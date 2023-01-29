https://ria.ru/20230129/vertolet-1848263855.html

В Сомали обстреляли российский вертолет, участвующий в гуммиссии ООН

В Сомали обстреляли российский вертолет, участвующий в гуммиссии ООН - РИА Новости, 29.01.2023

В Сомали обстреляли российский вертолет, участвующий в гуммиссии ООН

В аэропорту Могадишо обстреляли участвующий в гуманитарной миссии вертолет АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги", сообщило посольство России в Джибути, выполняющее... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T20:32

2023-01-29T20:32

2023-01-29T23:55

могадишо

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в мире

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аль-каида

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В аэропорту Могадишо обстреляли участвующий в гуманитарной миссии вертолет АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги", сообщило посольство России в Джибути, выполняющее функции дипломатического представительства в Сомали.Инцидент произошел 23 января, но рассказали о нем только сейчас."В международном аэропорту города Могадишо был обстрелян находившийся на стоянке российский вертолет АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги", участвующий в авиатранспортном обеспечении гуманитарной миссии ООН в Сомали", — говорится в заявлении.Уточняется, что в ЧП никто не пострадал. Воздушное судно получило несущественный ущерб, российские пилоты продолжают работу в обычном режиме.По предварительным данным, к обстрелу причастна действующая на территории страны террористическая группировка "Аш-Шабаб". Сейчас проводится расследование, отметили в дипмиссии."Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230127/pentagon-1847739562.html

https://ria.ru/20230115/somali-1844988553.html

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россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

могадишо, россия, в мире, оон, сомали, аль-каида