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В МИД назвали ситуацию в отношениях с США тупиковой - РИА Новости, 30.01.2023
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В МИД назвали ситуацию в отношениях с США тупиковой
В МИД назвали ситуацию в отношениях с США тупиковой - РИА Новости, 30.01.2023
В МИД назвали ситуацию в отношениях с США тупиковой
Москва будет противостоять линии США на нанесение РФ стратегического поражения всеми имеющимися средствами, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T09:15
2023-01-30T09:22
сша
россия
сергей рябков
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва будет противостоять линии США на нанесение РФ стратегического поражения всеми имеющимися средствами, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков. "В этот тупик наши отношения заведены антироссийской линией Вашингтона, которая ужесточалась год от года и месяц от месяца на протяжении последних лет… Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения", - заявил Рябков. "Мы будем этому противостоять самым решительным образом с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении способов и средств", - подчеркнул замминистра. Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
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сша, россия, сергей рябков, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Сергей Рябков, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:15 30.01.2023 (обновлено: 09:22 30.01.2023)
 
В МИД назвали ситуацию в отношениях с США тупиковой

Рябков: ситуация в сфере безопасности оказалась в заложниках антироссийской линии США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и высотное здание МИД России
Водовзводная башня Московского Кремля и высотное здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Водовзводная башня Московского Кремля и высотное здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва будет противостоять линии США на нанесение РФ стратегического поражения всеми имеющимися средствами, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Он отметил, что "практически по всем азимутам, которые можно представить себе с точки зрения двустороннего диалога с США" ситуация сейчас тупиковая.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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"В этот тупик наши отношения заведены антироссийской линией Вашингтона, которая ужесточалась год от года и месяц от месяца на протяжении последних лет… Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения", - заявил Рябков.
"Мы будем этому противостоять самым решительным образом с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении способов и средств", - подчеркнул замминистра.
Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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СШАРоссияСергей РябковПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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