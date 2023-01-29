https://ria.ru/20230129/vertolet-1848263855.html
В Сомали обстреляли российский вертолет, участвующий в гуммиссии ООН
В Сомали обстреляли российский вертолет, участвующий в гуммиссии ООН - РИА Новости, 29.01.2023
В Сомали обстреляли российский вертолет, участвующий в гуммиссии ООН
В аэропорту Могадишо обстреляли участвующий в гуманитарной миссии вертолет АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги", сообщило посольство России в Джибути, выполняющее... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T20:32
2023-01-29T20:32
2023-01-29T23:55
могадишо
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сомали
аль-каида
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В аэропорту Могадишо обстреляли участвующий в гуманитарной миссии вертолет АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги", сообщило посольство России в Джибути, выполняющее функции дипломатического представительства в Сомали.Инцидент произошел 23 января, но рассказали о нем только сейчас."В международном аэропорту города Могадишо был обстрелян находившийся на стоянке российский вертолет АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги", участвующий в авиатранспортном обеспечении гуманитарной миссии ООН в Сомали", — говорится в заявлении.Уточняется, что в ЧП никто не пострадал. Воздушное судно получило несущественный ущерб, российские пилоты продолжают работу в обычном режиме.По предварительным данным, к обстрелу причастна действующая на территории страны террористическая группировка "Аш-Шабаб". Сейчас проводится расследование, отметили в дипмиссии."Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230127/pentagon-1847739562.html
https://ria.ru/20230115/somali-1844988553.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
могадишо, россия, в мире, оон, сомали, аль-каида
Могадишо, Россия, В мире, ООН, Сомали, Аль-Каида
20:32 29.01.2023 (обновлено: 23:55 29.01.2023)
В Сомали обстреляли российский вертолет, участвующий в гуммиссии ООН
Посольство России в Джибути сообщило об обстреле вертолета гуммиссии ООН в Сомали
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В аэропорту Могадишо обстреляли участвующий в гуманитарной миссии вертолет АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги", сообщило посольство России в Джибути, выполняющее функции дипломатического представительства в Сомали.
Инцидент произошел 23 января, но рассказали о нем только сейчас.
"В международном аэропорту города Могадишо был обстрелян находившийся на стоянке российский вертолет АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги", участвующий в авиатранспортном обеспечении гуманитарной миссии ООН
в Сомали", — говорится в заявлении.
Уточняется, что в ЧП никто не пострадал. Воздушное судно получило несущественный ущерб, российские пилоты продолжают работу в обычном режиме.
По предварительным данным, к обстрелу причастна действующая на территории страны террористическая группировка "Аш-Шабаб". Сейчас проводится расследование, отметили в дипмиссии.
"Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация.