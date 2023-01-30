https://ria.ru/20230130/amerika-1848293121.html

Американский генерал нелестно высказался о британской армии, сообщили СМИ

Американский генерал нелестно высказался о британской армии, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.01.2023

Американский генерал нелестно высказался о британской армии, сообщили СМИ

Генерал США в частном порядке заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня, сообщил РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T04:03

2023-01-30T04:03

2023-01-30T04:03

в мире

сша

великобритания

россия

бен уоллес

риши сунак

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Генерал США в частном порядке заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в оборонной сфере. Источники телеканала сообщили, что некий "высокопоставленный американский генерал" выступил с такой оценкой прошлой осенью. К странам с боевой силой высшего уровня он отнес США, Россию, Китай и Францию. Ко второму уровню - странам с меньшей боеготовностью - генерал отнес такие страны, как Германия или Италия. Согласно источникам телеканала, премьер Великобритании Риши Сунак рискует провалить роль "премьер-министра военного времени", если не будут приняты такие меры, как увеличение оборонного бюджета.

https://ria.ru/20230130/konfrontatsiya-1848290959.html

сша

великобритания

россия

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в мире, сша, великобритания, россия, бен уоллес, риши сунак