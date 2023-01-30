https://ria.ru/20230130/amerika-1848312784.html

В МИД назвали ситуацию в отношениях с США тупиковой

В МИД назвали ситуацию в отношениях с США тупиковой - РИА Новости, 30.01.2023

В МИД назвали ситуацию в отношениях с США тупиковой

Москва будет противостоять линии США на нанесение РФ стратегического поражения всеми имеющимися средствами, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T09:15

2023-01-30T09:15

2023-01-30T09:22

сша

россия

сергей рябков

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва будет противостоять линии США на нанесение РФ стратегического поражения всеми имеющимися средствами, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков. "В этот тупик наши отношения заведены антироссийской линией Вашингтона, которая ужесточалась год от года и месяц от месяца на протяжении последних лет… Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения", - заявил Рябков. "Мы будем этому противостоять самым решительным образом с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении способов и средств", - подчеркнул замминистра. Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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сша

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, сергей рябков, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)