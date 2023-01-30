09:15 30.01.2023 (обновлено: 09:22 30.01.2023)
В МИД назвали ситуацию в отношениях с США тупиковой
Рябков: ситуация в сфере безопасности оказалась в заложниках антироссийской линии США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и высотное здание МИД России
Водовзводная башня Московского Кремля и высотное здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва будет противостоять линии США на нанесение РФ стратегического поражения всеми имеющимися средствами, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Он отметил, что "практически по всем азимутам, которые можно представить себе с точки зрения двустороннего диалога с США" ситуация сейчас тупиковая.
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"В этот тупик наши отношения заведены антироссийской линией Вашингтона, которая ужесточалась год от года и месяц от месяца на протяжении последних лет… Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения", - заявил Рябков.
"Мы будем этому противостоять самым решительным образом с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении способов и средств", - подчеркнул замминистра.