков.
- Выбирать "лучший" автомобиль - дело всегда неблагодарное. Сначала нужно определиться лучший для кого, и по каким критериям оценивать эту "лучшесть"? Так, для руководителя компании лучший - чаще всего автомобиль представительского класса. Например, это может быть Aurus Senat или новенький Komendant. И ведь не важно, что это неоправданно дорогое, как с точки зрения цены, так и в техническом обслуживании конструкторское решение. Вдобавок это еще и весьма не экономичный автомобиль (19 литров на 100 км). Однако если у вас есть минимум 33,7 млн — это бесспорно ваш лучший выбор среди отечественного автопрома, хотя его и будет достаточно сложно приобрести. А вот для любителей бездорожья есть много более подходящих авто, и в слово "лучший" вкладывается совсем другой смысл. Тут тоже есть из чего выбрать среди отечественных автомобилей. Например, классический “УАЗ Хантер”, конструкция которого, как и всеми любимая "буханка", практически не менялась на протяжение последних 20 лет. Опять-таки Niva Legend. Вот уж действительно легендарный автомобиль, название не врет, - советует Александр Приходько, директор по развитию компании "КарданБаланс".